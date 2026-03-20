Pogačice sa sremušem i kimom: Ukusne i mekane - evo kako da ih spremite
Ove pogačice sa sremušem i kimom osvajaju na prvi zalogaj – spolja blago hrskave, a iznutra mekane, vazdušaste i pune ukusa. Brzo se pripremaju i ne traže puno truda, a kombinacija sremuša i kima daje im poseban, domaći šmek kojem je teško odoleti.
Recept za pogačice sa sremušem i kimom
- Količina: 16–18 komada
- Vreme pripreme: oko 35 minuta
Potrebno je:
- 300 g integralnog brašna
- 2/3 kesice praška za pecivo
- 100 g veganskog putera za kolače
- prstohvat soli
- 80 g sitno seckanog sremuša ili 2–3 kašike pesta od sremuša
- 180 ml sojinog mleka
- kim za posipanje
Premaz za pogačice:
- 1 kašika sojinog mleka
- 1 kašičica meda
- 1,5 kašičica maslinovog ulja
Priprema
U činiji se proseje 300 g integralnog brašna, zatim se dodaju prstohvat soli i 2/3 kesice praška za pecivo. U smešu se narenda 100 g veganskog putera i sve se meša prstima dok se ne dobije rastresita struktura nalik pesku.
Zatim se dodaje sitno seckan sremuš (oko 80 g) ili pesto od sremuša (2–3 kašike), kao i oko 180 ml sojinog mleka. Testo se lagano umesi – treba da ostane dovoljno mekano da se može oblikovati rukama u disk debljine oko 3 cm. Iz tog diska se kalupom ili čašom vade pogačice i ređaju na pleh obložen papirom za pečenje.
Svaka pogačica se premaže mešavinom od sojinog mleka, meda i maslinovog ulja, zatim se pospe kimom. Peku se u prethodno zagrejanoj rerni na 200°C oko 15 minuta.
Blagotvorna dejstva sremuša
Sremuš je biljka bogata vitaminom C i mineralima, koja blagotvorno utiče na mnoge zsdravstvene probleme. Njegova blagotovorna svojstva uključuju:
- Upale i infekcije – štiti od prehlada, gripa, pročišćava disajne puteve i pomaže u lečenju bronhitisa.
- Čir na želucu i gastritis – umiruje iritacije i bolove u želucu.
- Zdravlje srca – poboljšava elastičnost krvnih sudova, štiteći srce i smanjujući rizik od infarkta.
- Koža – odličan za upaljenu kožu, ekceme i dermatitis, posebno u obliku kupke.
- Pročišćavanje organizma – efikasan je u čišćenju jetre, bubrega, creva i žučne kese od toksina.
- Visok holesterol i pritisak – mladi listovi sremuša pomažu u snižavanju holesterola i krvnog pritiska, sprečavajući aterosklerozu.
Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.
Izvor: spicesunshine.com/Zdravlje.Kurir.rs
