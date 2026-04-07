Određene namirnice i pića, poput hrane bogate vlaknima, fitinskom ili oksalnom kiselinom, alkohola i kofeina, mogu značajno smanjiti apsorpciju magnezijuma

Magnezijum je mineral koji je vašem telu potreban za regulisanje krvnog pritiska, reakcije na stres i funkcije mišića i nerava. Uzimanje suplemenata magnezijuma može vam pomoći da zadovoljite svoje dnevne potrebe za ovim važnim hranljivim materijama, a takođe može poboljšati visok krvni pritisak, ublažiti glavobolje i podržati miran san.

Magnezijum se može uzimati u bilo koje doba dana, sa ili bez hrane. Međutim, najbolje je izbegavati uzimanje suplemenata magnezijuma sa određenom hranom i pićima, jer mogu ometati koliko dobro vaše telo apsorbuje magnezijum.

Hrana bogata vlaknima

Iako je hrana bogata vlaknima odličan izbor za opšte zdravlje, ne bi trebalo da kombinujete hranu bogatu vlaknima sa suplementima magnezijuma.

- Najbolje je izbegavati hranu bogatu vlaknima kada uzimate magnezijum. Vlakna se mogu vezati za magnezijum, pomerajući ga kroz digestivni sistem, a istovremeno sprečavajući njegovu apsorpciju u krvotok - rekla je Li Erin Konili, medicinska direktorka u Centru za novu medicinu.

Uz to rečeno, ishrana bogata magnezijumom obično može nadoknaditi smanjenu apsorpciju uzrokovanu većim unosom vlakana. Ipak, najbolje je izbegavati uzimanje suplemenata magnezijuma uz hranu bogatu vlaknima kako biste bili sigurni da ćete dobiti najviše koristi.

Hrana bogata vlaknima može smanjiti apsorpciju magnezijuma u telu Foto: Shutterstock

Hrana bogata fitinskom kiselinom

Fitinska kiselina je jedinjenje koje se nalazi u hrani bogatoj vlaknima, poput pasulja i žitarica.

- Namirnice sa visokim sadržajem fitinske kiseline uključuju integralne žitarice, mahunarke (kao što su pasulj i sočivo), orašaste plodove i semenke. Kada ga konzumirate istovremeno sa suplementom magnezijuma, fitinska kiselina se u suštini 'vezuje' za magnezijum, stvarajući nerastvorljivo jedinjenje koje vaše telo ne može da apsorbuje - rekao je za Health Džobi Džon, doktor farmacije.

Neke namirnice bogate fitinskom kiselinom uključuju orašaste plodove i semenke, poput badema, kikirikija, čija semena i lanenog semena, pasulja i integralnih žitarica, poput smeđeg pirinča, kukuruza i kinoe. Da biste izvukli maksimum iz suplemenata magnezijuma, sačekajte oko dva sata između uzimanja magnezijuma i uživanja u ovoj hrani.

Hrana sa visokim sadržajem oksalata

Neke namirnice, poput povrća kao što je spanać, sadrže mnogo antinutrijentnih jedinjenja koja se nazivaju oksalati. Oksalati se vezuju za minerale u vašem digestivnom sistemu, što otežava vašem telu da ih apsorbuje.

Slično fitinskoj kiselini, oksalna kiselina se može vezati sa magnezijumom u crevima. Ovim se formira magnezijum oksalat, jedinjenje koje se ne apsorbuje tako dobro, što znači da unosite manje minerala u svoj sistem.

- Namirnice koje su posebno bogate oksalatima uključuju spanać, rabarbaru, lišće cvekle i bademe - rekla je Helen Tiju, sertifikovani edukator za dijabetes. Pošto hrana bogata oksalatima može smanjiti apsorpciju magnezijuma, najbolje je izbegavati konzumiranje ove hrane neposredno pre uzimanja suplemenata magnezijuma.

Spanać sadrži oksalate koji mogu vezivati magnezijum i smanjiti njegovu apsorpciju Foto: Shutterstock

Alkoholna i kofeinska pića

Alkohol i kofein povećavaju izlučivanje minerala urinom, poput magnezijuma. - Prekomerna konzumacija alkohola može ometati apsorpciju magnezijuma, a takođe povećava njegovo izlučivanje putem bubrega, što može dovesti do nedostatka - rekao je Džon.

Prekomerni unos alkohola može neutralisati koristi od suplementacije magnezijumom i može dovesti do zdravstvenih problema poput ozbiljnog nedostatka vitamina i minerala, bolesti jetre i još mnogo toga.

Konzumiranje velikih količina kofeina takođe može smanjiti apsorpciju magnezijuma u digestivnom traktu i povećati njegovo izlučivanje. Za opšte zdravlje i podršku optimalnoj apsorpciji minerala, najbolje je ograničiti unos alkoholnih pića i izbegavati konzumiranje velikih količina kofeina.

Soda

Gazirana pića sadrže fosfornu kiselinu, jedinjenje na bazi fosfora koje se vezuje za magnezijum i formira jedinjenja koja creva ne mogu da apsorbuju. Ovo smanjuje količinu magnezijuma dostupnog telu.

Fosforna kiselina takođe može ometati apsorpciju kalcijuma. Kalcijum i magnezijum su ključni za zdravlje kostiju, a previše gaziranih pića može dovesti do problema sa kostima, kao što je povećan rizik od preloma.

Da biste podržali optimalnu apsorpciju minerala i opšte zdravlje kostiju, najbolje je ograničiti unos gaziranih pića i izbegavati pijenje gaziranih pića dok uzimate mineralne suplemente.

Prekomerno pijenje gaziranih pića može smanjiti količinu magnezijuma koju telo apsorbuje Foto: Shutterstock

Zašto neke namirnice blokiraju apsorpciju magnezijuma

Magnezijum se prvenstveno apsorbuje u tankom crevu. Određena hrana i pića sadrže jedinjenja koja ometaju koliko dobro vaše telo apsorbuje magnezijum.

Na primer, hrana bogata vlaknima, fitinskom kiselinom ili oksalatima može smanjiti apsorpciju magnezijuma, dok supstance poput kofeina i alkohola mogu povećati izlučivanje magnezijuma putem urina.

Dobra vest je da možete podržati optimalnu apsorpciju magnezijuma i održati zdrav nivo magnezijuma prateći nekoliko korisnih saveta, kao što je uzimanje suplemenata magnezijuma odvojeno od gore pomenute hrane i pića i izbegavanje prekomernog unosa alkohola i kofeina.