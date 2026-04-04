Ove čupavac bombice ne sadrže dodat šećer, a zahvaljujući orašastim plodovima, kakau i urmama, bogate su zdravim mastima, vlaknima i antioksidansima koji mogu da doprinesu boljem radu srca i stabilnom nivou energije, otkriva na svom Instagram nalogu Ana Ilić.

Posne čupavac bombice bez šećera

Potrebno vaam je

  • 1 i 1/2 šolja (šolja od 250 ml) oraha
    šolja blanširanog, neslanog kikirikija
    1/3 šolje kakaoa
    1/2 kašičice morske soli
    kašika arome vanile
    3 kašike pirea od jabuke
    2 šolje urmi
    kokosovo brašno za valjanje

Priprema

Sve sastojke ubacite u procesor i miksajte dok ne dobijete ujednačenu smesu. Oblikujte kuglice i uvaljajte ih u kokos. Pre serviranja ostavite u zamrzivaču jedan do dva sata da se lepo stegnu.

ORAŠASTI PLODOVI
Po želji, možete izabrati i druge orašaste plodove Foto: Shutterstock

Zašto su dobar izbor?

Za razliku od klasičnih slatkiša, ove kuglice oslanjaju se na prirodne sastojke. 

  • Orasi – bogati su omega-3 masnim kiselinama koje povoljno deluju na krvne sudove i zdravlje srca.
  • Kikiriki – sadrži proteine i zdrave masti koje doprinose sitosti i stabilnom nivou energije.
  • Kakao – obiluje antioksidansima koji mogu da doprinesu zaštiti ćelija i boljoj cirkulaciji.
  • Urme – prirodan izvor šećera i vlakana, daju energiju, ali zbog visokog sadržaja šećera ove bombice treba jesti umereno.
  • Pire od jabuke – doprinosi teksturi, ali i unosu vlakana koja pozitivno utiču na varenje.
  • Kokos – sadrži zdrave masti koje daju dodatnu energiju i punoću ukusa.

Izvor: Instagram anahealthylife/Zdravlje.kurir.rs

