Post ne znači samo pecivo i testeninu. Ukoliko želite stabilnu energiju, sitost i hormonski balans, fokus bi trebalo da bude na biljnim proteinima iz sočiva, leblebija i pasulja, potom na vlaknima i na kraju zdravim mastima koje ćete naći u tahiniju, maslinovom ulju i orašastim plodoviima. Sve to pruža ova ukusna čorba čiji recept na svom Instagram profilu deli Nikolina Šaponja, sertifikovani savetnik za ishranu.