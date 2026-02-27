Posni namaz od pečuraka i pečenih oraha: Ukusom parira najskupljim delikatesima
Bukovače i šitake dnose dubinu ukusa i neverovatne benefite za organizam (uključujući i imunitet), orasi daju savršenu teksturu i bogatstvo omega-3 masnih kiselina, dok je spoj ruzmarina i belog luka aroma koja podseća na najfinije šumske specijalitete, navodi na svom Instagram profilu Danijela Birta Čkonjević. Ovaj namaz je potpuno prirodan, bez aditiva, a ukusom može da parira najboljim delikatesima.
Posni namaz od pečuraka i oraha
Potrebno vam je
- glavica crnog luka
- 5 čenova belog luka
- 200 g (staroplaninskih) bukovača
- 200 g šitaki pečurki
- veza svežeg peršunovog lista
- kašičica suvog ruzmarina
- 2 kašičice soli
- 1/2 kašičice bibera
- kašika soja soja, opciono
- 100-150g prepečenih oraha (po ukusu)
- kašika limunovog soka
- kašičica senfa, opciono
- malo ulja za dinstanje
Priprema
Na malo ulja propržite sitno seckan crni luk dok ne postane staklast. Dodajte seckani beli luk, a zatim i seckane bukovače i šitake. Kada pečurke puste vodu i omekšaju, dodajte so, biber i suvi ruzmarin. Dinstajte dok tečnost ne ispari i pečurke se uprže. Pred kraj dodajte vezu sitno seckanog peršuna. U procesor/blender ubacite prepečene orahe i smesu sa pečurkama. Miksajte dok ne dobijete željenu teksturu.
Izvor: Instagram veganjamcije/Zdravlje.kurir.rs