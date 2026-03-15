Posne ćuftice od sočiva u paradajz sosu: Toliko sočne da se tope u ustima
Ako tražite obrok koji je istovremeno zasitan, aromatičan i potpuno posan, ćuftice od sočiva u bogatom paradajz sosu mogu biti pravo otkriće, deli na svom Instagram nalogu Jelena Malenović. Sočivo je jedna od najhranljivijih biljnih namirnica, obiluje biljnim proteinima, vlaknima i mineralima, pa ovakva jela dugo drže sitost i daju organizmu stabilnu energiju. Kada se spoji sa dimljenom paprikom, svežim začinskim biljem i kremastim sosom od paradajza i batata, dobijate tanjir koji je i ukusan i nutritivno uravnotežen.
Potrebno vam je (za 4 tanjira ćuftica)
Za ćuftice:
Za sos:
- 250–350 g batata na kockice
400 ml soka od paradajza
2 crna luka
kašičica belog luka+paprika i timijan po ukusu
kašika balzamika
maslinovo ulje
2–3 kašike kokosovog mleka/biljne pavlake
Priprema
Sastojke za ćuftice izblendajte, ostavite 10 minuta, formirajte ćuftice i pecite na suvom tiganju 5–7 minuta da porumene. Sklonite ih sa strane. Na ulju izdinstajte luk, dodajte začine, batat, paradajz i 250 ml vode. Kuvajte dok batat ne omekša, ispasirajte, dodajte kokosovo mleko, ćuftice i kratko ukrčkajte sve zajedno.
Poslužite ih uz pirinač, testeninu ili parče integralnog hleba, a lako ih možete sačuvati i za sledeći dan, jer su često još ukusnije kada malo odstoje u sosu.