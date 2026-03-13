Prolećna salata od maslačka: Sa rotkvicama i mladim lukom postaje prava vitaminska bomba
Maslačak je jedna od prvih jestivih biljaka koja se pojavljuje u proleće i od davnina se koristi u sezonskim jelima širom Evrope. Njegovi mladi listovi imaju blago gorkast ukus koji se odlično slaže sa svežim povrćem.
Američki kuvar Alan Bergo, autor bloga Forager Chef, često priprema salate od maslačka i ističe da su listovi najukusniji upravo u rano proleće, dok su još nežni i nisu razvili jaču gorčinu. Na toj ideji zasniva se i ova jednostavna sezonska salata sa rotkvicama i mladim lukom.
Prolećna salata od maslačka
Potrebno vam je (za dve porcije)
- 2 šake mladih listova maslačka
- 4–5 rotkvica
- veza mladog luka
- kuvano jaje (po želji ako ne postite)
- kašika semenki suncokreta ili oraha
- 2 kašike maslinovog ulja
- kašičica limunovog soka ili jabukovog sirćeta
- prstohvat soli
- malo sveže mlevenog bibera
Priprema
Listove maslačka dobro oprati i ostaviti nekoliko minuta u hladnoj vodi da izgube eventualnu gorčinu. Rotkvice iseći na tanke kolutove, a mladi luk na sitnije komade. U većoj činiji pomešati maslačak, rotkvice i mladi luk, zatim dodati kuvano jaje isečeno na četvrtine i semenke ili orahe.
U posebnoj posudi pomešati maslinovo ulje, limunov sok, so i biber, pa preliv preliti preko salate i lagano promešati. Salata je najukusnija kada se posluži odmah, uz komad integralnog hleba ili kao lagani prilog uz ručak.
Zašto je maslačak tako zdrav?
Maslačak je jedna od prvih jestivih biljaka koja se pojavljuje u proleće i bogat je vitaminima i mineralima koji su organizmu često potrebni posle zime. Njegovi mladi listovi sadrže vitamin C, vitamin A i vitamin K, kao i kalijum i antioksidanse koji mogu doprineti zdravlju jetre, varenju i ravnoteži tečnosti u organizmu, jer imaju blago diuretičko dejstvo. Upravo zato se maslačak često nalazi u sezonskim salatama koje donose svežinu na trpezu i obilje hranljivih materija.
Izvor/inspiracija: Instagram foragerchef/Zdravlje.kurir.rs