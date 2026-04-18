Jednostavan recept bez pečenja spaja prirodnu slatkoću urmi i zdrave masti iz orašastih plodova u zasitnu užinu.
Zdrave bombice od 3 sastojka: Kombinacija vlakana, zdravih masti i prirodnog šećera
Kada vam se jede nešto slatko, a ne želite da posegnete za industrijskim desertima, postoje jednostavna rešenja koja se prave za svega nekoliko minuta. Bombice sa urmama i orašastim plodovima su prirodno slatke, zasitne i praktične za užinu, a uz to ne zahtevaju pečenje ni posebne kulinarske veštine, otkriva na svom Instagram nalogu Katarina Stojkovic.
Recept za bombice
Potrebno vam je
- 75 g miksa orašastih plodova i semenki (badem, indijski orah, kikiriki, golica, suncokret)
20 svežih urmi
50 g otopljene crne čokolade
Priprema
Sve izblendati, formirati kuglice i po želji uvaljati - možete ekspandirani amarant, kokos ili kakao. Rashladite ih i uživajte. Od ove količine dobija se oko 12 komada.
Po želji ih uvaljajte u ekspandirani amarant, kokos, kakao, listiće badema... Foto: Shutterstock
Zašto su dobre za zdravlje?
Ono što ove kuglice izdvaja nije samo jednostavna priprema, već i sastav koji pruža energiju bez naglih skokova šećera u krvi.
- Urme su prirodan izvor šećera, ali za razliku od rafinisanih slatkiša sadrže i vlakna, pa sporije podižu nivo glukoze i duže drže sitost. Osim toga, bogate su kalijumom i doprinose pravilnom radu mišića i nervnog sistema.
- Orašasti plodovi i semenke donose zdrave masti, proteine i minerale poput magnezijuma, koji ima važnu ulogu u smanjenju umora i očuvanju energije tokom dana. Upravo ta kombinacija čini ove kuglice dobrim izborom za užinu, naročito kada vam je potreban brz, ali nutritivno vredan obrok.
- Crna čokolada dodatno obogaćuje ukus, ali i sadrži antioksidanse koji mogu povoljno da utiču na krvne sudove i opšte zdravlje, naravno ako se koristi u umerenim količinama.
