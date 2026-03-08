Posni pasulj sa iznenađujućim sastojkom: Recept nutricioniste za celu porodicu
Proteinski posni pasulj se priprema brzo i lako, pa je odličan izbor za celu porodicu. Iako jednostavan, ovaj obrok je izuzetno bogat biljnim proteinima zahvaljujući pažljivo odabranim sastojcima. Ako izostavite maslinovo ulje za dinstanje luka, recept će biti postan na vodi, savetuje na svom Instagram profilu nutricionista Tijana Mladenović.
Još je bolji kada se posluži uz kvalitetan hleb, jer kombinacija žitarica i mahunarki obezbeđuje kompletne aminokiseline - idealno rešenje za nutritivno uravnotežen posni obrok koji i ukusom oduševljava.
Proteinski posni pasulj
Potrebno vam je
- 500 g skuvanog pasulja
2 paradajza
200 g tofua
glavica crnog luka
3 čena belog luka
kašika koncentrovanog paradajza
čaša vode
kašika maslinovog ulja
so, biber, peršun
Priprema
Na maslinovom ulju prodinstati sitno seckan crni i beli luk. Ubaciti na kockice isečen paradajz i koncentrovani paradajz, kratko dinstati da omekša, pa dodati so i biber. Dodati skuvani pasulj, sipati vodu, promešati i dodati peršun. Odvaditi jednu trećinu smese, ubaciti je u blender zajedno sa tofuom i malo vode, pa sve izmiksati. Vratiti smesu u šerpu i kuvati još nekoliko minuta, dok se jelo ne zgusne.
Izvor: Instagram ltm.fitt/Zdravlje.kurir.rs