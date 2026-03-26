Masna jetra (steatoza) je patološko nakupljanje masti u ćelijama jetre, najčešće uzrokovano gojaznošću ili prekomernim konzumiranjem alkohola. Način života i navike osobe imaju ključnu ulogu u nastanku bolesti, a redovnom brigom o zdravlju moguće je smanjiti rizik i prevenirati njen razvoj.

Smuti za masnu jetru kombinuje pažljivo odabrane sastojke sa antiinflamatornim svojstvima i bogatstvom nutrijenata, poput kurkume, đumbira, bobičastog voća i orašastih plodova, pružajući osvežavajući napitak koji može doprineti održavanju zdrave funkcije jetre i podršci metaboličkom balansu.

Evo kako da ga napravite

Potrebno je:

  • 1/2 kašičice kurkume
  • prstohvat crnog bibera
  • 1/2 kašičice đumbira u prahu
  • 1 šolja bobičastog voća (po vašem izboru)
  • šaka natopljenih oraha (može i laneno seme kao zamena)

Priprema

U blenderu pomešajte 1/2 kašičice kurkume, prstohvat crnog bibera i 1/2 kašičice đumbira u prahu. Dodajte 1 šolju bobičastog voća i šaku (5-6) oraha natopljenih preko noći. Blendajte dok ne postane glatko i uživajte u ovom napitku punom hranljivih materija za ili pre doručka.

smuti shutterstock_1994863814.jpg
Smuti za masnu jetru sa kurkumom, đumbirom, bobičastim voćem i orasima podržava zdravlje jetre i metabolizam Foto: Shutterstock

Kako očuvati zdravlje jetre na duže staze

Stručnjaci preporučuju da izbegavate proste šećere, posebno fruktozu iz gaziranih pića, slatkiša i industrijske hrane, trans-masti, velike količine crvenog mesa i alkohol.

Fokusirajte se na povrće, integralne žitarice, mahunarke i zdrave masti, kao što su maslinovo ulje, avokado, omega-3 masne kiseline iz plave ribe, lana ili oraha.

  • održavajte zdravu telesnu težinu
  • birajte mediteranski način ishrane
  • krećite se svakodnevno
  • kvalitetan san (najmanje sedam sati noću) je takođe važan
  • ne preskačite redovne preventivne preglede, posebno ako imate faktore rizika kao što su: gojaznost, dijabetes, hipertenzija, porodična istorija bolesti
Napomena

Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.

Izvor instagram: ancientdigin/Zdravlje.Kurir.rs

Nedostatak holina često je zanemareni uzrok masne jetre, evo kako da ga prepoznate

Ne propustiteVestiNizak nivo testosterona i fruktoza ubrzavaju masnu jetru: Studija otkrila alarmantne rezultate
masna jetra šećeri testosteron
VestiMasnoća u jetri povećava rizik od dijabetesa tipa 2: Stručnjaci upozoravaju na direktnu vezu
masna jetra.jpg
BolestiMasna jetra može da ošteti i vid: Oftalmolog upozorava na rane promene u mrežnjači
žena se drži za stomak u predelu jetre koja mesna/žena se drži za umorne oči, koncept oštećenje vida
ZdravljeOdnos triglicerida i šećera iz krvi otkriva rizik za srce, jetru i mozak: Da li znate svoj broj?
doktor drži epruvetu sa uzorkom krvi/trigliceridi