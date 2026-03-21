Sočivo je izuzetno zdravo, pa ga zato uključite u ishranu, naročito tokom posta, jer je bogato proteinima. Od ove mahunarke možete da spremate razna jela, a ova čorba je naročito ukusna, sugeriše na svom blogu sertifikovani health coach i holistički nutricionistaTatjana Popović. Sledi ideja za zadravi ručak, crveno sočivo na njen način. 

Posna čorba od crvenog sočiva 

Potrebno vam je

  • kašika maslinovog ulja
    glavica crnog luka
    veća šargarepa
    šolja crvenog sočiva
    2 šolje vode
    250 ml paradajz soka
    so, kari, biber po ukusu
    kašika svežeg peršuna, sitno seckanog

Priprema

Iseckati crni luk i šargarepu na sitne kockice. Sočivo isprati pod mlazom hladne vode, te procediti. U šerpi zagrejati jednu kašiku maslinovog ulja, te dodati crni luk, a onda dodati i šargarepu i jednu šolje vode. Dodati proceđeno sočivo i paradajz sok. Sve dobro promešati, dodati so, kari i biber, promešati još jednom, te ostaviti da se kuva. Po potrebi dodati još jednu šolju vode i na samom kraju dodati sitno seckano peršunovo lišće. Začiniti dodatno po ukusu i servirati. 

Zašto je sočivo zdravo

Sočivo je jedna od najvrednijih mahunarki jer predstavlja odličan izvor biljnih proteina, što ga čini posebno važnim u periodima posta ili smanjenog unosa mesa. Bogato je vlaknima koja doprinose boljem varenju i stabilnom nivou šećera u krvi, pa pomaže da duže ostanete siti. Sadrži i značajne količine gvožđa, folne kiseline i magnezijuma, koji su važni za krvnu sliku, energiju i rad mišića. Zbog niskog sadržaja masti i povoljnog uticaja na holesterol, često se preporučuje i u ishrani za očuvanje zdravlja srca.

Izvor: Instagram totallywellness/Zdravlje.kurir.rs

