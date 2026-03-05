Slušaj vest

Energetske kuglice mogu biti jednostavne, brze i izuzetno ukusne. Ovaj recept od samo četiri sastojka dokazuje da zdrav desert ne znači odricanje od užitka, a kikiriki, urme i crna čokolada obezbeđuju energiju, vlakna i zdrave masnoće.

Potrebno je:

  • 1/2 šolje pečenog kikirikija
  • 1/2 šolje posnog keksa
  • 20 svežih urmi
  • 50–70 g otopljene crne čokolade

Priprema

  • Usitnite keks i kikiriki
  • Dodajte urme i crnu čokoladu
  • Sve sjedinite u blenderu, a zatim oblikujte kuglice
  • Rashladite pre služenja

Zdravstvene koristi posnih kuglica

  • Kikiriki – bogat je proteinima, zdravim mastima i vitaminom E, pomaže u održavanju sitosti i podržava zdravlje srca.
  • Sveže urme – prirodan izvor vlakana, kalijuma i antioksidanata, poboljšavaju varenje i doprinose stabilnom nivou šećera u krvi.
  • Crna čokolada – sadrži flavonoide koji podržavaju zdravlje srca i poboljšavaju raspoloženje, birajte čokoladu sa 70 odsto ili više kakaa za maksimalan efekat.
shutterstock_1530221141.jpg
Energetske kuglice pružaju ukusan, brz i zdrav desert pun vlakana i zdravih masti, pored toga pruža energiju Foto: Shutterstock

Preporučena količina:

Za užinu ili desert, 1–2 kuglice dnevno su dovoljne da uživate u ukusu i iskoristite nutritivne prednosti, a da pritom ne preterate sa kalorijama.

Izvor instagram: veselizalogaji/Zdravlje.Kurir.rs

Zdrave energetske kuglice bez šećera, savršene za užinu i slatki završetak dana

Ne propustiteIshranaPosna supa bogata mineralima: Nutricionista otkriva recept koji jača imunitet i daje snagu
Supa/Tatjana Popović, nutricionista
IshranaPosni puding od samo dva sastojka: Brza, zdrava i ukusna poslastica
japanska jabuka/kakao
IshranaČorba od praziluka za nultu krvnu grupu: Idealna je za dane posta - recept deli čuveni fitoterapeut
praziluk.jpg
IshranaZdrave posne bombice od 3 sastojka: Bez šećera i pečenja, spremne za 10 minuta
kokoks kuglice servirane u maloj činiji