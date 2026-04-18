Slušaj vest

Kada vam se jede nešto slatko, a ne želite da posegnete za industrijskim desertima, postoje jednostavna rešenja koja se prave za svega nekoliko minuta. Bombice sa urmama i orašastim plodovima su prirodno slatke, zasitne i praktične za užinu, a uz to ne zahtevaju pečenje ni posebne kulinarske veštine, otkriva na svom Instagram nalogu Katarina Stojkovic.

Recept za bombice

Potrebno vam je

  • 75 g miksa orašastih plodova i semenki (badem, indijski orah, kikiriki, golica, suncokret)
    20 svežih urmi
    50 g otopljene crne čokolade

Priprema

Sve izblendati, formirati kuglice i po želji uvaljati - možete ekspandirani amarant, kokos ili kakao. Rashladite ih i uživajte. Od ove količine dobija se oko 12 komada.

bombice shutterstock_1709251156.jpg
Po želji ih uvaljajte u ekspandirani amarant, kokos, kakao, listiće badema... Foto: Shutterstock

Zašto su dobre za zdravlje?

Ono što ove kuglice izdvaja nije samo jednostavna priprema, već i sastav koji pruža energiju bez naglih skokova šećera u krvi.

  • Urme su prirodan izvor šećera, ali za razliku od rafinisanih slatkiša sadrže i vlakna, pa sporije podižu nivo glukoze i duže drže sitost. Osim toga, bogate su kalijumom i doprinose pravilnom radu mišića i nervnog sistema.
  • Orašasti plodovi i semenke donose zdrave masti, proteine i minerale poput magnezijuma, koji ima važnu ulogu u smanjenju umora i očuvanju energije tokom dana. Upravo ta kombinacija čini ove kuglice dobrim izborom za užinu, naročito kada vam je potreban brz, ali nutritivno vredan obrok.
  • Crna čokolada dodatno obogaćuje ukus, ali i sadrži antioksidanse koji mogu povoljno da utiču na krvne sudove i opšte zdravlje, naravno ako se koristi u umerenim količinama.

Kuglice za hormonsku ravnotežu: Prirodan način da povratite energiju i dobro raspoloženje

Ne propustiteZdravlje iz PrirodeTri moćna sastojka za bolje raspoloženje: Recept čuvenog travara za kuru od 7 dana
teglica domaćeg čokoladnog krema sa lešnicima na vrhu, rustični ambijent
IshranaPosne čupavac bombice bez šećera: Slatkiš koji podiže energiju i čuva srce
kokoks kuglice servirane u maloj činiji
Zdravlje iz PrirodeKako da prestane sa pušenjem? Gorki čaj koji će vas odvratiti od cigareta prema receptu travara
Seme piskavice i napitak od ove biljke u čaši na dasci za sečenje
Zdravlje iz PrirodeČaj od 7 biljaka za uravnotežen šećer u krvi: Provereni recept travara
providna šolja čaja sa svežim biljkama pored i prolećnim cvećem