Ako vam se jede nešto slatko, a ne želite da posegnete za industrijskim grickalicama punim šećera i aditiva – ove zdrave bombice su pravo rešenje

Ove čupavac bombice ne sadrže dodat šećer, a zahvaljujući orašastim plodovima, kakau i urmama, bogate su zdravim mastima, vlaknima i antioksidansima koji mogu da doprinesu boljem radu srca i stabilnom nivou energije, otkriva na svom Instagram nalogu Ana Ilić.

Posne čupavac bombice bez šećera

Potrebno vaam je

1 i 1/2 šolja (šolja od 250 ml) oraha

šolja blanširanog, neslanog kikirikija

1/3 šolje kakaoa

1/2 kašičice morske soli

kašika arome vanile

3 kašike pirea od jabuke

2 šolje urmi

kokosovo brašno za valjanje

Priprema

Sve sastojke ubacite u procesor i miksajte dok ne dobijete ujednačenu smesu. Oblikujte kuglice i uvaljajte ih u kokos. Pre serviranja ostavite u zamrzivaču jedan do dva sata da se lepo stegnu.

Po želji, možete izabrati i druge orašaste plodove Foto: Shutterstock

Zašto su dobar izbor?

Za razliku od klasičnih slatkiša, ove kuglice oslanjaju se na prirodne sastojke.