Banane su prirodno bogate kalijumom, mineralom koji je važan za rad srca, mišića i regulaciju krvnog pritiska

Slušaj vest

Osim što je jednostavan i brz, posni banana recept je i nutritivno vredan - bez belog brašna i dodatog šećera, a sa sastojcima koji mogu da doprinesu stabilnoj energiji tokom dana. Idealan je kao doručak, užina ili zdrava zamena za klasične kolače, preporučuje na Instagram nalogu Sara Sušec, diplomirani inženjer prehrambene tehnologije i diplomirani nutricionista.

Posni banana hleb

Potrebno vam je

2 zrele banane

100 g ovsenih pahuljica (sameljite u brašno)

50 ml biljnog mleka (bademovo)

2 kašike putera od badema

kašičica cimeta

kašičica praška za pecivo

po želji malo seckanih oraha i crne čokolade (posne)

Priprema

Izgnječite banane viljuškom. Dodajte ovseno brašno, prašak za pecivo, biljno mleko, puter od badema, crnu čokoladu i orahe. Smesu sjedinite i sipajte u kalup. Pecite oko 25 minuta u zagrejanoj rerni na 200 stepeni.

Banana je hranljivo voće bogato kalijumom i prirodnim šećerima Foto: Shutterstock

Zašto su banane zdrav izbor

Banane nisu samo praktična užina, već i voće koje ima niz benefita za organizam. Prirodno su bogate kalijumom, mineralom koji je važan za rad srca, mišića i regulaciju krvnog pritiska. Pored toga, sadrže vlakna koja doprinose boljem varenju i mogu da pomognu u održavanju osećaja sitosti.