Zdrave kakao-malina bombice za post na vodi: Gotove za 10 minuta, a nestaju još brže
Kada vam se jede nešto slatko, a ne želite da posegnete za gotovim kolačima punim šećera i aditiva, najjednostavnija rešenja često su i najbolja. Ove kakao-malina bombice prave se od svega nekoliko sastojaka, bez rerne, bez komplikovanih koraka i bez klasičnih masnoća.
Kombinacija toplog griza, sočne maline u sredini i gorkog kakaa spolja daje pun, zaokružen ukus, dok kašičica kikiriki putera dodaje blagu kremastu notu. Reč je o laganom, posnom desertu na vodi koji može da bude brz zalogaj uz kafu ili zdrava slatka užina kada vam padne energija.
Posne kakao-malina bombice
Potrebno vam je
Priprema
U 250 ml vode skuvati griz. Dodati zaslađivač i lepo promešati. Trebalo bi da se dobije gušća tekstura. Dok je još topao, staviti malinu u centar smese i napraviti bombicu. Uvaljati u kakao i preliti kikiriki puterom ili dekorisati po želji.
Izvor: Instagram kuvaj_me_lagano/Zdravlje.kurir.rs