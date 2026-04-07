Dok priroda u proleće buja, na dohvat ruke su nam i neke od najzdravijih namirnica — a koprivaje svakako među njima. Iako je mnogi zaobilaze zbog njenog „peckanja“, pravilno pripremljena pretvara se u pravi nutritivni dragulj. Jedan od najjednostavnijih i najukusnijih načina da je uvrstite u ishranu jeste domaći pesto od koprive.

Ovaj aromatični namaz, bogat vitaminima i zdravim mastima, lako se priprema, a savršeno se uklapa uz testeninu, hleb ili povrće.

Recept za pesto od koprive

Potrebno je

* 2 pune šake mladih listova koprive
* 1–2 čena belog luka
* 30–50 g oraha ili pinjola
* 30–40 g rendanog parmezana (po želji)
* 4–6 kašika maslinovog ulja
* 1 kašika limunovog soka
* so po ukusu

Priprema

Koprivu dobro operite i blanširajte oko 1 minut u ključaloj vodi. Procedite i dobro ocedite višak vode. Stavite koprivu u blender zajedno sa belim lukom, orasima, parmezanom i limunovim sokom. Dodajte maslinovo ulje i blendajte dok ne dobijete kremastu strukturu.
Posolite po ukusu i po potrebi dodajte još ulja ako je pregusto.

Kratko blanširanje koprive pre blendiranja je važno jer uklanja „peckanje“ i omekšava listove.

Pravilno pripremljena kopriva se pretvara u pravi nutritivni dragulj Foto: Profimedia

Korisni saveti (da uspe iz prve)

* Ako nemate pinjole, orasi ili bademi su odlična zamena.
* Ako želite lakšu verziju, možete izostaviti parmezan.
* Pesto čuvajte u tegli u frižideru 2–4 dana, preliven tankim slojem ulja da ne oksidira.

Kako da ga koristite?

* uz testeninu
* kao namaz na tost ili integralni hleb
* dodatak pečenom povrću
* uz jaja ili grilovano meso

Najveće zdravstvene prednosti koprive: Evo kako se sprema čaj od ove moćne biljke

