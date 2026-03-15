Ako tražite obrok koji je istovremeno zasitan, aromatičan i potpuno posan, ćuftice od sočiva u bogatom paradajz sosu mogu biti pravo otkriće, deli na svom Instagram nalogu Jelena MalenovićSočivo je jedna od najhranljivijih biljnih namirnica, obiluje biljnim proteinima, vlaknima i mineralima, pa ovakva jela dugo drže sitost i daju organizmu stabilnu energiju. Kada se spoji sa dimljenom paprikom, svežim začinskim biljem i kremastim sosom od paradajza i batata, dobijate tanjir koji je i ukusan i nutritivno uravnotežen.

Ćuftice od sočiva u paradajz sosu

Potrebno vam je (za 4 tanjira ćuftica)

Za ćuftice:

  • 400 g kuvanog sočiva
    crveni luk+peršun+mirođija
    2 kašike tamari/soja sosa
    1,5 kašika paradajz pirea
    2 kašičice dimljene paprike+so+biber
    50 g mlevenog lana
    50 g brašna od leblebije
Mahunarke, kojima pripada i sočivo, štite srce i pomažu kod mršavljenja Foto: Shutterstock

Za sos:

  • 250–350 g batata na kockice
    400 ml soka od paradajza
    2 crna luka
    kašičica belog luka+paprika i timijan po ukusu
    kašika balzamika
    maslinovo ulje
    2–3 kašike kokosovog mleka/biljne pavlake

Priprema

Sastojke za ćuftice izblendajte, ostavite 10 minuta, formirajte ćuftice i pecite na suvom tiganju 5–7 minuta da porumene. Sklonite ih sa strane. Na ulju izdinstajte luk, dodajte začine, batat, paradajz i 250 ml vode. Kuvajte dok batat ne omekša, ispasirajte, dodajte kokosovo mleko, ćuftice i kratko ukrčkajte sve zajedno.

Poslužite ih uz pirinač, testeninu ili parče integralnog hleba, a lako ih možete sačuvati i za sledeći dan, jer su često još ukusnije kada malo odstoje u sosu.

