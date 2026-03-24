Reumatoidni artritis: Kako veganska ishrana može da smanji bol
Stručnjaci objašnjavaju da biljna ishrana to postiže smanjenjem upale i otoka.
Preporučuju postepeni prelazak na vegansku ishranu, počevši od izbacivanja prerađenog i/ili crvenog mesa iz obroka.
Prelazak na vegansku ishranu može smanjiti bol i upalu povezanu sa reumatoidnim artritisom za 53 odsto.
Ovo pokazuje novo istraživanje objavljeno u American Journal of Lifestyle Medicine.
Studija je obuhvatila 44 odrasle osobe sa reumatoidnim artritisom. Učesnici su bili na veganskoj ishrani 4 nedelje, nakon čega su 3 nedelje iz ishrane izbačene namirnice koje izazivaju upalu.
U jednoj grupi, izbačene namirnice su ponovo uvedene tokom 9 nedelja, dok je druga grupa ušla u fazu dodataka ishrani.
Istraživači navode da smanjenje otoka i upale kod učesnika ukazuje da su promene u ishrani povezane sa poboljšanjem simptoma, uključujući smanjenje otoka i bolova.
Šta kažu stručnjaci
Lon Ben-Asher, nutricionista u Pritikin Longevity Center u Majamiju, Florida, ističe da simptomi artritisa mogu “apsolutno” biti kontrolisani i poboljšani promenom ishrane.
- Veganske ili stroge vegetarijanske dijete mogu doneti značajnu korist zbog svojih antiinflamatornih svojstava - rekao je za Healthline.
Ben-Asher dodaje da je u svojoj praksi često video ovu pojavu:
- Artritis je inflamatorno stanje, i čim se eliminišu prekomerni izvori natrijuma, posebno u pakovanim i prerađenim namirnicama, kao i visoki unos zasićenih i trans masti iz crvenog mesa i mlečnih proizvoda punog mleka, te koncentrisani zaslađivači u gaziranim i slatkim napicima, mnogi naši pacijenti već nakon nekoliko dana osećaju značajno olakšanje simptoma.
Kristin Kirkpatrick, nutricionista i autorka knjige Skinny Liver, napominje da reumatoidni artritis varira po težini od osobe do osobe, pa promene u ishrani koje pomažu jednoj osobi možda neće biti dovoljne za drugu.
- Promene u ishrani mogu biti korisne, ali verovatno same po sebi ne mogu u potpunosti kontrolisati simptome bez dodatnog medicinskog tretmana. Međutim, postoje namirnice koje mogu pogoršati simptome, a njihovo izbacivanje može pomoći obolelima od reumatoidnog artritisa. Uvođenje namirnica koje jačaju mikrobiotu creva i smanjenje inflamatornih namirnica, poput šećera ili glutena, pokazalo se korisnim kod nekih pacijenata koje sam pratila.
Sharon Palmer, nutricionista i kreatorka sajta The Plant-Powered Dietitian, ističe da biljna ishrana obuhvata celovite biljke koje sadrže visok nivo antioksidativnih jedinjenja, poput fitohemikalija i vitamina.
- Ove supstance smanjuju upalu, koja je osnovni uzrok artritisa - rekla je Palmer.
Koje namirnice prvo izbaciti
Stručnjaci preporučuju da se kod bola izazvanog reumatoidnim artritisom prvo iz ishrane izbacuje crveno i prerađeno meso.
- Dijete bogate crvenim i prerađenim mesom, prerađenom hranom, rafinisanim ugljenim hidratima i zasićenim mastima podstiču upalu - objašnjava Kirkpatrick.
Dijeta sa malo masti i visokim udelom vlakana ključna je za smanjenje upale i kontrolu bola i otoka.
- Pošto je upala glavni uzrok bola i otoka kod pacijenata sa reumatoidnim artritisom, namirnice koje izazivaju upalu treba prvo izbaciti.
Kirkpatrick predlaže da se iz ishrane izbegavaju:
* crveno i prerađeno meso
* prerađena hrana
* namirnice sa mnogo dodataka, poput hiperukusnih (pržena hrana, instant proizvodi)
* alkohol (pivo, vino, žestoka pića)
* slatkiši i zaslađeni napici
* gluten za osobe sa netolerancijom na gluten
Ben-Asher dodaje da treba izbegavati i namirnice bogate solju, poput krekerа, čipsa i žitarica.
Saveti za prelazak na vegansku ishranu
Nije potrebno odmah potpuno izbaciti sve životinjske proizvode.
Kirkpatrick preporučuje da se počne sa definicijom hrane po Majklu Polanu: hrana je ono što dolazi iz prirode, hrani se prirodom i na kraju propada.
- Ako se ne uklapa u ovu definiciju, nije prava hrana i telo je ne treba konzumirati. Živeti prema ovoj definiciji barem 80 odsto vremena u prodavnici i kod kuće pomoći će pacijentima da shvate šta je najbolje za njihovo telo i započnu potpunu biljnu ishranu, uz poboljšanje opšteg stanja i ublažavanje simptoma RA - kaže Kirkpatrick.
Stručnjaci savetuju postepeni prelazak, fokus na biljke i jednostavnost.
Počnite polako, npr. sa “bezmesnim ponedeljkom” ili obrokom bez mesa, i postepeno proširujte repertoar.
- Koristite namirnice sa kojima ste već upoznati. Na primer, ako volite recept za lazanje, napravite vegansku verziju - predlaže Palmer.
I ne mora biti komplikovano:
- Jednostavne zamene poput tacosa sa crnim pasuljem umesto mesa, špageta sa sočivom umesto mesa, tofu grilovano povrće umesto piletine.
Ben-Asher preporučuje da povrće zauzme polovinu tanjira, dok životinjski proteini budu “sporedna uloga” i zauzimaju samo 25 odsto tanjira.
Izvor: healthline.com/zdravlje.kurir.rs