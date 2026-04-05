Nagli povratak na mrsnu hranu opterećuje želudac, žuč, pankreas, pa i srce

Slušaj vest

Danas katolici obeležavaju Uskrs i time završavaju četrdesetodnevni post, dok pravoslavne vernike isti praznik očekuje za nedelju dana. Posle uzdržavanja od hrane životinjskog porekla, mnogi jedva čekaju da se vrate mrsnoj trpezi, ali upravo tada najčešće dolazi do preterivanja, naročito kada su u pitanju jaja, simbol praznika koji se tog dana gotovo podrazumeva uz svaki obrok.

Prelazak sa posne na mrsnu ishranu, čak i ako je post trajao svega nekoliko nedelja, može da bude ozbiljan šok za organizam. Telo se tokom posta prilagođava drugačijem režimu, smanjuje se lučenje enzima potrebnih za varenje proteina životinjskog porekla, pa nagli unos masne i teške hrane može da dovede do nadimanja, mučnine, bolova u stomaku, pa čak i dijareje. U težim slučajevima, ovakav „nagli povratak“ može da optereti i žuč, pankreas, pa i kardiovaskularni sistem.

Koliko jaja dnevno?

Stručnjaci zato upozoravaju da nije problem u pojedinačnoj namirnici, već u količini i načinu na koji se ona uvodi. Jaja su dobar primer - iako se danas smatraju bezbednim i nutritivno vrednim izborom, njihovo preterano unošenje, posebno u kombinaciji sa masnom hranom poput pečenja, sira i kajmaka, može dodatno da optereti varenje.

Budite obazrivi sa jajima, dva dnevno (ili četiri nedeljno) je granica zdravlja

Većina zdravih ljudi može bezbedno da pojede jedno do dva jaja dnevno, jer organizam obično smanjuje sopstvenu proizvodnju holesterola kada ga unesemo više hranom. Ipak, kod osoba sa povišenim holesterolom ili kardiovaskularnim rizikom savetuje se veća umerenost, odnosno ograničenje na nekoliko jaja nedeljno.

Koliko traje adaptacija?