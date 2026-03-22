Slušaj vest

Obradujte svoje telo sremušem – samoniklim šumskim lukom koji nam donosi najlepšu energiju proleća. Osim što je neverovatno ukusan,sremuš je pravi prirodni čuvar zdravlja koji snažno čisti i jača organizam.

Uz neizostavni sremuš, u ovaj pesto dodat je domaći veganski parmezan, maslinovo ulje i prstohvat javorovog sirupa za savršen balans ukusa.

Priprema ne može biti jednostavnija: sve sastojke stavite u multipraktik i blendajte dok ne dobijete željenu teksturu. To je sve! Pesto prebacite u staklenu teglu, prelijte sa malo maslinovog ulja i čuvajte u frižideru.

Recept za domaći veganski parmezan

* 100 g indijskog oraha

* 100 g suncokreta

* 30 g nutritivnog kvasca u ljuspicama

* 1/2 kašičice belog luka u prahu

* 1 čašiica soli

Pesto od sremuša odličan je uz pastu, grilovano povrće ili kao namaz u sendvičima Foto: Shutterstock

Recept za pesto od sremuša

* 500 g sremuša

* 100 g posnog parmezana

* 200 ml devičanskog maslinovog ulja (ili više ako volite ređi pesto)

* 2 kašičice soli (manje ili više, po ukusu)

* 1,5 kašičica javorov sirupa (ili drugog zaslađivača)