Posne čupavac bombice bez šećera: Slatkiš koji podiže energiju i čuva srce
Ove čupavac bombice ne sadrže dodat šećer, a zahvaljujući orašastim plodovima, kakau i urmama, bogate su zdravim mastima, vlaknima i antioksidansima koji mogu da doprinesu boljem radu srca i stabilnom nivou energije, otkriva na svom Instagram nalogu Ana Ilić.
Posne čupavac bombice bez šećera
Potrebno vaam je
- 1 i 1/2 šolja (šolja od 250 ml) oraha
šolja blanširanog, neslanog kikirikija
1/3 šolje kakaoa
1/2 kašičice morske soli
kašika arome vanile
3 kašike pirea od jabuke
2 šolje urmi
kokosovo brašno za valjanje
Priprema
Sve sastojke ubacite u procesor i miksajte dok ne dobijete ujednačenu smesu. Oblikujte kuglice i uvaljajte ih u kokos. Pre serviranja ostavite u zamrzivaču jedan do dva sata da se lepo stegnu.
Po želji, možete izabrati i druge orašaste plodove Foto: Shutterstock
Zašto su dobar izbor?
Za razliku od klasičnih slatkiša, ove kuglice oslanjaju se na prirodne sastojke.
- Orasi – bogati su omega-3 masnim kiselinama koje povoljno deluju na krvne sudove i zdravlje srca.
- Kikiriki – sadrži proteine i zdrave masti koje doprinose sitosti i stabilnom nivou energije.
- Kakao – obiluje antioksidansima koji mogu da doprinesu zaštiti ćelija i boljoj cirkulaciji.
- Urme – prirodan izvor šećera i vlakana, daju energiju, ali zbog visokog sadržaja šećera ove bombice treba jesti umereno.
- Pire od jabuke – doprinosi teksturi, ali i unosu vlakana koja pozitivno utiču na varenje.
- Kokos – sadrži zdrave masti koje daju dodatnu energiju i punoću ukusa.
Izvor: Instagram anahealthylife/Zdravlje.kurir.rs
