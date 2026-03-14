Redovan detoks i pravilna ishrana mogu značajno doprineti boljem raspoloženju i vitalnosti tokom proleća

Sa dolaskom proleća, pravo je vreme da osvežimo organizam laganim i hranljivim napicima. Ako osećate hroničan umor, nedostatak elana ili jednostavno želite da podstaknete svoj metabolizam, ovaj smuti je idealan način da započnete dan.

Recept je osmislila Tatjana Popović, healthcoach i nutricionista.

Potrebno je za 2 osobe

* 1 štap celera, sekan na nekoliko komada

* 1 šaka peršunovog lišća

* 1 šaka baby spanaća

* 250 g jagoda

* 2 cm đumbira u korenu, oguljenog

* ⅙ kašičice kurkume

* vrh kašičice bibera

* ½ kašičice cimeta

* sok od ½ limuna

* 2 dl vode

Priprema

Pomešajte sve sastojke. Izblendirajte i servirajte.

Foto: Shutterstock

Simptomi prolećnog umora

Prolećni umor je česta pojava kada telo prelazi iz zimskog mirovanja u aktivniji ritam. Simptomi uključuju smanjen nivo energije, razdražljivost i slabiju koncentraciju.