Kolagen održava čvrstoću i elastičnost kože, zglobova i vezivnog tkiva, a domaća supa je najjednostavniji način da ga svakodnevno unosite

U potrazi za najzdravijim kolagenom na tržištu često zaboravimo da najbolji možemo sami da napravimo, a to je upravo domaća supa koja se kuva sa kostima nekoliko sati.

Ono što je fenomenalno, možete podeliti u manje porcije i zamrznuti, nakon toga vaditi i dodavati u jela, poput rižota, bilo kojih kuvanih jela, čorbica i svakodnevno unositi domaći kolagen u svoj organizam.

Recept za domaću kolagen supu

Potrebno je

• 1–1,5 kg kostiju bogatih kolagenom

(pileće nogice, vrat i krila ili goveđe kosti sa srži / rep)

• 2–3 l hladne vode

• 1–2 kašikejabukovog sirćeta

• 1 glavica luka (presečena na pola)

• 1–2šargarepe

• 1 manji koren celera ili par listova

• 2–3 čena belog luka (opciono)

• So po ukusu

• Par zrna bibera, lovorov list (opciono)

Priprema

1. Priprema kostiju: Kosti isperi. Po želji ih kratko zapeci u rerni (200°C, 20–30 min) radi jačeg ukusa.

2. Kuvanje: Stavi kosti u veliki lonac, prelij hladnom vodom da ogreznu i dodaj sirće. Ostavi 20–30 min.

3. Tiho krčkanje: Zagrej do ključanja, smanji vatru i kuvaj na laganoj vatri. Skidaj penu prvih 30 min.

4. Dodavanje povrća: Dodaj luk, šargarepu, celer i začine.

5. Dugo kuvanje: Kuvaj minimum 6 sati (idealno 8–12 h za pileće, 12–24 h za goveđe kosti). Po potrebi dolij vodu.

6. Završetak: Posoli pred kraj, procedi supu i ostavi da se ohladi.

Domaća kolagen supa je najbolja kada se kuva sporo Foto: Shutterstock

Kako da znate da ova supa ima puno kolagena?

Jednostavno. Kada se ohladi u frižideru, supa bi trebalo da se želira.

Zanimljivo je da taj želatin sadrži aminokiseline poput glicina i prolina, koje su važne za zdravlje kože, zglobova i creva. Zato su stare generacije smatrale ovu supu ne samo hranom, već i prirodnim lekom za oporavak organizma.

Saveti