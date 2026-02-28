Ako vam je potreban prirodni "boost" za organizam i jačanje imuniteta, ovo je napitak koji želite u svojoj čaši, kaže na svom Instagram nalogu nutricionista Nataša Aleksić. Kombinacija citrusa, antinflamatrornih začina i propolisa čisti telo, podiže energiju, jača imunitet i pokreće metabolizam.