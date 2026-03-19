Kopriva je jedan od najboljih izvora hlorofila, zelenog pigmenta, koji povećava broj eritrocita

Slušaj vest

Jedan od najvećih svetskih travara, Moris Mesege kaže da ako bi sa izleta trebalo da se vratite samo sa jednom biljkom za vašu kućnu apoteku, neka to bude kopriva, navodi na svom blogu čuvani fitoterapeut i novinar Momčilo Antonijević. Ovaj zaljubljenik u svet bilja otkriva sve blagoati koprive, ali i recept za ukusnu prolećnu čorbu od mladih listova, čija sezona uravo počinje.

- Ova biljka je jedan od najboljih izvora hlorofila, zelenog pigmenta, koji povećava broj eritrocita, odnosno hemoglobina u krvi. Pored hlorofila kopriva sadrži i tanine, glikokinin - supstancu koja snižava nivo šećera u krvi, mnogo vitamina C i K, fosfor, magnezijum, natrijum, kalijum, kalcijum, mravlju, sirćetnu i kremnu kiselinu, acetilholin, histamin.

Kopriva daje izvanredne rezultate kod anemije, reumatizma, dijareje, kamena u bešici, dijabetesa, niskog krvnog pritiska, unutrašnjih i spoljnih krvarenja, naročito u kombinaciji sa rusomaćom, virkom i nevenom. Kopriva se, takođe jako uspesno upotrebljava za jačanje korena kose i protiv peruti.

- Ova biljka je prvoklasan tonik i sredstvo za pročišćavanje organizma pa se zato preporučuje rekonvalescentima, slabim i bledunjavim osobama. Deluje i diuretično, blagotvorna je za sve probleme sa bubrezima i mokraćnom bešikom, tako da pospešuje eliminisanje toksina iz organizma. Upravo zbog toga se koristi protiv ekcema, kožnih alergija i paradoksalno, koprivnjače - navodi Momčilo Antonijević.

Čorba od koprive

Potrebno vam je

maslinovo ulje

crni luk (može i mladi)

2 krompira

2 šake koprive

2 čena belog luka

so, biber

muskatni orašćić

suncokret, golice

Priprema