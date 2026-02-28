Magični napitak za imunitet i detoks, prema receptu nutricioniste doprinosi, boljoj otpornosti organizma i prirodnom podizanju energije.
Nataša Aleksić
Najbolji buster imuniteta ne kupuje se u apoteci: Magičan napitak pravi se za minut
Ako vam je potreban prirodni "boost" za organizam i jačanje imuniteta, ovo je napitak koji želite u svojoj čaši, kaže na svom Instagram nalogu nutricionista Nataša Aleksić. Kombinacija citrusa, antinflamatrornih začina i propolisa čisti telo, podiže energiju, jača imunitet i pokreće metabolizam.
Magični napitak za imunitet i detoks
Potrebno vam je
- limun (oljušten ili ceđen)
- pomorandža
- 2 kockice svežeg đumbira
- kafena kašičica meda
- par kapi propolisa
- prstohvat kurkume
- malo crnog bibera
- čaša vode
Priprema
Sve sastojke ubacite u blender. Blendajte 20-30 sekundi dok ne dobijete gladak napitak. Po potrebi dodajte još malo vode za željenu gustinu. Najveći efekat ima ako se popije odmah po pripremi.
Izvor: Instagram nutrifit_natasa/Zdravlje.kurir.rs
