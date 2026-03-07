Beli luk ne daje pun efekat ako ga pripremate pogrešno: Većina ljudi pravi ovu grešku
Beli luk ne služi samo tome da popravi ukus mnogim jelima, već ima i blagotvornu "moć" koja zavisi od načina pripreme. Ako ga obično iseckate i odmah ga ubacite u vrelo ulje, visoka temperatura brzo uništava aktivna jedinjenja, navodi na svom Instagram profilu nutricionista Nemanja Kostadinović.
- Glavno aktivno jedinjenje je alicin. On se formira tek kada zgnječite ili iseckate beli luk i ostavite ga da odstoji 5-10 minuta. Bez tog čekanja, nema punog efekta. Dakle, izgnječite ga, ostavite 5-10 minuta, pa tek onda dodajte u jelo ili ga dodajte pred kraj kuvanja - savetuje nutricionista.
Zašto je važan alicin
Alicin je jedinjenje koje belom luku daje karakterističan miris, ali i veliki deo njegovih zdravstvenih koristi. Istraživanja pokazuju da ima antibakterijsko i antiinflamatorno dejstvo, a može da doprinese i zdravlju srca i krvnih sudova, jer utiče na nivo holesterola i krvni pritisak. Upravo zato stručnjaci naglašavaju da način pripreme može da napravi veliku razliku u nutritivnoj vrednosti ove namirnice.
Izvor: Instagram nutricionista_nemanja/Zdravlje.kurir.rs