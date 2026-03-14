Detoks smuti za jetru: Nutricionista otkriva recept koji će pobediti prolećni umor
Sa dolaskom proleća, pravo je vreme da osvežimo organizam laganim i hranljivim napicima. Ako osećate hroničan umor, nedostatak elana ili jednostavno želite da podstaknete svoj metabolizam, ovaj smuti je idealan način da započnete dan.
Recept je osmislila Tatjana Popović, healthcoach i nutricionista.
Potrebno je za 2 osobe
* 1 štap celera, sekan na nekoliko komada
* 1 šaka peršunovog lišća
* 1 šaka baby spanaća
* 250 g jagoda
* 2 cm đumbira u korenu, oguljenog
* ⅙ kašičice kurkume
* vrh kašičice bibera
* ½ kašičice cimeta
* sok od ½ limuna
* 2 dl vode
Priprema
Pomešajte sve sastojke. Izblendirajte i servirajte.
Simptomi prolećnog umora
Prolećni umor je česta pojava kada telo prelazi iz zimskog mirovanja u aktivniji ritam. Simptomi uključuju smanjen nivo energije, razdražljivost i slabiju koncentraciju.
Zdrava jetra igra ključnu ulogu u ovom periodu jer filtrira toksine, reguliše metabolizam i pomaže u pravilnoj preradi hranljivih materija. Kada jetra funkcioniše optimalno, telo bolje koristi energiju iz hrane i lakše se bori protiv umora. Redovan detoks i pravilna ishrana mogu značajno doprineti boljem raspoloženju i vitalnosti tokom proleća.