Nova studija pokazuje da način ishrane može igrati ključnu ulogu u očuvanju kognitivnih funkcija — posebno ako se usvoji na vreme.

DASH dijeta ubedljivo vodi

Prema novom istraživanju objavljenom u časopisu JAMA Neurology, tzv. DASH dijeta (Dietary Approaches to Stop Hypertension) pokazala se kao najefikasnija među više popularnih režima ishrane kada je u pitanju očuvanje zdravlja mozga.

Naučnici su analizirali podatke gotovo 160.000 odraslih osoba i utvrdili da su oni koji su se najdoslednije pridržavali DASH dijete imali čak 41% manji rizik od kognitivnog pada u odnosu na one koji su je najmanje pratili.

Zašto baš ova dijeta?

DASH dijeta stavlja akcenat na:

* povrće i voće

* integralne žitarice

* nemasne proteine

Istovremeno ograničava unos soli, šećera i zasićenih masti — faktora koji su povezani sa povišenim krvnim pritiskom i većim rizikom od demencije.

Stručnjaci ističu da je upravo kontrola krvnog pritiska ključna, jer hipertenzija oštećuje sitne krvne sudove u mozgu i doprinosi kognitivnom propadanju.

Pored toga, ovakav način ishrane bogat je antioksidansima i nutrijentima koji smanjuju upalne procese — još jedan važan faktor u očuvanju moždanih funkcija.

DASH dijeta stavlja akcenat na povrće i voće

Važno je kada počnete

Jedan od najvažnijih zaključaka istraživanja jeste da period srednjih godina (45–54) ima presudan značaj. Iako se simptomi kognitivnog pada obično javljaju kasnije u životu, promene u mozgu mogu početi i više od dve decenije ranije.

Zbog toga naučnici naglašavaju da bi zdrave navike trebalo usvojiti što ranije.

Nije jedina dobra opcija

Iako je DASH dijeta pokazala najbolje rezultate, i drugi zdravi režimi ishrane imali su pozitivan efekat.

Na primer, tzv. MIND dijeta — kombinacija DASH i mediteranske ishrane — takođe je povezana sa sporijim starenjem mozga i očuvanjem njegove strukture.

Uopšteno, učesnici koji su pratili različite zdrave dijete imali su između 11% i 35% manji rizik od kognitivnog pada u odnosu na one sa lošijim navikama ishrane.

Aerobne, balans i vežbe snage poboljšavaju neuroplastičnost mozga

Šta to znači u praksi

Poruka stručnjaka je jednostavna:

* ono što je dobro za srce — dobro je i za mozak.

Zdrava ishrana, uz redovnu fizičku aktivnost i druge zdrave navike, može značajno doprineti očuvanju mentalnih sposobnosti u starijem dobu.