Mladi listovi maslačka bogati su vitaminima A, C i K i idealni su za prolećni detoks

Maslačak je jedna od prvih jestivih biljaka koja se pojavljuje u proleće i od davnina se koristi u sezonskim jelima širom Evrope. Njegovi mladi listovi imaju blago gorkast ukus koji se odlično slaže sa svežim povrćem.

Američki kuvar Alan Bergo, autor bloga Forager Chef, često priprema salate od maslačka i ističe da su listovi najukusniji upravo u rano proleće, dok su još nežni i nisu razvili jaču gorčinu. Na toj ideji zasniva se i ova jednostavna sezonska salata sa rotkvicama i mladim lukom.

Prolećna salata od maslačka

Potrebno vam je (za dve porcije)

2 šake mladih listova maslačka

4–5 rotkvica

veza mladog luka

kuvano jaje (po želji ako ne postite)

kašika semenki suncokreta ili oraha

2 kašike maslinovog ulja

kašičica limunovog soka ili jabukovog sirćeta

prstohvat soli

malo sveže mlevenog bibera

Priprema

Listove maslačka dobro oprati i ostaviti nekoliko minuta u hladnoj vodi da izgube eventualnu gorčinu. Rotkvice iseći na tanke kolutove, a mladi luk na sitnije komade. U većoj činiji pomešati maslačak, rotkvice i mladi luk, zatim dodati kuvano jaje isečeno na četvrtine i semenke ili orahe.

U posebnoj posudi pomešati maslinovo ulje, limunov sok, so i biber, pa preliv preliti preko salate i lagano promešati. Salata je najukusnija kada se posluži odmah, uz komad integralnog hleba ili kao lagani prilog uz ručak.

Maslačak je prava riznica zdravlja Foto: Shutterstock

Zašto je maslačak tako zdrav?