Listovi maslačka čuvaju mozak: Studija otkriva kako usporavaju kognitivni pad
Maslačak, poznata divlja biljka, pokazuje značajan potencijal u zaštiti mozga zahvaljujući sadržaju polifenola i flavonoida. Istraživanja pokazuju da se ova jedinjenja zadržavaju i nakon varenja i mogu delovati na mehanizme povezane sa Alchajmerovom bolešću.
Neurodegenerativne bolesti, poput Alchajmera i Parkinsona, karakteriše progresivni gubitak neuronske funkcije, što dovodi do opadanja pamćenja i motoričkih sposobnosti. Ključni problem u Alchajmeru je pad nivoa važnih neurotransmitera, koji dodatno pogoršavaju enzimi i slobodni radikali u mozgu.
Analize različitih delova maslačka
Listovi, cvetovi i koren maslačka pokazuju neuroprotektivna svojstva, pri čemu listovi prednjače po bogatstvu aktivnih sastojaka i jačini zaštitnog delovanja, efikasno štiteći nervne ćelije, smanjujući oksidativni stres i inhibirajući enzime povezane sa propadanjem neuronske funkcije, dok cvetovi i koren deluju u manjoj meri.
Simulirana probava pokazala je da polifenoli maslačka zadržavaju aktivnost i kroz želudačnu i crevnu fazu, što znači da mogu biti funkcionalni i kada se biljka konzumira kao hrana ili dodatak ishrani.
Zaključak je da listovi maslačka predstavljaju obećavajući prirodni kandidat za podršku mozgu i prevenciju neurodegenerativnih bolesti, uključujući Alchajmerovu bolest. Redovna upotreba ove biljke može doprineti očuvanju neuronske funkcije i smanjenju rizika od kognitivnog pada.
Izvor: news-medical.net/Zdravlje.Kurir.rs
