Kada vam se jede nešto slatko, a ne želite da posegnete za gotovim kolačima punim šećera i aditiva, najjednostavnija rešenja često su i najbolja. Ove kakao-malina bombice prave se od svega nekoliko sastojaka, bez rerne, bez komplikovanih koraka i bez klasičnih masnoća.

Kombinacija toplog griza, sočne maline u sredini i gorkog kakaa spolja daje pun, zaokružen ukus, dok kašičica kikiriki putera dodaje blagu kremastu notu. Reč je o laganom, posnom desertu na vodi koji može da bude brz zalogaj uz kafu ili zdrava slatka užina kada vam padne energija.

Posne kakao-malina bombice

Potrebno vam je

250 ml vode

90 g pšeničnog griza

nekoliko zaleđenih malina

eritritol (može i med ili drugi zaslađivač)

kakao za valjanje

kašičica kikiriki putera

Priprema