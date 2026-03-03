Slušaj vest

Kremasti puding od japanskih jabuka i kakaa nije samo ukusan, već i izuzetno zdrav. Kombinacija voća i kakaa puni telo antioksidantima, vitaminom C, vlaknima i flavonoidima, podržava srce, krvne sudove, mozak i imunitet, a nudi i prirodnu dozu energije i sitosti. Idealna poslastica koju možete jesti bez griže savesti.

Potrebno je:

  • 2 japanske jabuke (kaki jabuke) 
  • 2 kašike kakao praha

Priprema

Jabuke očistite i iseckajte, pa ih zajedno sa kakaom stavite u blender i miksajte dok ne dobijete glatku, kremastu smesu. Ohladite i poslužite.

Zdravstvene koristi kakaa

  • Bogat antioksidantima – kakao sadrži flavonoide koji pomažu u borbi protiv slobodnih radikala i usporava starenje ćelija.
  • Poboljšava zdravlje srca i krvnih sudova – flavonoidi u kakau mogu smanjiti krvni pritisak, poboljšati protok krvi i smanjiti rizik od kardiovaskularnih bolesti.
  • Podiže raspoloženje – kakao stimuliše lučenje serotonina i endorfina, hormona sreće, pa može delovati blago antidepresivno.
  • Pomaže moždanoj funkciji – redovno konzumiranje čistog kakaa može poboljšati koncentraciju i pamćenje.
  • Podržava zdravlje kože – antioksidanti pomažu u očuvanju elastičnosti kože i zaštiti od UV oštećenja.
222.jpg
Kakao sadrži flavonoide koji pomažu u borbi protiv slobodnih radikala i usporavaju starenje ćelija Foto: Shutterstock

Zdravstvene koristi japanske kaki jabuke

  • Bogata vitaminom C i vlaknima – jača imunitet i pomaže varenju.
  • Sadrži antioksidante – katehine i karotenoide koji pomažu u borbi protiv upala i oksidativnog stresa.
  • Podržava zdravlje srca – smanjuje nivo lošeg holesterola (LDL) i poboljšava cirkulaciju.
  • Kontroliše težinu – zbog niskog kalorijskog sadržaja i visokog udela vlakana, daje osećaj sitosti.
  • Čuva vidbeta-karoten u kaki voću podržava zdravlje vida i može smanjiti rizik od makularne degeneracije.
Napomena

Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.

Izvor instagram: marinafitmama/Zdravlje.Kurir.rs

