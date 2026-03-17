Domaća supa puna kolagena: Za jake zglobove, zdravu kožu i bolji imunitet
U potrazi za najzdravijim kolagenom na tržištu često zaboravimo da najbolji možemo sami da napravimo, a to je upravo domaća supa koja se kuva sa kostima nekoliko sati.
Ono što je fenomenalno, možete podeliti u manje porcije i zamrznuti, nakon toga vaditi i dodavati u jela, poput rižota, bilo kojih kuvanih jela, čorbica i svakodnevno unositi domaći kolagen u svoj organizam.
Recept za domaću kolagen supu
Potrebno je
• 1–1,5 kg kostiju bogatih kolagenom
(pileće nogice, vrat i krila ili goveđe kosti sa srži / rep)
• 2–3 l hladne vode
• 1–2 kašikejabukovog sirćeta
• 1 glavica luka (presečena na pola)
• 1–2šargarepe
• 1 manji koren celera ili par listova
• 2–3 čena belog luka (opciono)
• So po ukusu
• Par zrna bibera, lovorov list (opciono)
Priprema
1. Priprema kostiju: Kosti isperi. Po želji ih kratko zapeci u rerni (200°C, 20–30 min) radi jačeg ukusa.
2. Kuvanje: Stavi kosti u veliki lonac, prelij hladnom vodom da ogreznu i dodaj sirće. Ostavi 20–30 min.
3. Tiho krčkanje: Zagrej do ključanja, smanji vatru i kuvaj na laganoj vatri. Skidaj penu prvih 30 min.
4. Dodavanje povrća: Dodaj luk, šargarepu, celer i začine.
5. Dugo kuvanje: Kuvaj minimum 6 sati (idealno 8–12 h za pileće, 12–24 h za goveđe kosti). Po potrebi dolij vodu.
6. Završetak: Posoli pred kraj, procedi supu i ostavi da se ohladi.
Kako da znate da ova supa ima puno kolagena?
Jednostavno. Kada se ohladi u frižideru, supa bi trebalo da se želira.
Zanimljivo je da taj želatin sadrži aminokiseline poput glicina i prolina, koje su važne za zdravlje kože, zglobova i creva. Zato su stare generacije smatrale ovu supu ne samo hranom, već i prirodnim lekom za oporavak organizma.
Saveti
• Što više kože, tetiva i zglobova, to više kolagena.
• Ne dozvoli jako ključanje – lagano krčkanje daje bistriju supu.
• Čuvaj u frižideru do 4 dana ili zamrzni u porcijama.
Izvor: @ukusnoizdravo/zdravlje.kurir.rs
