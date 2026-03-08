Kada se posluži uz kvalitetan hleb, kombinacija žitarica i mahunarki obezbeđuje kompletne aminokiseline

Slušaj vest

Proteinski posni pasulj se priprema brzo i lako, pa je odličan izbor za celu porodicu. Iako jednostavan, ovaj obrok je izuzetno bogat biljnim proteinima zahvaljujući pažljivo odabranim sastojcima. Ako izostavite maslinovo ulje za dinstanje luka, recept će biti postan na vodi, savetuje na svom Instagram profilu nutricionista Tijana Mladenović.

Još je bolji kada se posluži uz kvalitetan hleb, jer kombinacija žitarica i mahunarki obezbeđuje kompletne aminokiseline - idealno rešenje za nutritivno uravnotežen posni obrok koji i ukusom oduševljava.

Proteinski posni pasulj

Potrebno vam je

500 g skuvanog pasulja

2 paradajza

200 g tofua

glavica crnog luka

3 čena belog luka

kašika koncentrovanog paradajza

čaša vode

kašika maslinovog ulja

so, biber, peršun

Priprema