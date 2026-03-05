Posni slatkiši ne moraju biti dosadni, ovaj recept od četiri sastojka je brz, ukusan i savršen za svakog ko želi zdravu poslasticu.
Zdrav posni slatkiš od samo 4 sastojka: Lako se vari, a puni energijom
Energetske kuglice mogu biti jednostavne, brze i izuzetno ukusne. Ovaj recept od samo četiri sastojka dokazuje da zdrav desert ne znači odricanje od užitka, a kikiriki, urme i crna čokolada obezbeđuju energiju, vlakna i zdrave masnoće.
Potrebno je:
- 1/2 šolje pečenog kikirikija
- 1/2 šolje posnog keksa
- 20 svežih urmi
- 50–70 g otopljene crne čokolade
Priprema
- Usitnite keks i kikiriki
- Dodajte urme i crnu čokoladu
- Sve sjedinite u blenderu, a zatim oblikujte kuglice
- Rashladite pre služenja
Zdravstvene koristi posnih kuglica
- Kikiriki – bogat je proteinima, zdravim mastima i vitaminom E, pomaže u održavanju sitosti i podržava zdravlje srca.
- Sveže urme – prirodan izvor vlakana, kalijuma i antioksidanata, poboljšavaju varenje i doprinose stabilnom nivou šećera u krvi.
- Crna čokolada – sadrži flavonoide koji podržavaju zdravlje srca i poboljšavaju raspoloženje, birajte čokoladu sa 70 odsto ili više kakaa za maksimalan efekat.
Energetske kuglice pružaju ukusan, brz i zdrav desert pun vlakana i zdravih masti, pored toga pruža energiju Foto: Shutterstock
Preporučena količina:
Za užinu ili desert, 1–2 kuglice dnevno su dovoljne da uživate u ukusu i iskoristite nutritivne prednosti, a da pritom ne preterate sa kalorijama.
Izvor instagram: veselizalogaji/Zdravlje.Kurir.rs
Zdrave energetske kuglice bez šećera, savršene za užinu i slatki završetak dana
