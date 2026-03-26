Smuti za masnu jetru: Antiinflamatorni napitak sa bobičastim voćem i začinima
Masna jetra (steatoza) je patološko nakupljanje masti u ćelijama jetre, najčešće uzrokovano gojaznošću ili prekomernim konzumiranjem alkohola. Način života i navike osobe imaju ključnu ulogu u nastanku bolesti, a redovnom brigom o zdravlju moguće je smanjiti rizik i prevenirati njen razvoj.
Smuti za masnu jetru kombinuje pažljivo odabrane sastojke sa antiinflamatornim svojstvima i bogatstvom nutrijenata, poput kurkume, đumbira, bobičastog voća i orašastih plodova, pružajući osvežavajući napitak koji može doprineti održavanju zdrave funkcije jetre i podršci metaboličkom balansu.
Evo kako da ga napravite
Potrebno je:
- 1/2 kašičice kurkume
- prstohvat crnog bibera
- 1/2 kašičice đumbira u prahu
- 1 šolja bobičastog voća (po vašem izboru)
- šaka natopljenih oraha (može i laneno seme kao zamena)
Priprema
U blenderu pomešajte 1/2 kašičice kurkume, prstohvat crnog bibera i 1/2 kašičice đumbira u prahu. Dodajte 1 šolju bobičastog voća i šaku (5-6) oraha natopljenih preko noći. Blendajte dok ne postane glatko i uživajte u ovom napitku punom hranljivih materija za ili pre doručka.
Kako očuvati zdravlje jetre na duže staze
Stručnjaci preporučuju da izbegavate proste šećere, posebno fruktozu iz gaziranih pića, slatkiša i industrijske hrane, trans-masti, velike količine crvenog mesa i alkohol.
Fokusirajte se na povrće, integralne žitarice, mahunarke i zdrave masti, kao što su maslinovo ulje, avokado, omega-3 masne kiseline iz plave ribe, lana ili oraha.
- održavajte zdravu telesnu težinu
- birajte mediteranski način ishrane
- krećite se svakodnevno
- kvalitetan san (najmanje sedam sati noću) je takođe važan
- ne preskačite redovne preventivne preglede, posebno ako imate faktore rizika kao što su: gojaznost, dijabetes, hipertenzija, porodična istorija bolesti
Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.
Izvor instagram: ancientdigin/Zdravlje.Kurir.rs
