Nova studija Univerziteta Penn State sugeriše da umerene količine nemasne, neprerađene govedine mogu biti deo mediteranske ishranebez povećanja TMAO, molekula koji je povezan sa povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti.

Učesnici studije, zdravi odrasli, konzumirali su četiri različite dijete tokom četiri nedelje, pri čemu je svaka uključivala različite količine i vrste govedine.

TMAO i rizik za srce

Studija je pratila nivo trimetilamin N-oksida (TMAO), metabolita povezanog sa rizikom od srčanih bolesti. Učesnici koji su jeli 14 g ili 71 g posne govedine dnevno u okviru mediteranske ishrane nisu pokazali povećanje TMAO, za razliku od američke standardne ishrane sa većim unosom masne govedine ( više od 71 g dnevno).

- Umerena, nemasna govedina u okviru zdrave ishrane ne deluje negativno na rizik od srčanih oboljenja, kaže Kristina Petersen, vanredna profesorka nutricionih nauka.

Kako je istraživanje sprovedeno?

Istraživači su analizirali uzorke iz prethodne studije u kojoj je učestvovala Petersen, a koja je ispitivala govedinu u mediteranskoj ishrani. Za ovu analizu, 30 učesnika je dobilo sve obroke i grickalice tokom četiri odvojena perioda od četiri nedelje. U ovom eksperimentalnom dizajnu, svaki učesnik je konzumirao sve četiri dijete, što je smanjilo mogućnost da se rezultati pojave zbog razlika između ljudi koji su konzumirali svaku dijetu.

Uzorak: 30 učesnika koji su nasumično konzumirali sve četiri dijete.

Dijete:

Američka standardna ishrana: 71 g masne govedine dnevno

Mediteranska ishrana: 14–71–156 g posne govedine dnevno

Merila: TMAO u krvi, raznolikost crevnog mikrobiona, krvni pritisak.

Napomena: Sve govedine su bile neprerađene; posne ili ekstra posne (&10% ili &5% masti).

Rezultati

Niži TMAO: Umerena posna govedina u mediteranskoj ishrani pokazala niže nivoe TMAO u krvi u poređenju sa američkom ishranom.

Bolja crevna flora: Mediteranske dijete povećale su raznolikost crevnog mikrobiona.

Kvalitet ishrane važniji od količine: Konzumiranje kvalitetne, posne govedine važnije je od same količine.

- Umerene, neprerađene porcije govedine mogu biti deo zdrave ishrane bogate voćem, povrćem i zdravim mastima - dodaje Zakari DiMatija, glavni autor studije.

Ova nova saznanja podstiču na preispitivanje toga kako gledamo na govedinu u ishrani. Umesto rigidnih pravila „govedina = loše za srce“, važno je uzeti u obzir širu sliku: čime punimo ostatak ishrane, koliko je bogata povrćem, zdravim mastima i vlaknima, i da li biramo meso mudro — nemasne, neprerađene komade.

Šta ovo znači za vas?

Dakle, umerene porcije nemasne govedine nisu štetne za srce kad se kombinuju sa zdravim navikama.

Važno je izbegavati prerađeno meso i prekomerne količine masne govedine.

Fokus treba da bude na zdravim navikama, uključujući više voća, povrća i integralnih žitarica.

