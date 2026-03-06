Slušaj vest

Dugoročna analiza koja je obuhvatila više od 40.000 žena pokazuje da ishrana bogata namirnicama koje sadrže flavonoide – poput bobičastog voća, jabuka i citrusa, može biti povezana sa većim nivoom trajne sreće i optimizma. Istovremeno, osobe koje imaju viši nivo psihološkog blagostanja češće održavaju i zdravije prehrambene navike.

Nedavna studija objavljena u časopisu Clinical Nutrition istraživala je dvosmernu povezanost između unosa flavonoida kroz ishranu i psihološkog blagostanja (PWB), kao i mogućnosti integrisanja nutritivnih i mentalno-zdravstvenih strategija u cilju dugoročnog očuvanja zdravlja.

Psihološko blagostanje i ishrana

Psihološko blagostanje predstavlja složen koncept koji obuhvata sreću, optimizam i osećaj svrhe u životu. Sve više se prepoznaje kao važan faktor opšteg zdravlja. Viši nivoi blagostanja povezani su ne samo sa boljim kvalitetom života, već i sa manjim rizikom od hroničnih bolesti, uključujući kardiovaskularne bolesti i dijabetes, kao i sa dužim životnim vekom.

Smatra se da je deo ovog efekta povezan sa zdravijim životnim navikama redovnom fizičkom aktivnošću, uravnoteženom ishranom i izbegavanjem štetnih ponašanja.

Veza između psihološkog blagostanja i zdravstvenog ponašanja je dvosmerna. Ljudi koji se osećaju zadovoljnije i optimističnije češće usvajaju zdrave navike, a upravo te navike dodatno doprinose boljem mentalnom stanju. Ova međusobna povezanost ukazuje na značaj integrisanog pristupa zdravlju koji uključuje i mentalne i fizičke aspekte.

Uravnotežena ishrana i zdrave navike temelj su višeg nivoa sreće i dugoročnog zdravlja Foto: Shutterstock

Brojna istraživanja već su pokazala da način ishrane bogat voćem, povrćem i integralnim žitaricama može biti povezan sa manjim rizikom od depresije i drugih poremećaja mentalnog zdravlja. Posebnu pažnju naučnika privlače flavonoidi – bioaktivna polifenolna jedinjenja koja se u velikim količinama nalaze u bobičastom voću, citrusima, crnom luku, čaju i kakau.

Flavonoidi imaju potencijalne neuroprotektivne efekte jer mogu uticati na smanjenje neuroinflamacije, regulaciju neurotransmitera i podsticanje neurogeneze i sinaptičke plastičnosti. Takođe deluju i kroz interakciju sa crevnim mikrobiomom, čime posredno utiču na signalne puteve između creva i mozga.

Zanimljivost Istraživanje je analiziralo podatke iz poznate Studije zdravlja medicinskih sestara (NHS) tokom perioda od deset godina. Dugoročna analiza pokazala je da veći unos flavonoida, iz namirnica poput voća, čaja i crnog vina, može biti povezan sa višim nivoom sreće i optimizma kod žena.

Veći unos flavonoida povezan sa većim optimizmom

Rezultati su pokazali da su žene koje su unosile više namirnica bogatih flavonoidima imale veću verovatnoću da tokom vremena zadrže viši nivo sreće i optimizma.

Kod pojedinih namirnica, poput jagoda, jabuka, pomorandži i grejpfruta, zabeleženo je povećanje verovatnoće trajne sreće za oko 3 do 8 odsto. Još izraženiji efekat primećen je kod optimizma – kod žena koje su češće jele jagode, borovnice, jabuke i citruse verovatnoća trajnog optimizma bila je veća za približno 10 do 16 procenata.

Ono što jedete direktno utiče na rad mozga Foto: Shutterstock

Takođe je uočeno da su žene sa višim nivoom sreće i optimizma imale veću verovatnoću da tokom vremena održavaju i veći unos flavonoida, što dodatno potvrđuje dvosmernu povezanost između psihološkog blagostanja i zdravih prehrambenih navika.

Zanimljivo je da svi izvori flavonoida nisu pokazali iste efekte. Na primer, čaj i crno vino, iako značajno doprinose ukupnom unosu flavonoida, nisu bili značajno povezani sa trajnim osećajem sreće ili optimizma nakon statističkog prilagođavanja.