Bukovače i šitake dnose dubinu ukusa i neverovatne benefite za organizam (uključujući i imunitet), orasi daju savršenu teksturu i bogatstvo omega-3 masnih kiselina, dok je spoj ruzmarina i belog luka aroma koja podseća na najfinije šumske specijalitete, navodi na svom Instagram profilu Danijela Birta Čkonjević. Ovaj namaz je potpuno prirodan, bez aditiva, a ukusom može da parira najboljim delikatesima.

Posni namaz od pečuraka i oraha

Potrebno vam je

  • glavica crnog luka
  • 5 čenova belog luka
  • 200 g (staroplaninskih) bukovača 
  • 200 g šitaki pečurki
  • veza svežeg peršunovog lista
  • kašičica suvog ruzmarina
  • 2 kašičice soli
  • 1/2 kašičice bibera
  • kašika soja soja, opciono
  • 100-150g prepečenih oraha (po ukusu)
  • kašika limunovog soka
  • kašičica senfa, opciono
  • malo ulja za dinstanje

Priprema

Na malo ulja propržite sitno seckan crni luk dok ne postane staklast. Dodajte seckani beli luk, a zatim i seckane bukovače i šitake. Kada pečurke puste vodu i omekšaju, dodajte so, biber i suvi ruzmarin. Dinstajte dok tečnost ne ispari i pečurke se uprže. Pred kraj dodajte vezu sitno seckanog peršuna. U procesor/blender ubacite prepečene orahe i smesu sa pečurkama. Miksajte dok ne dobijete željenu teksturu.

Izvor: Instagram veganjamcije/Zdravlje.kurir.rs

