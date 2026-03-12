Manastirska pita od pečuraka na vodi: Starinski recept koji osvaja jednostavnošću i ukusom
Manastirska slana pita sprema se na vodi, odnosno na kuvanom paradajz soku. Fantastičnog je ukusa, sočna, bogata nadevom i što je najvažnije, bez ijedne kapi ulja, naglašava na svom Instagram nalogu Dunja Kesić, koja je i podelila ovaj starinski recept.
Manastirska pita od pečuraka
Potrebno vam je
- 500 g tankih kora
800 ml kuvanog paradajza
4 tanka praziluka (ili 6 strukova mladog crnog luka)
3 čena belog luka
800 g šampinjona
2 šoljice pirinča
so, biber
origano/bosiljak po želji
Priprema
Skuvajte pirinač i ostavite ga sa strane. Rernu zagrejte na 200° C. Praziluk iseckajte na kolutiće. U tiganj sipajte malo kuvanog paradajza, dodajte praziluk i beli luk, pa kratko prodinstajte. Šampinjone operite, iseckajte i dodajte u tiganj. Poklopite i kuvajte dok ne omekšaju i puste vodu, zatim otkrijte i kratko nastavite da kuvate. U povrće dodajte pirinač, so, biber i začine. Ako je nadev pregust, dolijte još paradajz soka. Izmešajte i ostavite da se prohladi.
Tepsiju obložite pek papirom i premažite paradajz sokom. Ređajte: kora, potom paradajz sok, pa nadev i ponavljajte dok sve ne utrošite. Na vrh stavite dve kore i lepo ih ušuškajte. Prelijte paradajz sokom, izbockajte viljuškom i pospite origanom. Pecite oko 30 minuta na 200° C. Ostavite da se malo prohladi, pa isecite i poslužite.