Ako vam noge oteknu nakon jela, možda je u pitanju angioedem – ozbiljna reakcija uzrokovana alergenima iz hrane

Slušaj vest

Oticanje nogu, poznato kao edem, može se javiti nakon konzumiranja određene hrane, kao i kao reakcija na povrede, upale i određene bolesti. Iako edem ne ukazuje uvek na ozbiljno stanje, to je medicinski simptom koji ne treba ignorisati. Ako iz bilo kog razloga osetite otok u nogama, obratite se svom lekaru.

Šta je edem?

Edem je otok koji nastaje kada se tečnost zarobi u tkivima vašeg tela. Otok i natečenost se obično javljaju u stopalima, zglobovima i nogama, ali mogu zahvatiti i druge delove tela, poput lica i ruku.

Brojni faktori mogu igrati ulogu u nastanku edema, uključujući srčanu insuficijenciju, bolest pluća, predugo sedenje ili lekove koje uzimate za krvni pritisak ili lečenje bola.

Unošenje previše soli ili konzumiranje hrane na koju ste alergični takođe može izazvati otok nogu.

Najčešći alergeni u hrani

Ako primetite da vam noge oteknu nakon jela, moguće je da se radi o edemu povezanom sa hranom. Ova iznenadna reakcija, poznata kao angioedem, najčešće je uzrokovana jednim ili više sledećih alergena u hrani:

* Alkohol

* Bobičasto voće (jagode, maline...)

* Citrusno voće

* Mlečni proizvodi

* Morski plodovi

* Orašasti plodovi

Alergije na bobičasto voće nisu među najčešćim nutritivnim alergijama, ali se u ordinacijama susreću, posebno kod dece Foto: Profimedia

Alergije na bobičasto voće (jagode, maline, kupine, borovnice) nisu među najčešćim nutritivnim alergijama, ali se u ordinacijama susreću, posebno kod dece, često u sklopu oralnog alergijskog sindroma.



Kod angioedema, možete primetiti da je otok nogu povezan sa otokom u drugim delovima tela, uključujući oči, usne, lice i grlo. Ova reakcija, poznata kao anafilaksa, može biti praćena osipom na koži, povraćanjem i otežanim disanjem. Anafilaksa je opasna po život i zahteva hitnu negu, uključujući primenu epinefrina (EpiPen).

Ako sumnjate da je određena hrana uzrok vašeg edema, alergolog ili imunolog mogu vam pomoći u dijagnostikovanju i lečenju vašeg stanja Foto: Shutterstock

Lečenje edema

Najvažniji način za rešavanje edema je lečenje osnovnog uzroka. Ako sumnjate da je određena hrana uzrok vašeg edema, alergolog ili imunolog mogu vam pomoći u dijagnostikovanju i lečenju vašeg stanja.

Drugi koraci koje možete preduzeti da biste sprečili nakupljanje tečnosti u telu uključuju sledeće:

* Smanjite količinu soli u ishrani

* Lezite i stavite jastuk ispod nogu kako biste ih držali iznad nivoa srca

* Ne sedite ili stojte dugo bez kretanja

* Nosite kompresione čarape, hulahopke ili rukave, koje vrše pritisak na delove tela kako bi sprečile nakupljanje tečnosti. (Specijalizovane cipele za edem dostupne su ljudima koji imaju hronični edem i kojima je potrebna podesiva obuća za otok.)

* Pratite uputstva svog lekara za uzimanje lekova. Možda će vam trebati diuretik (obično nazvan „pilula za izbacivanje vode“), koji pomaže vašem telu da se reši viška tečnosti.

Zaključak

Edem je otok koji se može javiti u različitim delovima tela, mada se najčešće javlja u potkolenicama i zglobovima.

Otok koji je karakterističan za edem može biti uzrokovan lekovima, prekomernom konzumacijom soli, osnovnim zdravstvenim stanjima i alergijama na hranu.

Ako se edem pojavi iznenada i prati ga kratak dah, otežano disanje, otok grla ili bol u grudima, potražite hitnu medicinsku pomoć, jer ovi simptomi mogu biti znak anafilaksije.