Ova moćna supa puna minerala zadovoljava sve nutritivne potrebe, može da se pije kao čaj i da posluži kao bujon za pravljenje drugih jela. Bez obzira na vaš apetit, ona obezbeđuje ogromnu hranljivu vrednost. Prepuna je magnezijuma, kalijuma, natrijuma, utiče dobro na varenje i generalno zdravlje.

Potrebno je:

  • 6 neoljuštenih šargarepa, sečena na trećine
  • 2 neoljuštena crna luka, seckana na komade
  • 1 praziluk, beli i zeleni deo, sečen na trećine
  • 1 celer, sečen na komade
  • 4 neoljuštena crvena krompira, sečena na četvrtine
  • 2 neoljuštena slatka krompira,sečena na četvrtine
  • 5 neoljuštenih čenova belog luka, prepolovljenih
  • 1/2 svežnja lista peršuna
  • 12 zrna crnog bibera
  • 4 bobice kleke
  • 2 lista lovora
  • 7,5 l hladne filtrirane vode
  • 1 kašičica morske soli

Priprema

Dobro oprati povrće, u veliku šerpu od 10 litara staviti šargarepu, luk, praziluk, celer, krompir, slatki krompir (ukoliko Vam je dostupan), beli luk, peršun, biber, bobice kleke i lovorovo lišče. Napuniti šerpu sa vodom 5cm ispod ivica i poklopiti do ključanja. Nakon toga ukloniti poklopac, smanjiti temperaturu i krčkati, nepokriveno najmanje 2 sata. Po potrebi dodajte vodu. Procedite supu, a zatim dodajte so po ukusu. Neka se ohladi na sobnoj temperaturi pre nego što šerpu stavite u frižider. Ovu supu takođe možete zamrzniti.

želja iznad drvene daske za sečenej ljušti krompir na stolu na kom je lonac sa piletinom i povrćem za supu
Ova supa sa raznovrsnim povrćem obezbeđuje važne minerale i vitamine, jača organizam i podržava pravilno varenje Foto: Shutterstock

Zašto su minerali važni za organizam

Minerali su ključni za pravilno funkcionisanje organizma jer učestvuju u brojnim vitalnim procesima. Prvo, oni su neophodni za jačanje kostiju i zuba, posebno kalcijum i fosfor. Minerali poput gvožđa igraju ključnu ulogu u transportu kiseonika kroz krv, čime se obezbeđuje energija za ćelije. Elektroliti poput natrijuma, kalijuma i magnezijuma pomažu u održavanju ravnoteže tečnosti i pravilnog rada mišića i srca.

Cink, selen i drugi minerali podržavaju imunološki sistem i pomažu telu u borbi protiv infekcija. Takođe, minerali učestvuju u metabolizmu, podržavajući enzimatske reakcije koje omogućavaju telu da preradi hranu i proizvede energiju. Zbog toga je unos minerala kroz raznovrsnu i uravnoteženu ishranu od suštinskog značaja za zdravlje.

Izvor: totallywellness.rs/Zdravlje.Kurir.rs

