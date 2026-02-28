Sa početkom svakog posta dolazi i večita dilema, šta spremiti slatko, a da bude jednostavno, zdravo i bez previše šećera. Nutricionista Tijana Mladenović predlaže ovsenu pitu sa jabukama koja ne sadrži rafinisani šećer ni klasično belo brašno, a pravi se od sastojaka koje uglavnom već imate u kuhinji.