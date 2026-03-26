Masna jetra se može poboljšati zdravom ishranom bogatom povrćem, voćem, celovitim žitaricama i zdravim mastima, uz ograničenje šećera i prerađene hrane

Masna jetra (steatoza) je patološko nakupljanje masti u ćelijama jetre, najčešće uzrokovano gojaznošću ili prekomernim konzumiranjem alkohola. Način života i navike osobe imaju ključnu ulogu u nastanku bolesti, a redovnom brigom o zdravlju moguće je smanjiti rizik i prevenirati njen razvoj.

Smuti za masnu jetru kombinuje pažljivo odabrane sastojke sa antiinflamatornim svojstvima i bogatstvom nutrijenata, poput kurkume, đumbira, bobičastog voća i orašastih plodova, pružajući osvežavajući napitak koji može doprineti održavanju zdrave funkcije jetre i podršci metaboličkom balansu.

Evo kako da ga napravite Potrebno je: 1/2 kašičice kurkume

prstohvat crnog bibera

1/2 kašičice đumbira u prahu

1 šolja bobičastog voća (po vašem izboru)

šaka natopljenih oraha (može i laneno seme kao zamena) Priprema

U blenderu pomešajte 1/2 kašičice kurkume, prstohvat crnog bibera i 1/2 kašičice đumbira u prahu. Dodajte 1 šolju bobičastog voća i šaku (5-6) oraha natopljenih preko noći. Blendajte dok ne postane glatko i uživajte u ovom napitku punom hranljivih materija za ili pre doručka.

Smuti za masnu jetru sa kurkumom, đumbirom, bobičastim voćem i orasima podržava zdravlje jetre i metabolizam Foto: Shutterstock

Kako očuvati zdravlje jetre na duže staze

Stručnjaci preporučuju da izbegavate proste šećere, posebno fruktozu iz gaziranih pića, slatkiša i industrijske hrane, trans-masti, velike količine crvenog mesa i alkohol.

Fokusirajte se na povrće, integralne žitarice, mahunarke i zdrave masti, kao što su maslinovo ulje, avokado, omega-3 masne kiseline iz plave ribe, lana ili oraha.

održavajte zdravu telesnu težinu

birajte mediteranski način ishrane

krećite se svakodnevno

kvalitetan san (najmanje sedam sati noću) je takođe važan

ne preskačite redovne preventivne preglede, posebno ako imate faktore rizika kao što su: gojaznost, dijabetes, hipertenzija, porodična istorija bolesti

Napomena Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.

Izvor instagram: ancientdigin/Zdravlje.Kurir.rs