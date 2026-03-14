Posni namaz od cvekle za bolju krvnu sliku: Gotov za 5 minuta, a svi će ga obožavati
Ovaj jednostavan namaz privlači pažnju intenzivnom bojom, ali i bogatim, pomalo orašastim ukusom. Cvekla mu daje karakterističnu crvenu nijansu i blagu prirodnu slatkoću, dok leblebije i pasulj doprinose kremastoj teksturi i čine ga zasitnim.
Potrebno vam je
- oko 130 g skuvanih leblebija (ili mala konzerva, oceđena)
- oko 240 g skuvanog crvenog pasulja (ili jedna standardna konzerva, oceđena)
- srednja kuvana cvekla (oko 120–150 g)
- 2 čena belog luka
- so i biber po ukusu
Priprema
Sve sastojke izblendajte dok ne dobijete gladak, kremast namaz. Prilikom serviranja, po želji preko namaza dodajte i malo rukole, koja daje blagu pikantnu notu i dodatnu svežinu. Namaz je najukusniji kada se malo ohladi u frižideru, ali može se jesti i odmah nakon pripreme.
Zašto je ovaj namaz zdrav?
Cvekla je vrlo dobro poznata kao povrće koje može da doprinese boljoj krvnoj slici. Sadrži folate (vitamin B9) koji učestvuju u stvaranju crvenih krvnih zrnaca, kao i gvožđe i snažne antioksidanse. Osim toga, bogata je prirodnim nitratima koji u organizmu podstiču stvaranje azot-oksida, jedinjenja koje širi krvne sudove i poboljšava cirkulaciju.
Mahunarke poput leblebija i pasulja obezbeđuju vredne biljne proteine i složene ugljene hidrate, pa ovaj namaz dugo drži sitost i može da bude dobra alternativa klasičnim, masnijim namazima.
Izvor: Insatagram n.mijatovic/Zdravlje.kurir.rs