Ove pogačice sa sremušem i kimom osvajaju na prvi zalogaj – spolja blago hrskave, a iznutra mekane, vazdušaste i pune ukusa. Brzo se pripremaju i ne traže puno truda, a kombinacija sremuša i kima daje im poseban, domaći šmek kojem je teško odoleti.

Recept za pogačice sa sremušem i kimom

  • Količina: 16–18 komada
  • Vreme pripreme: oko 35 minuta

Potrebno je:

  • 300 g integralnog brašna
  • 2/3 kesice praška za pecivo
  • 100 g veganskog putera za kolače
  • prstohvat soli
  • 80 g sitno seckanog sremuša ili 2–3 kašike pesta od sremuša
  • 180 ml sojinog mleka
  • kim za posipanje
shutterstock_2202834313.jpg
Ove pogačice su najbolji dokaz da od par jednostavnih sastojaka može da nastane savršeno mekano i aromatično testo Foto: Shutterstock

Premaz za pogačice:

Priprema

U činiji se proseje 300 g integralnog brašna, zatim se dodaju prstohvat soli i 2/3 kesice praška za pecivo. U smešu se narenda 100 g veganskog putera i sve se meša prstima dok se ne dobije rastresita struktura nalik pesku.

Zatim se dodaje sitno seckan sremuš (oko 80 g) ili pesto od sremuša (2–3 kašike), kao i oko 180 ml sojinog mleka. Testo se lagano umesi – treba da ostane dovoljno mekano da se može oblikovati rukama u disk debljine oko 3 cm. Iz tog diska se kalupom ili čašom vade pogačice i ređaju na pleh obložen papirom za pečenje.

Svaka pogačica se premaže mešavinom od sojinog mleka, meda i maslinovog ulja, zatim se pospe kimom. Peku se u prethodno zagrejanoj rerni na 200°C oko 15 minuta.

sremuš shutterstock_2149137501.jpg
Sremuš je samonikla biljka blagog ukusa belog luka koja u proleće unosi svežinu i aromu u mnoga jela Foto: Shutterstock

Blagotvorna dejstva sremuša

Sremuš je biljka bogata vitaminom C i mineralima, koja blagotvorno utiče na mnoge zsdravstvene probleme. Njegova blagotovorna svojstva uključuju:

  • Upale i infekcije – štiti od prehlada, gripa, pročišćava disajne puteve i pomaže u lečenju bronhitisa.
  • Čir na želucu i gastritis – umiruje iritacije i bolove u želucu.
  • Zdravlje srca – poboljšava elastičnost krvnih sudova, štiteći srce i smanjujući rizik od infarkta.
  • Koža – odličan za upaljenu kožu, ekceme i dermatitis, posebno u obliku kupke.
  • Pročišćavanje organizma – efikasan je u čišćenju jetre, bubrega, creva i žučne kese od toksina.
  • Visok holesterol i pritisak – mladi listovi sremuša pomažu u snižavanju holesterola i krvnog pritiska, sprečavajući aterosklerozu.
Napomena

Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.

Izvor: spicesunshine.com/Zdravlje.Kurir.rs

