Mnogi ga piju kao jutarnju rutinu, a sve više ljudi se zaljubljuje u njegove benefite. I Novak Đoković je o soku od celera govorio u kontekstu svoje jutarnje rutine i ishrane — nije ga predstavljao kao „čudesni lek“, već kao deo discipline i načina života:

- Kada ustanem iz kreveta, počinjem sa toplom vodom i limunom kako bih pomogao svom telu da se detoksikuje. A onda bih na prazan stomak popio sok od celera.

Da li ste već čuli za smuti od celera i sve ono što on može da uradi za vaše zdravlje?

Evo šta treba da znate o ovom moćnom napitku:

Od kog dela celera se pravi sok?

Sok se pravi od stabljika celera, ne od korena.

Kako se pravi sok?

Najbolje je da propustite stabljike kroz sokovnik. Ako koristite blender, iseckajte stabljike, stavite ih u aparat, procesuirajte i kroz gazu procedite. Služite odmah.

Kada je najbolje piti sok od celera?

Sok je najefikasniji ako se pije ujutro, na prazan stomak, odmah nakon čaše vode sa limunom.Posle njega, nemojte jesti ni piti narednih 15–30 minuta.

Sok se pravi od stabljika celera, ne od korena Foto: Shutterstock

Zašto je sok od celera dobar?

Prirodni natrijum iz soka veže loše soli i toksine u telu i izbacuje ih, stabilizuje krvni pritisak i održava optimalnu hidrataciju.

Koju količinu bi trebalo popiti? Za najbolje rezultate, pijte 1/2 litra dnevno. Ako vam je to previše, počnite sa 1/2 šolje i postepeno povećavajte količinu.

Da li celer mora biti organski?

Idealno je da koristite organski, ali ako nije moguće, dobro operite stabljike pre pripreme.

Koji su rezultati?

Sok od celera najbrže deluje na koži – povlače se akne, ekcemi, psorijaza. Takođe, brzo ćete se osloboditi nadutosti. Veći efekti se mogu videti već u prvoj nedelji, a kod nekih ljudi već nakon prvog ispijanja.

Kako sok utiče na telo?

Sok od celera je fantastičan za zdravlje creva, poboljšava varenje, a takođe je odličan za ljude sa problemima sa koncentracijom, stresom, pa čak i migrenama.

Sok od celera najbrže deluje na koži – povlače se akne, ekcemi, psorijaza Foto: Shutterstock

Da li trudnice smeju da piju sok od celera? Da, potpuno je bezbedan za trudnice i dojilje, pruža minerale i vitamine koji su korisni za oba.

Da li sok od celera može da izazove retku stolicu?

Da, to je normalna reakcija detoksikacije, posebno kod ljudi koji imaju veći nivo toksina u organizmu.