Ono što jedemo direktno utiče na rad mozga

U studiji sprovedenoj na uzorku od 1.647 odraslih osoba srednje i starije dobi, pridržavanje MIND dijete pokazalo je pozitivnu korelaciju sa gubitkom manjeg broja moždanog tkiva tokom vremena.

Ovo se posebno odnosilo na sivu materiju, vrstu tkiva koja pomaže u obavljanju vitalnih funkcija poput razmišljanja, pamćenja i donošenja odluka. Učesnici čija je ishrana bila više slična MIND-u takođe su imali manje uvećanje komora – još jedan znak gubitka tkiva u mozgu.

Oni koji su se najviše pridržavali MIND dijete doživeli su promene u mozgu ekvivalentne 2,5 godine sporijeg starenja tokom perioda studije. Učesnici su praćeni u proseku oko 12 godina, putem samoprijavljenih prehrambenih navika i MRI skeniranja mozga.

Šta jesti, a šta izbegavati za zdrav mozak

Namirnice bogate antioksidansima koje preporučuje MIND, poput bobičastog voća, i visokokvalitetni izvori proteina poput živinskog mesa mogu smanjiti oksidativni stres i ublažiti oštećenje neurona, pišu istraživači u svom objavljenom radu.

- S druge strane, pržena hrana, često bogata nezdravim mastima, trans mastima i krajnjim proizvodima glikacije, može doprineti upali i oštećenju krvnih sudova.

MIND dijeta, za koju je poznato da ima višestruke koristi, predstavlja kombinaciju dva druga zdrava plana ishrane. Osnova je mediteranska dijeta, koja uključuje visoku zastupljenost biljaka i orašastih plodova, umerenu ribe i mlečnih proizvoda i malu crvenog mesa. Opsežna istraživanja su je povezala sa mnogim zdravstvenim prednostima, uključujući duži život i sporiji kognitivni pad.

Zatim, tu je i dijeta „dijetetski pristupi zaustavljanju hipertenzije“ - DASH, koja ima za cilj snižavanje krvnog pritiska i poboljšanje drugih oblasti zdravlja fokusiranjem na voće, povrće, integralne žitarice i mlečne proizvode sa niskim sadržajem masti.

Zdrava ishrana, uz redovnu fizičku aktivnost i druge zdrave navike, može značajno doprineti očuvanju mentalnih sposobnosti u starijem dobu

MIND dijeta je mediteranska plus DASH, plus neke dodatne promene kako bi se sprečio kognitivni pad. Prethodne studije su pokazale da može smanjiti rizik od demencije i održati oštrinu mozga.

U novoj studiji, međunarodni tim istraživača predvođen naučnicima sa Medicinskog fakulteta Univerziteta Džeđang u Kini istraživao je efekte MIND dijete na starenje mozga.

Koliko se pridržavate dijete, toliko mozak profitira

Od učesnika nije traženo da se pridržavaju neke posebne dijete, ali su ocenjivani na osnovu toga koliko su se njihove prehrambene navike poklapale sa MIND dijetom. Oni koji su se više poklapali sa dijetom videli su veće koristi za starenje mozga, kaže tim, što pruža više dokaza da je MIND dijeta dobra za zdravlje mozga.

Atrofija sive mase i povećanje volumena komora su dobro utvrđeni markeri starenja mozga, pišu istraživači.

- Siva materija, bogata neuronskim ćelijskim telima, dendritima i sinapsama, igra ključnu ulogu u pamćenju, učenju i donošenju odluka. Širenje volumena komora, nasuprot tome, odražava atrofiju mozga, gde je gubitak moždanog tkiva praćen povećanjem prostora ispunjenih cerebrospinalnom tečnošću.

Međutim, podaci ne pokazuju direktan uzrok i posledicu. Iako su mnogi dodatni faktori uzeti u obzir, uključujući starost i obrazovanje, drugi nisu – poput kvaliteta sna ili genetike. Moguće je da postoje uticaji koji utiču i na ishranu i na starenje mozga, a koji nisu posebno praćeni u ovoj studiji.

MIND dijeta je mediteranska plus DASH, plus neke dodatne promene kako bi se pokušalo sprečiti kognitivni pad

Bilo je nekih neočekivanih osobenosti u nalazima. Integralne žitarice bile su povezane sa bržim opadanjem sive mase, dok je veći unos sira izgleda usporio pogoršanje zdravlja mozga. Zanimljivo je da je sir jedna od namirnica čije ograničavanje preporučuje MIND dijeta.

Jasno je da postoje izvesne razlike između ljudi i njihovog zdravlja u pogledu efikasnosti MIND dijete. Međutim, sve u svemu, studija pruža vredne nove dokaze o tome koliko su ishrana i zdravlje mozga usko povezani.

Veza između hrane i neurodegenerativnih bolesti Višestruke studije su otkrile da izbor ishrane može uticati na verovatnoću razvoja neurodegenerativnih bolesti poput Alchajmerove bolesti, a istraživači sugerišu da bi buduće studije mogle da se nadovezuju na ove nalaze koristeći veće i raznovrsnije grupe ljudi.

Rešenje možda leži u ishrani

Rezultati ističu potrebu za dodatnim dugoročnim studijama kako bi se dalje otkrilo kako specifični obrasci ishrane utiču na starenje mozga i neurodegeneraciju, što može poslužiti kao osnova za buduće programe u ishrani usmerene na očuvanje zdravlja mozga, navode istraživači.

- S obzirom na globalni porast starenja populacije i rastući teret neurodegenerativnih bolesti, kao što su Alchajmerova bolest i Parkinsonova bolest, promovisanje MIND dijete kao dela dijetetskih smernica za starenje populacije moglo bi biti pristupačna strategija za rešavanje ovog izazova.