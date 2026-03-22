Osim što je jednostavan i brz, posni banana recept je i nutritivno vredan - bez belog brašna i dodatog šećera, a sa sastojcima koji mogu da doprinesu stabilnoj energiji tokom dana. Idealan je kao doručak, užina ili zdrava zamena za klasične kolače, preporučuje na Instagram nalogu Sara Sušec, diplomirani inženjer prehrambene tehnologije i diplomirani nutricionista.

Posni banana hleb

Potrebno vam je

  • 2 zrele banane
    100 g ovsenih pahuljica (sameljite u brašno)
    50 ml biljnog mleka (bademovo)
    2 kašike putera od badema
    kašičica cimeta
    kašičica praška za pecivo
    po želji malo seckanih oraha i crne čokolade (posne)

Priprema

Izgnječite banane viljuškom. Dodajte ovseno brašno, prašak za pecivo, biljno mleko, puter od badema, crnu čokoladu i orahe. Smesu sjedinite i sipajte u kalup. Pecite oko 25 minuta u zagrejanoj rerni na 200 stepeni.

Devojka ljušti bananu ispred pulta punog raznovrsnog voća
Banana je hranljivo voće bogato kalijumom i prirodnim šećerima Foto: Shutterstock

Zašto su banane zdrav izbor

Banane nisu samo praktična užina, već i voće koje ima niz benefita za organizam. Prirodno su bogate kalijumom, mineralom koji je važan za rad srca, mišića i regulaciju krvnog pritiska. Pored toga, sadrže vlakna koja doprinose boljem varenju i mogu da pomognu u održavanju osećaja sitosti.

Zahvaljujući prirodnim šećerima u kombinaciji sa vlaknima, banane obezbeđuju stabilniji izvor energije, uz sporije oslobađanje šećera u krvi.  Upravo zato su čest izbor kao zdrava užina ili baza za jednostavne, nutritivno uravnotežene recepte.

