Post ne znači samo pecivo i testeninu. Ukoliko želite stabilnu energiju, sitost i hormonski balans, fokus bi trebalo da bude na biljnim proteinima iz sočiva, leblebija i pasulja, potom na vlaknima i na kraju zdravim mastima koje ćete naći u tahiniju, maslinovom ulju i orašastim plodoviima. Sve to pruža ova ukusna čorba čiji recept na svom Instagram profilu deli Nikolina Šaponja, sertifikovani savetnik za ishranu.

Posna krem čorba od crvenog sočiva

Potrebno vam je

  • šolja crvenog sočiva
  • manji crni luk
  • šargarepa
  • kašičica rendanog đumbira
  • pola kašičice kurkume (ili mlevene paprike)
  • 1-2 kašike nezaslađenog kokosovog mleka

Priprema

Prodinstati luk na malo vode, dodati šaragrepu, sočivo i začine. Naliti vodom i kuvati 15-20 minuta. Zatim sve izblendati (ili po želji ostaviti cela zrna), pa dodati mleko od kokosa i promešati. 

Izvor: Instagram maslineilimun/Zdravlje.kurir.rs

