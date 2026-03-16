Tikvice su jedno od najzdravijih i najpristupačnijih povrća koje možemo uključiti u svakodnevnu ishranu.

Blagog su ukusa, lagane za varenje i bogate vitaminima i mineralima. Kremasti potaž od tikvica je jednostavan recept koji čuva sve hranljive materije, a istovremeno je ukusan i zasitan. Idealno jelo za ručak ili večeru, posebno kada želite lagan i topao obrok koji prija stomaku.

Recept za kremasti potaž od tikvica

Potrebno je:

  • 2 zelene tikvice
  • 2 štapa celera
  • 1 veći luk
  • 1 veća šargarepa
  • 1 srednji krompir
  • 1 mala kašičica himalajske soli
  • 1 kašičica mlevenog belog luka
  • malo bibera (po želji)
  • 2 kašike sojinog krema za kuvanje
  • 1 kašika maslinovog ulja
  • 600 ml vode

Porcija: 4–6

Tikvice su nutritivno bogato povrće sa malo kalorija, a zahvaljujući vlaknima, vitaminima i velikom sadržaju vode podržavaju varenje, hidrataciju i opšte zdravlje organizma Foto: Profimedia

Priprema

Sve sastojke stavite u šerpu, a kada provri, poklopite i kuvajte oko 25 minuta. Zatim štapnim mikserom umutite smesu dok ne postane kremasta i dodajte dve kašike sojinog krema za kuvanje. Kada potaž provri, ostavite da lagano krčka još tri minuta na tihoj vatri. Poslužite toplo i uživajte u bogatom, blagom ukusu.

5 zdravstvenih koristi tikvica

  • Bogate su vitaminom C i antioksidansima – pomažu u jačanju imuniteta i zaštiti ćelija od slobodnih radikala.
  • Podržavaju zdravlje srca – nizak sadržaj kalorija i visok sadržaj vlakana pomaže u regulaciji holesterola.
  • Poboljšavaju varenje – tikvice su bogate vodom i vlaknima koja olakšavaju probavu i sprečavaju zatvor.
  • Pomažu u održavanju zdrave telesne težine – lagane su, sa malo kalorija, idealne za dijetalnu ishranu.
  • Odlične za kožu i vidvitamin A i karotenoidi u tikvicama podržavaju zdravlje očiju i kože.

Izvor instagram: sp_nutrition_and_health/Zdravlje.Kurir.rs

5 zdravstvenih prednosti tikvica, sve pršti od vitamina, antioksidanasa i minerala

Ne propustiteIshranaDetoks čorba od povrća: Toplo, hranljivo i idealno za hladne zimske dane
čorba od povrća servirana u činiji na drvenom stolu pored krpe i kašike
IshranaZdrava supa koja topi kilograme: Bogata povrćem i hranljivim sastojcima za jak imunitet
pileća supa servirana u beloj kramičkoj činiji
IshranaZapečena piletina sa tikvicama i mocarelom: Recept nutricioniste za zdrav ručak
zapečena pileća musaka sa tikvicama i mocarelom u posudi na stolu
ZdravljeDa li smete da jedete jaja ako imate čir na želucu? Ključno je kako ih pripremate i s čim ih kombinujete
jaja shutterstock_1888455760.jpg