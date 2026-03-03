Puding od japanskih jabuka i kakaa predstavlja jednostavnu, zdravu i nutritivno bogatu poslasticu koja tokom posta pruža antioksidativnu zaštitu, podršku srcu i dugotrajan osećaj sitosti

Kremasti puding od japanskih jabuka i kakaa nije samo ukusan, već i izuzetno zdrav. Kombinacija voća i kakaa puni telo antioksidantima, vitaminom C, vlaknima i flavonoidima, podržava srce, krvne sudove, mozak i imunitet, a nudi i prirodnu dozu energije i sitosti. Idealna poslastica koju možete jesti bez griže savesti.

Potrebno je: 2 japanske jabuke (kaki jabuke)

2 kašike kakao praha Priprema

Jabuke očistite i iseckajte, pa ih zajedno sa kakaom stavite u blender i miksajte dok ne dobijete glatku, kremastu smesu. Ohladite i poslužite.

Zdravstvene koristi kakaa Bogat antioksidantima – kakao sadrži flavonoide koji pomažu u borbi protiv slobodnih radikala i usporava starenje ćelija.

– kakao sadrži flavonoide koji pomažu u borbi protiv slobodnih radikala i usporava starenje ćelija. Poboljšava zdravlje srca i krvnih sudova – flavonoidi u kakau mogu smanjiti krvni pritisak, poboljšati protok krvi i smanjiti rizik od kardiovaskularnih bolesti.

– flavonoidi u kakau mogu smanjiti krvni pritisak, poboljšati protok krvi i smanjiti rizik od kardiovaskularnih bolesti. Podiže raspoloženje – kakao stimuliše lučenje serotonina i endorfina, hormona sreće, pa može delovati blago antidepresivno.

– kakao stimuliše lučenje serotonina i endorfina, hormona sreće, pa može delovati blago antidepresivno. Pomaže moždanoj funkciji – redovno konzumiranje čistog kakaa može poboljšati koncentraciju i pamćenje.

– redovno konzumiranje čistog kakaa može poboljšati koncentraciju i pamćenje. Podržava zdravlje kože – antioksidanti pomažu u očuvanju elastičnosti kože i zaštiti od UV oštećenja.

Kakao sadrži flavonoide koji pomažu u borbi protiv slobodnih radikala i usporavaju starenje ćelija Foto: Shutterstock

Zdravstvene koristi japanske kaki jabuke Bogata vitaminom C i vlaknima – jača imunitet i pomaže varenju.

– jača imunitet i pomaže varenju. Sadrži antioksidante – katehine i karotenoide koji pomažu u borbi protiv upala i oksidativnog stresa.

– katehine i karotenoide koji pomažu u borbi protiv upala i oksidativnog stresa. Podržava zdravlje srca – smanjuje nivo lošeg holesterola (LDL) i poboljšava cirkulaciju.

– smanjuje nivo lošeg holesterola (LDL) i poboljšava cirkulaciju. Kontroliše težinu – zbog niskog kalorijskog sadržaja i visokog udela vlakana, daje osećaj sitosti.

– zbog niskog kalorijskog sadržaja i visokog udela vlakana, daje osećaj sitosti. Čuva vid – beta-karoten u kaki voću podržava zdravlje vida i može smanjiti rizik od makularne degeneracije.

Napomena Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.

Izvor instagram: marinafitmama/Zdravlje.Kurir.rs