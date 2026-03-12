Slušaj vest

Manastirska slana pita sprema se na vodi, odnosno na kuvanom paradajz soku. Fantastičnog je ukusa, sočna, bogata nadevom i što je najvažnije, bez ijedne kapi ulja, naglašava na svom Instagram nalogu Dunja Kesić, koja je i podelila ovaj starinski recept. 

Manastirska pita od pečuraka 

Potrebno vam je

  • 500 g tankih kora
    800 ml kuvanog paradajza
    4 tanka praziluka (ili 6 strukova mladog crnog luka)
    3 čena belog luka
    800 g šampinjona
    2 šoljice pirinča
    so, biber
    origano/bosiljak po želji
pecurke-bukovace-shutterstock-1746641741.jpg
Izaberite vrstu pečuraka po želji Foto: Shutterstock

Priprema

Skuvajte pirinač i ostavite ga sa strane. Rernu zagrejte na 200° C. Praziluk iseckajte na kolutiće. U tiganj sipajte malo kuvanog paradajza, dodajte praziluk i beli luk, pa kratko prodinstajte. Šampinjone operite, iseckajte i dodajte u tiganj. Poklopite i kuvajte dok ne omekšaju i puste vodu, zatim otkrijte i kratko nastavite da kuvate. U povrće dodajte pirinač, so, biber i začine. Ako je nadev pregust, dolijte još paradajz soka. Izmešajte i ostavite da se prohladi.

Tepsiju obložite pek papirom i premažite paradajz sokom. Ređajte: kora, potom paradajz sok, pa nadev i ponavljajte dok sve ne utrošite. Na vrh stavite dve kore i lepo ih ušuškajte. Prelijte paradajz sokom, izbockajte viljuškom i pospite origanom. Pecite oko 30 minuta na 200° C. Ostavite da se malo prohladi, pa isecite i poslužite. 

Posni pasulj sa iznenađujućim sastojkom: Recept nutricioniste za celu porodicu

Ne propustiteIshranaPet zdravstvenih koristi oraha: 7 dnevno za zdravlje srca, dobar holesterol i vitak stas
Žena jede orašaste plodove iz bele činije
IshranaMladi luk je prirodni antibiotik iz bašte: Zeleno blago koje jača imunitet i čuva srce
mladi luk na stolu, perca
IshranaNe bacajte stare jabuke: Naborana kora pomaže u kontroli šećera i lošeg holesterola
stara jabuka
IshranaPalenta za doručak: Nutritivne prednosti i posni recept sa rukolom
činija sa kačamakom i grančicom začinskog bilja