Posni puding od samo dva sastojka: Brza, zdrava i ukusna poslastica
Kremasti puding od japanskih jabuka i kakaa nije samo ukusan, već i izuzetno zdrav. Kombinacija voća i kakaa puni telo antioksidantima, vitaminom C, vlaknima i flavonoidima, podržava srce, krvne sudove, mozak i imunitet, a nudi i prirodnu dozu energije i sitosti. Idealna poslastica koju možete jesti bez griže savesti.
Potrebno je:
- 2 japanske jabuke (kaki jabuke)
- 2 kašike kakao praha
Priprema
Jabuke očistite i iseckajte, pa ih zajedno sa kakaom stavite u blender i miksajte dok ne dobijete glatku, kremastu smesu. Ohladite i poslužite.
Zdravstvene koristi kakaa
- Bogat antioksidantima – kakao sadrži flavonoide koji pomažu u borbi protiv slobodnih radikala i usporava starenje ćelija.
- Poboljšava zdravlje srca i krvnih sudova – flavonoidi u kakau mogu smanjiti krvni pritisak, poboljšati protok krvi i smanjiti rizik od kardiovaskularnih bolesti.
- Podiže raspoloženje – kakao stimuliše lučenje serotonina i endorfina, hormona sreće, pa može delovati blago antidepresivno.
- Pomaže moždanoj funkciji – redovno konzumiranje čistog kakaa može poboljšati koncentraciju i pamćenje.
- Podržava zdravlje kože – antioksidanti pomažu u očuvanju elastičnosti kože i zaštiti od UV oštećenja.
Zdravstvene koristi japanske kaki jabuke
- Bogata vitaminom C i vlaknima – jača imunitet i pomaže varenju.
- Sadrži antioksidante – katehine i karotenoide koji pomažu u borbi protiv upala i oksidativnog stresa.
- Podržava zdravlje srca – smanjuje nivo lošeg holesterola (LDL) i poboljšava cirkulaciju.
- Kontroliše težinu – zbog niskog kalorijskog sadržaja i visokog udela vlakana, daje osećaj sitosti.
- Čuva vid – beta-karoten u kaki voću podržava zdravlje vida i može smanjiti rizik od makularne degeneracije.
