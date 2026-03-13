Maslačak je jedna od prvih jestivih biljaka koja se pojavljuje u proleće i od davnina se koristi u sezonskim jelima širom Evrope. Njegovi mladi listovi imaju blago gorkast ukus koji se odlično slaže sa svežim povrćem

Američki kuvar Alan Bergo, autor bloga Forager Chef, često priprema salate od maslačka i ističe da su listovi najukusniji upravo u rano proleće, dok su još nežni i nisu razvili jaču gorčinu. Na toj ideji zasniva se i ova jednostavna sezonska salata sa rotkvicama i mladim lukom.

Prolećna salata od maslačka 

Potrebno vam je (za dve porcije)

  • 2 šake mladih listova maslačka
  • 4–5 rotkvica
  • veza mladog luka
  • kuvano jaje (po želji ako ne postite)
  • kašika semenki suncokreta ili oraha
  • 2 kašike maslinovog ulja
  • kašičica limunovog soka ili jabukovog sirćeta
  • prstohvat soli
  • malo sveže mlevenog bibera

Priprema

Listove maslačka dobro oprati i ostaviti nekoliko minuta u hladnoj vodi da izgube eventualnu gorčinu. Rotkvice iseći na tanke kolutove, a mladi luk na sitnije komade. U većoj činiji pomešati maslačak, rotkvice i mladi luk, zatim dodati kuvano jaje isečeno na četvrtine i semenke ili orahe

U posebnoj posudi pomešati maslinovo ulje, limunov sok, so i biber, pa preliv preliti preko salate i lagano promešati. Salata je najukusnija kada se posluži odmah, uz komad integralnog hleba ili kao lagani prilog uz ručak.

maslacak caj shutterstock_417602548.jpg
Maslačak je prava riznica zdravlja Foto: Shutterstock

Zašto je maslačak tako zdrav?

Maslačak je jedna od prvih jestivih biljaka koja se pojavljuje u proleće i bogat je vitaminima i mineralima koji su organizmu često potrebni posle zime. Njegovi mladi listovi sadrže vitamin C, vitamin A i vitamin K, kao i kalijum i antioksidanse koji mogu doprineti zdravlju jetre, varenju i ravnoteži tečnosti u organizmu, jer imaju blago diuretičko dejstvo. Upravo zato se maslačak često nalazi u sezonskim salatama koje donose svežinu na trpezu i obilje hranljivih materija.

Izvor/inspiracija: Instagram foragerchef/Zdravlje.kurir.rs

Čaj za jačanje imuniteta travara koji je lečio patrijarha Pavla: Super grip na distanci

Ne propustiteIshranaDa li ste čuli za inulin? Pomaže u obaranju holesterola, jača imunitet i kosti, a prija crevima
mleveni koren cikorije u drvenoj činiji/epruveta sa naptisom LDL holesterol
Zdravlje iz PrirodeČajna mešavina za žuč i žučne kanale: Recept travara olakšava varenje
čaj od koprive u providnoj staklenoj šolji
Zdravlje iz PrirodeKako obnoviti jetru sa tri proverene biljke? Recept za jesenji detoks i jači imunitet
šolja čaja od hajdučke trave na drvenom stolu sa sušenom hajdučicom
Zdravlje iz PrirodeČaj od maslačka za mršavljenje: Nutricionista otkriva šta je mit, a šta istina
maslacak shutterstock_2300173203.jpg