Posni banana hleb bez brašna i šećera: Gotov za tren, a odličan za energiju i varenje
Osim što je jednostavan i brz, posni banana recept je i nutritivno vredan - bez belog brašna i dodatog šećera, a sa sastojcima koji mogu da doprinesu stabilnoj energiji tokom dana. Idealan je kao doručak, užina ili zdrava zamena za klasične kolače, preporučuje na Instagram nalogu Sara Sušec, diplomirani inženjer prehrambene tehnologije i diplomirani nutricionista.
Posni banana hleb
Potrebno vam je
- 2 zrele banane
100 g ovsenih pahuljica (sameljite u brašno)
50 ml biljnog mleka (bademovo)
2 kašike putera od badema
kašičica cimeta
kašičica praška za pecivo
po želji malo seckanih oraha i crne čokolade (posne)
Priprema
Izgnječite banane viljuškom. Dodajte ovseno brašno, prašak za pecivo, biljno mleko, puter od badema, crnu čokoladu i orahe. Smesu sjedinite i sipajte u kalup. Pecite oko 25 minuta u zagrejanoj rerni na 200 stepeni.
Zašto su banane zdrav izbor
Banane nisu samo praktična užina, već i voće koje ima niz benefita za organizam. Prirodno su bogate kalijumom, mineralom koji je važan za rad srca, mišića i regulaciju krvnog pritiska. Pored toga, sadrže vlakna koja doprinose boljem varenju i mogu da pomognu u održavanju osećaja sitosti.
Zahvaljujući prirodnim šećerima u kombinaciji sa vlaknima, banane obezbeđuju stabilniji izvor energije, uz sporije oslobađanje šećera u krvi. Upravo zato su čest izbor kao zdrava užina ili baza za jednostavne, nutritivno uravnotežene recepte.