Pesto od sremuša: Čisti organizam, jača telo i ima fantastičan ukus
Obradujte svoje telo sremušem – samoniklim šumskim lukom koji nam donosi najlepšu energiju proleća. Osim što je neverovatno ukusan,sremuš je pravi prirodni čuvar zdravlja koji snažno čisti i jača organizam.
Uz neizostavni sremuš, u ovaj pesto dodat je domaći veganski parmezan, maslinovo ulje i prstohvat javorovog sirupa za savršen balans ukusa.
Priprema ne može biti jednostavnija: sve sastojke stavite u multipraktik i blendajte dok ne dobijete željenu teksturu. To je sve! Pesto prebacite u staklenu teglu, prelijte sa malo maslinovog ulja i čuvajte u frižideru.
Odličan je uz pastu, grilovano povrće ili kao namaz u sendvičima.
Recept za domaći veganski parmezan
* 100 g indijskog oraha
* 100 g suncokreta
* 30 g nutritivnog kvasca u ljuspicama
* 1/2 kašičice belog luka u prahu
* 1 čašiica soli
Recept za pesto od sremuša
* 500 g sremuša
* 100 g posnog parmezana
* 200 ml devičanskog maslinovog ulja (ili više ako volite ređi pesto)
* 2 kašičice soli (manje ili više, po ukusu)
* 1,5 kašičica javorov sirupa (ili drugog zaslađivača)
Sremuš (Allium ursinum) je višegodišnja biljka iz porodice Allium, u koju spadaju i beli luk, crni luk i praziluk. Ime “sremuš” dolazi od staroslovenskog jezika i označava “divlji luk”. Osim što se koristi u ishrani kao začin i dodatak jelima, ova biljka ima dugu istoriju primene u narodnoj medicini, posebno za detoksikaciju organizma i jačanje imuniteta.
Izvor: veganjamcije/zdravlje.kurir.rs