U danima posta, ova ukusna čorba obezbeđuje energiju, važne vitamine i minerale, istovremeno pružajući osećaj sitosti

Slušaj vest

Posna čorba od krompira i šampinjona savršen je izbor za lagan, hranljiv i ukusan obrok. Jednostavna je za pripremu, a bogata vlaknima, vitaminima i mineralima koji podržavaju imunitet, varenje i zdravlje srca. Idealna je za dane posta, ali i za sve koji žele zasitan obrok sa malo masti i puno prirodnih sastojaka.

Potrebno je: 600 g krompira

400 g šampinjona

veća glavica crnog luka

mali komad celera

1 šargarepa

suvi začin od povrća

So, biber

peršun

1 lovorov list

1 kašika brašna ili gustina Priprema Prodinstati na vodi seckan luk i celer.

Dodati krompir isečen na kockice i šargarepu sečenu na kolutove. Začiniti po ukusu.

Naliti vode da povrće ogrezne i dodati lovorov list. Kuvati dok povrće ne omekša.

Dodati pečurke isečene na listiće.

Nakon pola sata kuvanja, izvaditi lovorov list i štapnim mikserom izmešati čorbu.

Brašno razmutiti u malo hladne vode da se razbiju grudvice i umešati u čorbu.

Kuvati još 5 minuta, skloniti sa ringle i dodati peršunov list.

Foto: Shutterstock

Zdravstvene koristi ove posne čorbe

Bogata je vlaknima iz krompira, šargarepe i praziluka, što pomaže varenju i doprinosi osećaju sitosti, a nizak sadržaj masti čini je idealnom za lagan obrok. Šampinjoni i povrće obezbeđuju vitamine, minerale i antioksidanse koji jačaju imunitet i podržavaju zdravlje srca, dok začini i peršun imaju blago protuupalno dejstvo. Kuvano povrće je nežno za želudac, a sporije oslobađanje ugljenih hidrata iz krompira može pomoći u stabilizaciji nivoa šećera u krvi.

Napomena Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.