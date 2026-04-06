Maslačak podstiče rad jetre i varenje, a sremuš deluje antibakterijski i čisti organizam

Proleće je pravo vreme da se organizam oslobodi nagomilanog umora i toksina, a priroda tada nudi svoje najmoćnije saveznike – samonikle, lekovite biljke.

Među njima se posebno izdvajaju maslačak i sremuš, skromne, nutritivno izuzetno bogate biljke koje se vekovima koriste u narodnoj medicini. Kada se spoje u jednostavnoj salati, dobijamo pravi mali eliksir zdravlja – obrok koji istovremeno hrani i “čisti” organizam.

Ova kombinacija se često naziva “divlji detoks” jer dolazi direktno iz prirode, bez industrijske obrade, i obiluje jedinjenjima koja podstiču prirodne procese detoksikacije u telu.

Maslačak je poznat po tome što stimuliše rad jetre i žuči, pomažući organizmu da efikasnije eliminiše štetne materije, dok sremuš deluje poput prirodnog antibiotika, podržava krvne sudove i doprinosi čišćenju krvi. Za razliku od popularnih detoks režima koji često podrazumevaju restrikcije, ovaj “divlji” pristup oslanja se na celovitu hranu i prirodnu ravnotežu – bez odricanja, ali sa snažnim efektom na vitalnost i energiju.

Upravo zato salata od maslačka i sremuša nije samo sezonski specijalitet, već i pametan izbor za sve koji žele da na prirodan način podrže zdravlje organizma.

Recept za salatu od maslačka i sremuša (divlji detoks)

Potrebno je

* 2 šake mladih listova maslačka

* 1 šaka listova sremuša

* 2 kuvana jaja (po želji, za zasitnost)

* 1 mladi crni luk ili 1/2 crvenog luka

* 1 kašika semenki (suncokret, bundeva ili susam)

* 2 kašike masliovnog ulja

* 1 kašika limunovog soka ili jabukovog sirćeta

* prstohvat soli

* malo bibera

Priprema

Maslačak dobro operite (ako je gorak, možete ga kratko potopiti u hladnu vodu 10–15 min).

Sremuš iseckajte na trake, a luk na tanke kolutove. U činiji pomešajte sve sastojke. Dodajte iseckana kuvana jaja (ako ih koristite). Začinite maslinovim uljem, limunom, solju i biberom.

Na kraju pospite semenke za dodatnu hrskavost.

Maslačak je poznat po tome što stimuliše rad jetre i žuči, pomažući organizmu da efikasnije eliminiše štetne materije Foto: Shutterstock

Saveti

* Ako vam je maslačak previše gorak, kombinujte ga sa rukolom ili mladim spanaćem.

* Sremuš daje prirodan ukus belog luka i odličan je za imunitet.

* Dodajte malo mladog sira za puniji ukus.

Zašto je ova salata zdrava?