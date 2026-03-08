Ovaj smuti je jednostavan, zdrav i ukusan način da svom telu obezbedite dozu vitamina, antiinflamatornih svojstava i prirodne energije

Slušaj vest

Tražite li osvežavajući napitak koji podržava varenje, jača imunitet i daje prirodan energetski podsticaj? Smuti od banane i đumbira, uz nekoliko kapi limuna savršena je kombinacija kremaste slatkoće banane, osvežavajuće citrusne note limuna i toplog, začinjenog đumbira.

Pun je vitamina C, kalijuma i antiinflamatornih svojstava, što ga čini jednostavnim napitkom za svakodnevno zdravlje.

Idealan je za jutra, oporavak nakon treninga ili kao lagano osveženje u stilu detoksa.

Glavne prednosti:

* Prirodno podržava varenje i zdravlje creva

* Bogat vitaminom C za jačanje imuniteta

* Đumbir pomaže u smanjenju upala i nadutosti

* Banana obezbeđuje grčkog jogurta (opciono, za dodatak proteina i kremastost)

* 1 kašičica meda ili javorovog sirupa (opciono, za slatkoću)

* 4–5 kockica leda (za osvežavajući efekat)

* Prstohvat rendane limunove kore za dekoraciju (opciono)

Banane su odličan izvor kalijuma, sadrže oko 420-452 mg po srednjoj banani, što pomaže u regulaciji krvnog pritiska, radu mišića (smanjuje grčeve) i nervnog sistema. Foto: Shutterstock

Priprema

* U blender stavite bananu, limunov sok, đumbir i mleko

* Blendajte dok ne dobijete glatku i kremastu smesu

* Sipajte u čašu i pospite limunovom korom

* Odmah uživajte za najbolji ukus i svežinu