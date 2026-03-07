Ponekad je razlika između prosečne i funkcionalne ishrane upravo u ovim detaljima

Beli luk ne služi samo tome da popravi ukus mnogim jelima, već ima i blagotvornu "moć" koja zavisi od načina pripreme. Ako ga obično iseckate i odmah ga ubacite u vrelo ulje, visoka temperatura brzo uništava aktivna jedinjenja, navodi na svom Instagram profilu nutricionista Nemanja Kostadinović.

- Glavno aktivno jedinjenje je alicin. On se formira tek kada zgnječite ili iseckate beli luk i ostavite ga da odstoji 5-10 minuta. Bez tog čekanja, nema punog efekta. Dakle, izgnječite ga, ostavite 5-10 minuta, pa tek onda dodajte u jelo ili ga dodajte pred kraj kuvanja - savetuje nutricionista.

Zašto je važan alicin