Postoji više prirodnih i zdravih alternativa koje mogu zameniti jaja u gotovo svakom receptu

Slušaj vest

Jaja su sastojak koji mnogi recepti zahtevaju zbog svoje sposobnosti da povežu i učvrste testo. Ali šta kada želite ili morate da izbegavate životinjske proizvode – bilo zbog posne ishrane, alergija ili veganskog načina života?

Laneno seme – mali superheroj u kuhinji

Mleveno laneno seme u kombinaciji s vodom stvara gelastu smesu koja vezuje sastojke.

Priprema: 1 supena kašika mlevenog lana + 3 supene kašike vode = 1 jaje.

Zdravstvena korist:Bogato omega-3 masnim kiselinama i vlaknima, pomaže u snižavanju holesterola i održavanju zdravlja srca.

Najbolje za: kolače, hleb, palačinke.

Čija semenke – mala, a moćna

Slično lanenom semenu, čija semenke formiraju gel kada se pomešaju sa vodom, idealno za vezivanje testa.

Priprema: 1 supena kašika mlevenih čija semenki + 3 supene kašike vode = 1 jaje.

Zdravstvena korist: Čija je izvor antioksidanata i vlakana, pomaže u stabilizaciji šećera u krvi.

Najbolje za: mafine, palačinke, energetske kuglice.

Slično lanenom semenu, čia semenke formiraju gel kada se pomešaju sa vodom, idealno za vezivanje testa Foto: Profimedia

Pire od banane – prirodna slatkoća

Banana ne samo da vezuje sastojke, već dodaje i prirodnu slatkoću i sočnost.

Priprema: ½ zrele banane = 1 jaje.

Zanimljivost: Zbog voćnog ukusa, najbolje se kombinuje sa čokoladom, orasima ili začinima poput cimeta.

Najbolje za: kolače, mafine, posne palačinke.

Pire od banane: tajni sastojak koji menja jaja u receptu Foto: Shutterstock

Banane mogu zameniti jaja jer: Vlaže testo – pire od banana je prirodno vlažan. Vežu sastojke – njihova gusta tekstura pomaže da se suvi i mokri sastojci povežu. Međutim, ne pomažu mnogo pri dizanju testa, pa se najbolje koriste u receptima gde nije potrebna velika “pufnastost”, poput mafina, hleba, palačinki, kolača ili keksa.

Pire od jabuke – sočnost i lakoća

Jabuka u obliku pirea daje testo koje je sočno, ali ne previše tečno.

Priprema: ¼ šolje pirea od jabuke = 1 jaje.

Zdravstvena korist: Jabuke su bogate pektinom i vitaminima, pomažu probavi i podržavaju imunitet.

Najbolje za: kolače, mafine, hleb.

Brašno od leblebije

Priprema: 1/4 šolje brašna od leblebije + 3–4 supene kašike vode = 1 jaje.

Napravite omlete i palačinke bez jaja tako što ćete koristiti 1 šolju brašna od leblebije uz dodatak vode, da ima istu gustinu kao original. Ako dodate ovome nutritivni kvasac, receptu je biti ukusniji.

Napravite omlete i palačinke bez jaja tako što ćete koristiti 1 šolju brašna od leblebije uz dodatak vode, da ima istu gustinu kao original Foto: Petr Štěpánek / Panthermedia / Profimedia

Savet plus Eksperimentišite s količinama i vrstama zamena – različiti recepti zahtevaju različitu teksturu i vezivanje, pa će svaka alternativa dati malo drugačiji, ali jednako ukusan rezultat.

Zdrava i kreativna zamena

Zamena jaja u posnoj ishrani nije samo moguća, već i zdrava i kreativna.