Manastirska slana pita sprema se na vodi, odnosno na kuvanom paradajz soku. Fantastičnog je ukusa, sočna, bogata nadevom i što je najvažnije, bez ijedne kapi ulja, naglašava na svom Instagram nalogu Dunja Kesić, koja je i podelila ovaj starinski recept.

Manastirska pita od pečuraka

Potrebno vam je

500 g tankih kora

800 ml kuvanog paradajza

4 tanka praziluka (ili 6 strukova mladog crnog luka)

3 čena belog luka

800 g šampinjona

2 šoljice pirinča

so, biber

origano/bosiljak po želji

Izaberite vrstu pečuraka po želji Foto: Shutterstock

Priprema

Skuvajte pirinač i ostavite ga sa strane. Rernu zagrejte na 200° C. Praziluk iseckajte na kolutiće. U tiganj sipajte malo kuvanog paradajza, dodajte praziluk i beli luk, pa kratko prodinstajte. Šampinjone operite, iseckajte i dodajte u tiganj. Poklopite i kuvajte dok ne omekšaju i puste vodu, zatim otkrijte i kratko nastavite da kuvate. U povrće dodajte pirinač, so, biber i začine. Ako je nadev pregust, dolijte još paradajz soka. Izmešajte i ostavite da se prohladi.