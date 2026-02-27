Bukovače i šitake dnose dubinu ukusa i neverovatne benefite za organizam (uključujući i imunitet), orasi daju savršenu teksturu i bogatstvo omega-3 masnih kiselina , dok je spoj ruzmarina i belog luka aroma koja podseća na najfinije šumske specijalitete, navodi na svom Instagram profilu Danijela Birta Čkonjević. Ovaj namaz je potpuno prirodan, bez aditiva, a ukusom može da parira najboljim delikatesima.

Posni namaz od pečuraka i oraha

Na malo ulja propržite sitno seckan crni luk dok ne postane staklast. Dodajte seckani beli luk, a zatim i seckane bukovače i šitake. Kada pečurke puste vodu i omekšaju, dodajte so, biber i suvi ruzmarin. Dinstajte dok tečnost ne ispari i pečurke se uprže. Pred kraj dodajte vezu sitno seckanog peršuna. U procesor/blender ubacite prepečene orahe i smesu sa pečurkama. Miksajte dok ne dobijete željenu teksturu.