Ako vam je potreban prirodni "boost" za organizam i jačanje imuniteta, ovo je napitak koji želite u svojoj čaši, kaže na svom Instagram nalogu nutricionista Nataša Aleksić. Kombinacija citrusa, antinflamatrornih začina i propolisa čisti telo, podiže energiju, jača imunitet i pokreće metabolizam. 

Magični napitak za imunitet i detoks

Potrebno vam je

Priprema

Sve sastojke ubacite u blender. Blendajte 20-30 sekundi dok ne dobijete gladak napitak. Po potrebi dodajte još malo vode za željenu gustinu. Najveći efekat ima ako se popije odmah po pripremi.

Izvor: Instagram nutrifit_natasa/Zdravlje.kurir.rs

