Zbog niskog sadržaja masti i povoljnog uticaja na holesterol, sočivo se često preporučuje u ishrani za očuvanje zdravlja srca

Sočivo je izuzetno zdravo, pa ga zato uključite u ishranu, naročito tokom posta, jer je bogato proteinima. Od ove mahunarke možete da spremate razna jela, a ova čorba je naročito ukusna, sugeriše na svom blogu sertifikovani health coach i holistički nutricionistaTatjana Popović. Sledi ideja za zadravi ručak, crveno sočivo na njen način.

Posna čorba od crvenog sočiva

Potrebno vam je

kašika maslinovog ulja

glavica crnog luka

veća šargarepa

šolja crvenog sočiva

2 šolje vode

250 ml paradajz soka

so, kari, biber po ukusu

kašika svežeg peršuna, sitno seckanog

Priprema

Iseckati crni luk i šargarepu na sitne kockice. Sočivo isprati pod mlazom hladne vode, te procediti. U šerpi zagrejati jednu kašiku maslinovog ulja, te dodati crni luk, a onda dodati i šargarepu i jednu šolje vode. Dodati proceđeno sočivo i paradajz sok. Sve dobro promešati, dodati so, kari i biber, promešati još jednom, te ostaviti da se kuva. Po potrebi dodati još jednu šolju vode i na samom kraju dodati sitno seckano peršunovo lišće. Začiniti dodatno po ukusu i servirati.

Sočivo je jedna od najvrednijih mahunarki bogato gvožđem, folnom kiselinom i magnezijumom Foto: Shutterstock

Zašto je sočivo zdravo