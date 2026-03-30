Slušaj vest

Poslednjih godina, kelj je postao sinonim za zdravu ishranu i često se nalazi na listama takozvanih „superhrana“.

Ali iza popularnog imena ne stoji samo trend – stručnjaci ističu da je to hrana izuzetne nutritivne vrednosti koja može imati značajan pozitivan efekat na zdravlje.

Kelj je svoju reputaciju „superhrane“ zaslužio zahvaljujući bogatom nutritivnom sastavu i brojnim potencijalnim zdravstvenim prednostima.

Međutim, ključ zdravlja ne leži u jednoj namirnici, već u celokupnoj ishrani i načinu života.

Drugim rečima, kelj je odličan saveznik zdravlja, ali najbolji rezultati se postižu kada je deo uravnotežene ishrane.

Šta čini kelj posebnom hranom?

Kelj pripada grupi zelenog lisnatog povrća koje se odlikuje visokom koncentracijom hranljivih materija i vrlo malo kalorija.

Posebno je bogat: vitaminima A, C i K

mineralima poput kalcijuma i kalijuma

vlaknima važnim za varenje

Pored toga, sadrži niz biljnih jedinjenja koja imaju zaštitni efekat na organizam.

Gustina hranljivih materija

Jedan od glavnih razloga zašto se kelj smatra „superhranom“ je njegova visoka gustina hranljivih materija. To znači da u relativno maloj količini hrane dobijamo veliku količinu vitamina, minerala i antioksidanasa.

Kelj je izuzetno hranljivo zeleno lisnato povrće koje jača imunitet, štiti srce i podržava opšte zdravlje Foto: Emilio Ereza / Alamy / Alamy / Profimedia

Podržava zdravlje srca

Redovna konzumacija kelja može doprineti kardiovaskularnom zdravlju.

Vlakna i biljna jedinjenja pomažu u regulisanju nivoa holesterola, dok kalijum igra važnu ulogu u održavanju normalnog krvnog pritiska.

Jak antioksidativni efekat

Kelj je bogat antioksidansima koji štite ćelije od oštećenja izazvanih slobodnim radikalima. To može pomoći u smanjenju zapaljenskih procesa, usporavanju starenja i zaštiti od hroničnih bolesti.

Potencijalna zaštita od raka

Kelj sadrži biljna jedinjenja koja se povezuju sa smanjenjem rizika od određenih vrsta raka. Iako su potrebna dodatna istraživanja, dosadašnji rezultati ukazuju na njegovu važnu ulogu u preventivnoj ishrani.

Jačanje imuniteta

Zahvaljujući visokom sadržaju vitamina C i drugih hranljivih materija, kelj podržava imuni sistem i pomaže telu u borbi protiv infekcija.

Zdravlje očiju i mozga

Kelj sadrži jedinjenja koja štite vid i mogu doprineti očuvanju kognitivnih funkcija, posebno sa starenjem.

Zdravlje kostiju

Vitamin K i kalcijum iz kelja ključni su za održavanje čvrstoće kostiju i prevenciju osteoporoze.

Kelj je bogat vitaminom K i kalcijumom, ključnim za čvrstoću kostiju i prevenciju osteoporoze Foto: Shutterstock

Bolje varenje

Visok sadržaj vlakana pomaže pravilnom radu sistema za varenje i stabilizaciji nivoa šećera u krvi.

Da li postoje ograničenja?

Iako je kelj veoma zdrav, važno ga je konzumirati umereno. U većim količinama može otežati varenje kod osetljivih osoba, uticati na funkciju štitne žlezde i ometati određene lekove.

Kako uključiti kelj u ishranu?

Kelj je veoma svestran i može se pripremiti na više načina:

svež u salatama

kuvan ili na pari

kao dodatak smutijima

pečen kao zdravi čips

Možete napraviti i čips od jabuke, kelja, cvekle, bundeve i spanaća.

Kombinovanje sa zdravim mastima, poput maslinovog ulja, može poboljšati apsorpciju korisnih hranljivih materija.

Napomena Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.