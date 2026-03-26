KORISNO JE DA ZNATE

Ishrana bogata vlaknima, zdravim mastima i celovitim namirnicama ključna je za očuvanje zdravlja srca i smanjenje rizika od srčanih bolesti

Pored redovne fizičke aktivnosti i nepušenja, ishrana je jedan od najboljih načina da zaštitite svoje srce. To je zato što upala, krvni pritisak, holesterol i drugi faktori rizika za srčane bolesti mogu biti pod uticajem onoga što jedete.

Posebno se pokazalo da ishrana bogata vlaknima, zdravim mastima i antioksidansima pomaže zdravlju srca — dok je visok unos dodatog šećera i prerađenog mesa povezan sa povećanim rizikom od srčanih bolesti.

Iako mnoge dijete tvrde da podržavaju zdravlje srca, važno je izabrati onu koja je potkrepljena naučnim dokazima i koju je lako dugoročno održavati.

Ovo su 5 najboljih dijeta za zdravlje srca Mediteranska dijeta

Mediteranska dijeta zasniva se na tradicionalnim obrascima ishrane ljudi koji su živeli u Grčkoj i južnoj Italiji tokom 1960-ih.

Uopšteno, ova dijeta naglašava celovite, minimalno prerađene namirnice, uključujući integralne žitarice, orašaste plodove, semenke, voće, povrće, mahunarke, ribu i ekstra devičansko maslinovo ulje. Takođe uključuje umerene količine živinskog mesa, jaja i nemasnih mlečnih proizvoda.

Pored toga, ograničava ili eliminiše dodat šećer, rafinisane ugljene hidrate, visoko prerađene grickalice i crveno i prerađeno meso.

Mediteranska dijeta naglašava voće, povrće, integralne žitarice, ribu i zdrave masti za zaštitu srca Foto: Shutterstock

Blagodeti ove dijete za srce uglavnom se pripisuju naglasku na celovitim, minimalno prerađenim biljnim namirnicama i zdravim mastima. Na primer, ekstra devičansko maslinovo ulje bogato je mononezasićenim mastima i jedinjenjima sa snažnim antioksidativnim i protivupalnim svojstvima.

Drugi faktori, poput redovne fizičke aktivnosti i manjeg unosa dodatog šećera, takođe mogu doprineti njenim pozitivnim efektima.

DASH dijeta

DASH je skraćenica za “Dietary Approaches to Stop Hypertension” i osmišljena je da pomogne u prevenciji i lečenju hipertenzije, odnosno povišenog krvnog pritiska. Time se smanjuje i rizik od srčanih bolesti.

Kao i mediteranska dijeta, DASH ne propisuje strogu listu namirnica.

Umesto toga, preporučuje određene količine grupa namirnica na osnovu vaših kalorijskih potreba, fokusirajući se na integralne žitarice, voće, povrće, nemasne mlečne proizvode i nemasno meso, uz ograničenje crvenog mesa, rafinisanih žitarica i dodatog šećera.

Takođe preporučuje da unos natrijuma ograničite na 1 kašičicu (2.300 mg) dnevno — a verzija sa manje soli savetuje najviše 3/4 kašičice (1.500 mg) dnevno.

Kod osoba sa visokim krvnim pritiskom, smanjenje unosa natrijuma značajno može sniziti krvni pritisak, posebno u kombinaciji sa DASH dijetom. Međutim, istraživanja pokazuju da je ovaj efekat manje izražen kod osoba sa normalnim krvnim pritiskom.

Foto: Shutterstock

Naglasak na hrani bogatoj vlaknima, kao što su integralne žitarice i povrće, kao i izbacivanje dodatog šećera i zasićenih masti, takođe doprinosi njenim koristima za srce.

Veganska i vegetarijanska ishrana

Veganska i vegetarijanska ishrana podrazumevaju način ishrane koji isključuje sve vrste mesa, uključujući živinsko, crveno meso i ribu.

Dok neki vegetarijanci uključuju i druge izvore životinjskih proizvoda, poput jaja i mlečnih proizvoda, vegani strogo izbegavaju sve sastojke životinjskog porekla, uključujući mlečne proizvode, jaja, pčelinji polen, med i želatin.

Umesto toga, ove dijete stavljaju akcenat na voće, povrće, pasulj, sočivo, proizvode od soje, integralne žitarice, orašaste plodove, semenke i biljna ulja i masti.

Visok udeo biljnih namirnica daje ovim dijetama brojne zdravstvene prednosti. Na primer, često su bogate vlaknima, antioksidansima i protivupalnim jedinjenjima, što sve doprinosi zdravlju srca.

Naravno, kvalitet ishrane je i dalje važan. Veganska ili vegetarijanska ishrana bogata dodatim šećerima, rafinisanim žitaricama i visoko prerađenom hranom ne pruža iste koristi kao ona zasnovana na celovitim, minimalno prerađenim biljnim namirnicama.

Fleksitarijanska dijeta

Fleksitarijansku dijetu osmislila je nutricionistkinja Dawn Jackson Blatner i predstavlja način ishrane koji se fokusira na biljne namirnice, ali dozvoljava umerene količine mesa, ribe, mlečnih proizvoda i drugih namirnica životinjskog porekla. Podstiče da većinu proteina unosite iz biljnih izvora.

Ne postoji strogo pravilo o tome koliko i koliko često treba jesti proizvode životinjskog porekla, pa to zavisi od vaših ličnih preferencija.

Preporučuje se da jedete uglavnom celovitu, minimalno prerađenu hranu i da ograničite ili izbegavate dodat šećer, rafinisane žitarice, prerađeno meso i druge visoko prerađene proizvode.

Fleksitarijanska dijeta fokusira se na biljne namirnice uz umereni unos mesa, ribe i mlečnih proizvoda Foto: Shutterstock

Iako varijabilnost ove dijete otežava njeno proučavanje, posmatračke studije pokazuju da veća usklađenost sa biljnim načinom ishrane smanjuje rizik od srčanih bolesti.

Pored toga, voće, povrće, integralne žitarice i mahunarke — koje ova dijeta podstiče — povezani su sa poboljšanjem faktora rizika za srčane bolesti.

U poređenju sa strogom veganskom ili vegetarijanskom ishranom, fleksitarijanska dijeta može biti realnija opcija za one koji žele koristi za srce od biljne ishrane, ali ne žele u potpunosti da se odreknu mesa i drugih proizvoda životinjskog porekla.

TLC dijeta

TLC (Therapeutic Lifestyle Changes) dijetu razvio je Nacionalni institut za zdravlje (NIH) kako bi pomogao u smanjenju rizika od srčanih bolesti i moždanog udara.

Obuhvata preporuke u vezi sa ishranom i načinom života kako bi se postigao optimalan nivo holesterola i zdrava telesna težina, kao što su:

manje od 7 odsto dnevnih kalorija iz zasićenih masti

manje od 200 miligrama (mg) holesterola dnevno

manje od 2.300 mg natrijuma dnevno

25–35% dnevnih kalorija iz ukupnih masti

2 grama (g) biljnih stanola ili sterola dnevno

10–25 g rastvorljivih vlakana dnevno

unos kalorija dovoljan za postizanje ili održavanje umerene telesne težine

TLC dijeta poboljšava zdravlje srca smanjenjem holesterola kroz ishranu i fizičku aktivnost Foto: Shutterstock

Smatra se da ova dijeta deluje tako što povećava unos rastvorljivih vlakana, koja se nalaze u namirnicama kao što su ovsene mekinje, orašasti plodovi, semenke, pasulj, sočivo i razno voće i povrće.

TLC dijeta takođe preporučuje svakodnevni unos biljnih stanola ili sterola, prirodnih jedinjenja koja se nalaze u voću, povrću, integralnim žitaricama, mahunarkama, orašastim plodovima i semenkama.

Konačno, jedna od važnih preporuka TLC dijete je najmanje 30 minuta umerene fizičke aktivnosti dnevno.