Posni potaž od tikvica: Kremast, lagan i hranljiv obrok za celu porodicu
Tikvice su jedno od najzdravijih i najpristupačnijih povrća koje možemo uključiti u svakodnevnu ishranu.
Blagog su ukusa, lagane za varenje i bogate vitaminima i mineralima. Kremasti potaž od tikvica je jednostavan recept koji čuva sve hranljive materije, a istovremeno je ukusan i zasitan. Idealno jelo za ručak ili večeru, posebno kada želite lagan i topao obrok koji prija stomaku.
Recept za kremasti potaž od tikvica
Potrebno je:
- 2 zelene tikvice
- 2 štapa celera
- 1 veći luk
- 1 veća šargarepa
- 1 srednji krompir
- 1 mala kašičica himalajske soli
- 1 kašičica mlevenog belog luka
- malo bibera (po želji)
- 2 kašike sojinog krema za kuvanje
- 1 kašika maslinovog ulja
- 600 ml vode
Porcija: 4–6
Priprema
Sve sastojke stavite u šerpu, a kada provri, poklopite i kuvajte oko 25 minuta. Zatim štapnim mikserom umutite smesu dok ne postane kremasta i dodajte dve kašike sojinog krema za kuvanje. Kada potaž provri, ostavite da lagano krčka još tri minuta na tihoj vatri. Poslužite toplo i uživajte u bogatom, blagom ukusu.
5 zdravstvenih koristi tikvica
- Bogate su vitaminom C i antioksidansima – pomažu u jačanju imuniteta i zaštiti ćelija od slobodnih radikala.
- Podržavaju zdravlje srca – nizak sadržaj kalorija i visok sadržaj vlakana pomaže u regulaciji holesterola.
- Poboljšavaju varenje – tikvice su bogate vodom i vlaknima koja olakšavaju probavu i sprečavaju zatvor.
- Pomažu u održavanju zdrave telesne težine – lagane su, sa malo kalorija, idealne za dijetalnu ishranu.
- Odlične za kožu i vid – vitamin A i karotenoidi u tikvicama podržavaju zdravlje očiju i kože.
Izvor instagram: sp_nutrition_and_health/Zdravlje.Kurir.rs
