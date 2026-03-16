Kremasti potaž od tikvica je lagano i hranljivo jelo koje obezbeđuje vitamine, vlakna i prijatan osećaj sitosti

Tikvice su jedno od najzdravijih i najpristupačnijih povrća koje možemo uključiti u svakodnevnu ishranu.

Blagog su ukusa, lagane za varenje i bogate vitaminima i mineralima. Kremasti potaž od tikvica je jednostavan recept koji čuva sve hranljive materije, a istovremeno je ukusan i zasitan. Idealno jelo za ručak ili večeru, posebno kada želite lagan i topao obrok koji prija stomaku.

Recept za kremasti potaž od tikvica Potrebno je: 2 zelene tikvice

2 štapa celera

1 veći luk

1 veća šargarepa

1 srednji krompir

1 mala kašičica himalajske soli

1 kašičica mlevenog belog luka

malo bibera (po želji)

2 kašike sojinog krema za kuvanje

1 kašika maslinovog ulja

600 ml vode

Porcija: 4–6

Tikvice su nutritivno bogato povrće sa malo kalorija, a zahvaljujući vlaknima, vitaminima i velikom sadržaju vode podržavaju varenje, hidrataciju i opšte zdravlje organizma Foto: Profimedia

Priprema

Sve sastojke stavite u šerpu, a kada provri, poklopite i kuvajte oko 25 minuta. Zatim štapnim mikserom umutite smesu dok ne postane kremasta i dodajte dve kašike sojinog krema za kuvanje. Kada potaž provri, ostavite da lagano krčka još tri minuta na tihoj vatri. Poslužite toplo i uživajte u bogatom, blagom ukusu.

5 zdravstvenih koristi tikvica Bogate su vitaminom C i antioksidansima – pomažu u jačanju imuniteta i zaštiti ćelija od slobodnih radikala.

– pomažu u jačanju imuniteta i zaštiti ćelija od slobodnih radikala. Podržavaju zdravlje srca – nizak sadržaj kalorija i visok sadržaj vlakana pomaže u regulaciji holesterola.

– nizak sadržaj kalorija i visok sadržaj vlakana pomaže u regulaciji holesterola. Poboljšavaju varenje – tikvice su bogate vodom i vlaknima koja olakšavaju probavu i sprečavaju zatvor.

– tikvice su bogate vodom i vlaknima koja olakšavaju probavu i sprečavaju zatvor. Pomažu u održavanju zdrave telesne težine – lagane su, sa malo kalorija, idealne za dijetalnu ishranu.

– lagane su, sa malo kalorija, idealne za dijetalnu ishranu. Odlične za kožu i vid – vitamin A i karotenoidi u tikvicama podržavaju zdravlje očiju i kože.