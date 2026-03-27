Listovi maslačka sadrže najviše aktivnih polifenola i efikasno štite nervne ćelije, smanjuju oksidativni stres i inhibiraju enzime povezane sa propadanjem neuronske funkcije

Maslačak, poznata divlja biljka, pokazuje značajan potencijal u zaštiti mozga zahvaljujući sadržaju polifenola i flavonoida. Istraživanja pokazuju da se ova jedinjenja zadržavaju i nakon varenja i mogu delovati na mehanizme povezane sa Alchajmerovom bolešću.

Neurodegenerativne bolesti, poput Alchajmera i Parkinsona, karakteriše progresivni gubitak neuronske funkcije, što dovodi do opadanja pamćenja i motoričkih sposobnosti. Ključni problem u Alchajmeru je pad nivoa važnih neurotransmitera, koji dodatno pogoršavaju enzimi i slobodni radikali u mozgu.

Analize različitih delova maslačka

Listovi, cvetovi i koren maslačka pokazuju neuroprotektivna svojstva, pri čemu listovi prednjače po bogatstvu aktivnih sastojaka i jačini zaštitnog delovanja, efikasno štiteći nervne ćelije, smanjujući oksidativni stres i inhibirajući enzime povezane sa propadanjem neuronske funkcije, dok cvetovi i koren deluju u manjoj meri.

Simulirana probava pokazala je da polifenoli maslačka zadržavaju aktivnost i kroz želudačnu i crevnu fazu, što znači da mogu biti funkcionalni i kada se biljka konzumira kao hrana ili dodatak ishrani.

Zaključak je da listovi maslačka predstavljaju obećavajući prirodni kandidat za podršku mozgu i prevenciju neurodegenerativnih bolesti, uključujući Alchajmerovu bolest. Redovna upotreba ove biljke može doprineti očuvanju neuronske funkcije i smanjenju rizika od kognitivnog pada.