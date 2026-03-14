Jednostavan namaz, ali zahvaljujući cvekli krije mnogo više od lepog izgleda i dobrog ukusa

Ovaj jednostavan namaz privlači pažnju intenzivnom bojom, ali i bogatim, pomalo orašastim ukusom. Cvekla mu daje karakterističnu crvenu nijansu i blagu prirodnu slatkoću, dok leblebije i pasulj doprinose kremastoj teksturi i čine ga zasitnim.

Posni namaz od cvekle

Potrebno vam je

oko 130 g skuvanih leblebija (ili mala konzerva, oceđena)

(ili mala konzerva, oceđena) oko 240 g skuvanog crvenog pasulja (ili jedna standardna konzerva, oceđena)

srednja kuvana cvekla (oko 120–150 g)

(oko 120–150 g) 2 čena belog luka

so i biber po ukusu

Priprema

Sve sastojke izblendajte dok ne dobijete gladak, kremast namaz. Prilikom serviranja, po želji preko namaza dodajte i malo rukole, koja daje blagu pikantnu notu i dodatnu svežinu. Namaz je najukusniji kada se malo ohladi u frižideru, ali može se jesti i odmah nakon pripreme.

Sadrži folate (vitamin B9) koji učestvuju u stvaranju crvenih krvnih zrnaca, kao i gvožđe i snažne antioksidanse

Zašto je ovaj namaz zdrav?

Cvekla je vrlo dobro poznata kao povrće koje može da doprinese boljoj krvnoj slici. Sadrži folate (vitamin B9) koji učestvuju u stvaranju crvenih krvnih zrnaca, kao i gvožđe i snažne antioksidanse. Osim toga, bogata je prirodnim nitratima koji u organizmu podstiču stvaranje azot-oksida, jedinjenja koje širi krvne sudove i poboljšava cirkulaciju.