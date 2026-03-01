Slušaj vest

Kada vam se jede nešto slatko, a ne želite da posegnete za gotovim kolačima punim šećera i aditiva, najjednostavnija rešenja često su i najbolja. Ove kakao-malina bombice prave se od svega nekoliko sastojaka, bez rerne, bez komplikovanih koraka i bez klasičnih masnoća.

Kombinacija toplog griza, sočne maline u sredini i gorkog kakaa spolja daje pun, zaokružen ukus, dok kašičica kikiriki putera dodaje blagu kremastu notu. Reč je o laganom, posnom desertu na vodi koji može da bude brz zalogaj uz kafu ili zdrava slatka užina kada vam padne energija.

Posne kakao-malina bombice

Potrebno vam je

  • 250 ml vode
    90 g pšeničnog griza
    nekoliko zaleđenih malina
    eritritol (može i med ili drugi zaslađivač)
    kakao za valjanje
    kašičica kikiriki putera

Priprema

U 250 ml vode skuvati griz. Dodati zaslađivač i lepo promešati. Trebalo bi da se dobije gušća tekstura. Dok je još topao, staviti malinu u centar smese i napraviti bombicu. Uvaljati u kakao i preliti kikiriki puterom ili dekorisati po želji

Izvor: Instagram kuvaj_me_lagano/Zdravlje.kurir.rs

Umorni ste i bezvoljni s dolaskom proleća? Nutricionista otkriva koje namirnice podižu serotonin

Ne propustiteIshranaPosna krem čorba od crvenog sočiva: Lagana, ali bogata proteinima i mineralima
tradicionalna zemljana posuda sa čorbom od crvenog sočiva, sastojci i krpa na drvenom stolu pored
IshranaPosna ovsena pita od jabuka: Aromatični slatkiš bez šećera i belog brašna
pleh sa ovsenom pitom sa jabukama i kašikom, pored na stolu jabuke i par štapića cimeta
IshranaPosni namaz od pečuraka i pečenih oraha: Ukusom parira najskupljim delikatesima
teglica domaćeg namaza od pečuraka i parče hleba sa namazom i pečurkama na drvenom stolu
IshranaPosna čokoladna torta bez pečenja: Recept nutricioniste koji uvek uspeva
parče čokoladnog kolača sa bobičastim voćeem u tanjiriću na drvenom stolu