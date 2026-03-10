DA LI STE ZNALI?

Stare jabuke bogate su vlaknima i pektinom, i mogu smanjiti holesterol, poboljšati varenje i podržati zdravlje srca

Naborane jabuke koje imate u činiji s voćem možda su vrednije nego što mislite – viralni TikTok ističe da mogu pomoći u snižavanju holesterola i poboljšanju varenja. Ispostavlja se da često bacate stare jabuke koje zapravo mogu imati značajan doprinos zdravlju.

„Taste Spell“ pokazuje kako se stare jabuke mogu pretvoriti u sušene grickalice ili domaće jabukovo sirće. Obe opcije nude hranljive materije koje mogu poboljšati zdravlje srca i sistema za varenje.

Sušene jabuke čuvaju zdravlje srca

Sušene jabuke su pune vitamina, minerala i vlakana. Rastvorljiva vlakna pomažu u kontroli šećera u krvi i smanjenju lošeg holesterola, dok nerastvorljiva vlakna podržavaju varenje.

Stručnjaci za ishranu slažu se da jabuke mogu poboljšati zdravlje srca. Prema American Journal of Clinical Nutrition, konzumiranje dve jabuke dnevno tokom osam nedelja pomoglo je u smanjenju holesterola i poboljšanju funkcije krvnih sudova.

Veliki deo ove koristi dolazi od pektina, vrste rastvorljivih vlakana koja se nalaze u jabukama. Healthline izveštava da pektin može smanjiti ukupni holesterol za 5 do 16 procenata vezujući se za holesterol u crevima i pomažući u njegovom uklanjanju.

Čak i starije jabuke zadržavaju hranljive materije kada se osuše, kaže Taste Spell. Jednostavno ih oljuštite, izvadite jezgro, isecite i osušite u rerni, fritezi na vruć vazduh ili dehidratru dok ne postanu hrskave.

Sušene jabuke bogate su vitaminima, mineralima i vlaknima koja pomažu kontroli šećera, holesterola i varenja Foto: Shutterstock

Jabukovo sirće Takođe preporučuju korišćenje jezgra i kore za pravljenje jabukovog sirćeta. Stavite ostatke u teglu, prelijte zaslađenom vodom, labavo pokrijte i ostavite tri do četiri nedelje pre flaširanja.

Sirće moć za srce

Jabukovo sirće može ponuditi iznenađujuće koristi pored varenja. Američko udruženje za srce napominje da može sniziti šećer u krvi na prazan stomak i poboljšati holesterol kod nekih ljudi.

Verywell Health izveštava da male dnevne količine mogu smanjiti ukupni holesterol za 6 do 7 mg/dL. Stručnjaci kažu da sirćetna kiselina može smanjiti proizvodnju masti u jetri i podržati metabolizam.

Jabukovo sirće se takođe povezuje sa antibakterijskim svojstvima, kontrolom telesne težine i poboljšanjem kože. Zdravstveni stručnjaci upozoravaju da ga treba razblažiti i koristiti kao deo uravnotežene ishrane, a ne kao čudotvorni lek.

Sledeći put kada vam jabuke prođu kroz zrelu fazu, čuvajte ih malo duže. Mogle bi na kraju pomoći vašem srcu, a istovremeno smanjiti bacanje hrane.