Zdrave i mirisne pogačice sa sremušem i kimom – mekane, lagane i pune domaćeg ukusa

Ove pogačice sa sremušem i kimom osvajaju na prvi zalogaj – spolja blago hrskave, a iznutra mekane, vazdušaste i pune ukusa. Brzo se pripremaju i ne traže puno truda, a kombinacija sremuša i kima daje im poseban, domaći šmek kojem je teško odoleti.

Recept za pogačice sa sremušem i kimom Količina: 16–18 komada

Vreme pripreme: oko 35 minuta Potrebno je: 300 g integralnog brašna

2/3 kesice praška za pecivo

100 g veganskog putera za kolače

prstohvat soli

80 g sitno seckanog sremuša ili 2–3 kašike pesta od sremuša

180 ml sojinog mleka

kim za posipanje

Ove pogačice su najbolji dokaz da od par jednostavnih sastojaka može da nastane savršeno mekano i aromatično testo Foto: Shutterstock

Premaz za pogačice:

1 kašika sojinog mleka

1 kašičica meda

1,5 kašičica maslinovog ulja Priprema

U činiji se proseje 300 g integralnog brašna, zatim se dodaju prstohvat soli i 2/3 kesice praška za pecivo. U smešu se narenda 100 g veganskog putera i sve se meša prstima dok se ne dobije rastresita struktura nalik pesku.

Zatim se dodaje sitno seckan sremuš (oko 80 g) ili pesto od sremuša (2–3 kašike), kao i oko 180 ml sojinog mleka. Testo se lagano umesi – treba da ostane dovoljno mekano da se može oblikovati rukama u disk debljine oko 3 cm. Iz tog diska se kalupom ili čašom vade pogačice i ređaju na pleh obložen papirom za pečenje.

Svaka pogačica se premaže mešavinom od sojinog mleka, meda i maslinovog ulja, zatim se pospe kimom. Peku se u prethodno zagrejanoj rerni na 200°C oko 15 minuta.

Sremuš je samonikla biljka blagog ukusa belog luka koja u proleće unosi svežinu i aromu u mnoga jela Foto: Shutterstock

Blagotvorna dejstva sremuša

Sremuš je biljka bogata vitaminom C i mineralima, koja blagotvorno utiče na mnoge zsdravstvene probleme. Njegova blagotovorna svojstva uključuju:

Upale i infekcije – štiti od prehlada, gripa, pročišćava disajne puteve i pomaže u lečenju bronhitisa.

Čir na želucu i gastritis – umiruje iritacije i bolove u želucu.

– umiruje iritacije i bolove u želucu. Zdravlje srca – poboljšava elastičnost krvnih sudova, štiteći srce i smanjujući rizik od infarkta.

– poboljšava elastičnost krvnih sudova, štiteći srce i smanjujući rizik od infarkta. Koža – odličan za upaljenu kožu, ekceme i dermatitis, posebno u obliku kupke.

– odličan za upaljenu kožu, ekceme i dermatitis, posebno u obliku kupke. Pročišćavanje organizma – efikasan je u čišćenju jetre, bubrega, creva i žučne kese od toksina.

– efikasan je u čišćenju jetre, bubrega, creva i žučne kese od toksina. Visok holesterol i pritisak – mladi listovi sremuša pomažu u snižavanju holesterola i krvnog pritiska, sprečavajući aterosklerozu.

Napomena Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.