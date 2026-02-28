Slušaj vest

Sa početkom svakog posta dolazi i večita dilema, šta spremiti slatko, a da bude jednostavno, zdravo i bez previše šećera. Nutricionista Tijana Mladenović predlaže ovsenu pitu sa jabukama koja ne sadrži rafinisani šećer ni klasično belo brašno, a pravi se od sastojaka koje uglavnom već imate u kuhinji.

Ovsena pita sa jabukama

Potrebno vam je

Priprema

Rernu zagrejati na 180° C. Jabuke iseckati i oljuštiti, sjediniti ih sa jednom kašičicom cimeta i prebaciti u pleh premazan sa malo kokosovog ulja. U posebnoj posudi sjediniti ovsene pahuljice, brašno, suvo grožđe, med, ostatak cimeta i istopljeno kokosovo ulje. Mešati dok se ne dobije mrvičasta smesa. Dobijenu smesu rasporediti preko jabuka pa sve peći dok ne porumeni, oko 40 minuta.

Izvor: Ltmfitt.com/Zdravlje.kurir.rs

