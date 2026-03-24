Simptomi artritisa mogu biti kontrolisani i poboljšani promenom ishrane

Stručnjaci objašnjavaju da biljna ishrana to postiže smanjenjem upale i otoka.

Preporučuju postepeni prelazak na vegansku ishranu, počevši od izbacivanja prerađenog i/ili crvenog mesa iz obroka.

Prelazak na vegansku ishranu može smanjiti bol i upalu povezanu sa reumatoidnim artritisom za 53 odsto.

Ovo pokazuje novo istraživanje objavljeno u American Journal of Lifestyle Medicine.

Studija je obuhvatila 44 odrasle osobe sa reumatoidnim artritisom. Učesnici su bili na veganskoj ishrani 4 nedelje, nakon čega su 3 nedelje iz ishrane izbačene namirnice koje izazivaju upalu.

U jednoj grupi, izbačene namirnice su ponovo uvedene tokom 9 nedelja, dok je druga grupa ušla u fazu dodataka ishrani.

Istraživači navode da smanjenje otoka i upale kod učesnika ukazuje da su promene u ishrani povezane sa poboljšanjem simptoma, uključujući smanjenje otoka i bolova.

Šta kažu stručnjaci

Lon Ben-Asher, nutricionista u Pritikin Longevity Center u Majamiju, Florida, ističe da simptomi artritisa mogu “apsolutno” biti kontrolisani i poboljšani promenom ishrane.

- Veganske ili stroge vegetarijanske dijete mogu doneti značajnu korist zbog svojih antiinflamatornih svojstava - rekao je za Healthline.

Ben-Asher dodaje da je u svojoj praksi često video ovu pojavu:

- Artritis je inflamatorno stanje, i čim se eliminišu prekomerni izvori natrijuma, posebno u pakovanim i prerađenim namirnicama, kao i visoki unos zasićenih i trans masti iz crvenog mesa i mlečnih proizvoda punog mleka, te koncentrisani zaslađivači u gaziranim i slatkim napicima, mnogi naši pacijenti već nakon nekoliko dana osećaju značajno olakšanje simptoma.

Kristin Kirkpatrick, nutricionista i autorka knjige Skinny Liver, napominje da reumatoidni artritis varira po težini od osobe do osobe, pa promene u ishrani koje pomažu jednoj osobi možda neće biti dovoljne za drugu.

- Promene u ishrani mogu biti korisne, ali verovatno same po sebi ne mogu u potpunosti kontrolisati simptome bez dodatnog medicinskog tretmana. Međutim, postoje namirnice koje mogu pogoršati simptome, a njihovo izbacivanje može pomoći obolelima od reumatoidnog artritisa. Uvođenje namirnica koje jačaju mikrobiotu creva i smanjenje inflamatornih namirnica, poput šećera ili glutena, pokazalo se korisnim kod nekih pacijenata koje sam pratila.

Sharon Palmer, nutricionista i kreatorka sajta The Plant-Powered Dietitian, ističe da biljna ishrana obuhvata celovite biljke koje sadrže visok nivo antioksidativnih jedinjenja, poput fitohemikalija i vitamina.

- Ove supstance smanjuju upalu, koja je osnovni uzrok artritisa - rekla je Palmer.

Koje namirnice prvo izbaciti

Stručnjaci preporučuju da se kod bola izazvanog reumatoidnim artritisom prvo iz ishrane izbacuje crveno i prerađeno meso.

- Dijete bogate crvenim i prerađenim mesom, prerađenom hranom, rafinisanim ugljenim hidratima i zasićenim mastima podstiču upalu - objašnjava Kirkpatrick.

Dijeta sa malo masti i visokim udelom vlakana ključna je za smanjenje upale i kontrolu bola i otoka.

- Pošto je upala glavni uzrok bola i otoka kod pacijenata sa reumatoidnim artritisom, namirnice koje izazivaju upalu treba prvo izbaciti.

Kirkpatrick predlaže da se iz ishrane izbegavaju:

* crveno i prerađeno meso

* prerađena hrana

* namirnice sa mnogo dodataka, poput hiperukusnih (pržena hrana, instant proizvodi)

* alkohol (pivo, vino, žestoka pića)

* slatkiši i zaslađeni napici

* gluten za osobe sa netolerancijom na gluten

Ben-Asher dodaje da treba izbegavati i namirnice bogate solju, poput krekerа, čipsa i žitarica.

Saveti za prelazak na vegansku ishranu

Nije potrebno odmah potpuno izbaciti sve životinjske proizvode.

Kirkpatrick preporučuje da se počne sa definicijom hrane po Majklu Polanu: hrana je ono što dolazi iz prirode, hrani se prirodom i na kraju propada.

- Ako se ne uklapa u ovu definiciju, nije prava hrana i telo je ne treba konzumirati. Živeti prema ovoj definiciji barem 80 odsto vremena u prodavnici i kod kuće pomoći će pacijentima da shvate šta je najbolje za njihovo telo i započnu potpunu biljnu ishranu, uz poboljšanje opšteg stanja i ublažavanje simptoma RA - kaže Kirkpatrick.

Stručnjaci savetuju postepeni prelazak, fokus na biljke i jednostavnost.

Počnite polako, npr. sa “bezmesnim ponedeljkom” ili obrokom bez mesa, i postepeno proširujte repertoar.

- Koristite namirnice sa kojima ste već upoznati. Na primer, ako volite recept za lazanje, napravite vegansku verziju - predlaže Palmer.

I ne mora biti komplikovano:

- Jednostavne zamene poput tacosa sa crnim pasuljem umesto mesa, špageta sa sočivom umesto mesa, tofu grilovano povrće umesto piletine.