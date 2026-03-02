Slušaj vest

Posna čorba od krompira i šampinjona savršen je izbor za lagan, hranljiv i ukusan obrok. Jednostavna je za pripremu, a bogata vlaknima, vitaminima i mineralima koji podržavaju imunitet, varenje i zdravlje srca. Idealna je za dane posta, ali i za sve koji žele zasitan obrok sa malo masti i puno prirodnih sastojaka.

Potrebno je:

  • 600 g krompira
  • 400 g šampinjona
  • veća glavica crnog luka
  • mali komad celera
  • 1 šargarepa
  • suvi začin od povrća
  • So, biber
  • peršun
  • 1 lovorov list
  • 1 kašika brašna ili gustina

Priprema

  • Prodinstati na vodi seckan luk i celer.
  • Dodati krompir isečen na kockice i šargarepu sečenu na kolutove. Začiniti po ukusu.
  • Naliti vode da povrće ogrezne i dodati lovorov list. Kuvati dok povrće ne omekša.
  • Dodati pečurke isečene na listiće.
  • Nakon pola sata kuvanja, izvaditi lovorov list i štapnim mikserom izmešati čorbu.
  • Brašno razmutiti u malo hladne vode da se razbiju grudvice i umešati u čorbu.
  • Kuvati još 5 minuta, skloniti sa ringle i dodati peršunov list.
supa od povrća shutterstock_2474126393.jpg
Foto: Shutterstock

Zdravstvene koristi ove posne čorbe

Bogata je vlaknima iz krompira, šargarepe i praziluka, što pomaže varenju i doprinosi osećaju sitosti, a nizak sadržaj masti čini je idealnom za lagan obrok. Šampinjoni i povrće obezbeđuju vitamine, minerale i antioksidanse koji jačaju imunitet i podržavaju zdravlje srca, dok začini i peršun imaju blago protuupalno dejstvo. Kuvano povrće je nežno za želudac, a sporije oslobađanje ugljenih hidrata iz krompira može pomoći u stabilizaciji nivoa šećera u krvi.

Napomena

Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.

 Izvor: jutarnji.hr/Zdravlje.Kurir.rs

