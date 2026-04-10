Pet zdravih recepata za uskršnju trpezu: Učiteljica Rada otkriva ukusna jela bez mesa
Učiteljica Rada Rakovac iz Beograda već godinama s ljubavlju uči najmlađe prvim slovima, brojevima i lepotama sveta oko sebe. Ali njena misija ne završava se u učionici. Ona svoje đake strpljivo podučava i koliko je važno da vole prirodu i biraju zdravu hranu.
Čim se školsko zvono utiša, Rada se upućuje u svoj mali raj – povrtnjak u Dečkim vinogradima, nadomak Beograda. Tamo, okružena mirisima zemlje i šarenilom biljaka, sa rukama u zemlji i srcem punim ljubavi, pažljivo seje, zaliva i neguje svaku biljku.
Rada je vegan već 27 godina, a sve što je naučila tokom tog puta pretočila je u jednostavne, ukusne recepte koji slave bogatstvo biljnog sveta i pokazuju da zdrava hrana može biti i te kako ukusna i inspirativna.
Sa nama je nesebično podelila pet veganskih recepata koji mogu da oplemene svaku uskršnju trpezu i učine je zdravijom i radosnijom.
- Uskršnja trpeza je simbol zajedništva i novog početka. A priroda nam nudi najlepše ukuse koje samo treba umeti spojiti. Danas sa vama delim zvezdu mog prazničnog menija - kraljevski rižoto sa tri vrste pečuraka. Svilena tekstura, duboki zemljani ukusi i miris koji dom pretvara u najfiniji restoran. Ko kaže da posna jela ne mogu biti vrhunski gurmanluk- kaže učiteljica Rada Rakovac.
Rižoto sa tri vrste pečurka
Da bi rižoto bio neobičan i kremast bez putera i parmezana, učiteljica Rada koristi mali trik sa kremom od indijskog oraha i različitim teksturama pečuraka.
Sastojci
* pirinač: 300 g
* pečurke - miks svežih šampinjona, bukovača i suvih vrganja (vrganji daju tu "divlju" notu)
* povrtni bujon: oko 1 l (neka bude stalno topao)
* dodaci: 1 glavica crnog luka, 2 čena belog luka, 100 ml suvog belog vina
* tajni sastojci - nekoliko kapi ulja od tartufa, sveža majčina dušica i 2 kašike mlevenih pečenih lešnika (za teksturu i orašasti ukus)
Priprema
* Aroma baze: Na maslinovom ulju prodinstati sitno seckan crni luk. Dodati pečurke sečene na krupnije komade.
* Tostiranje: Dodati pirinač i mešati dva minuta dok ne postane staklast. Preliti vinom i pustiti da ispari.
* Dolivati bujon kutlaču po kutlaču, stalno mešajući - pirinač mora da pusti skrob.
Kada je pirinač al dente, skloniti sa vatre. Umešati malo ulja od tartufa i posuti mlevenim lešnicima i svežom majčinom dušicom.
Varivo od raštana sa leblebijom - zeleni eliksir
Da bi varivo bilo neobično i bogato, umesto klasičnog krompira Rada koristi leblebiju i jedan "tajni" začin.
Sastojci
* 1 veza svežeg raštana (očišćen od debelih žila i iseckan na trakice)
* 1 šolja kuvane leblebije (slanutka) – daje fenomenalnu teksturu
* 1 crveni luk, 2 šargarepe, 1 koren peršuna
* kašičica dimljene začinske paprike (daje aromu dima bez mesa), prstohvat kima (za lakše varenje) i so/biber
* Domaće maslinovo ulje i par kapi limuna pre služenja
Priprema
* Dinstanje: Na malo vode i ulja prodinstajte luk, šargarepu i peršun dok ne omekšaju.
* Aroma: Dodajte dimljenu papriku i kim, kratko propržite da puste miris.
* Kuvanje: Ubacite raštan i leblebiju, pa nalijte toplom vodom ili povrtnim bujonom.
* Krčkanje: Kuvajte na umerenoj vatri oko 25-30 minuta dok raštan potpuno ne omekša.
* Trik za gustinu: Izvadite jednu kutlaču povrća i leblebija, ispasirajte viljuškom i vratite u lonac – tako ćete dobiti savršenu gustinu bez zaprške i brašna.
Zeleni vitaminski miks: salata za vitalnost
Ova salata se brzo pravi i pruža neverovatne zdravstvene benefite.
Sastojci (količine po želji)
* Zelena baza: Sveža zelena salata (iseckana), velika šaka rukole
* Špargle isečene na manje komade
* Lekovito bilje: Po jedna veća veza svežeg peršuna i mirođije (grublje iseckanih).
* Divlje lekovite trave: Listovi žućenice (maslačka) – očistite i operite
* Dresing: Domaće maslinovo ulje i sok od celog limuna
Priprema (brzo i energetski)
- Sveže i seckano: U velikoj činiji pomešajte zelenu salatu, rukolu, peršun, mirođiju i listove žučenice, špargle.
- Energetski dresing: Preko svega prelijte velikodušnu količinu kvalitetnog maslinovog ulja i sveže isceđenog limuna, prstohvat susama.
- Aktivacija: Promešajte i odmah uživajte u svakom energetskom zalogaju.
Prolećna čorba od sočiva i povrća
Sastojci
* 1 šolja sočiva (crveno ili zeleno)
* 1 srednja šargarepa
* 1 manja tikvica
* 1/2 manjeg karfiola
* 1 manji crni luk
* 2 čena belog luka
* 1 kašičica svežeg rendanog đumbira
* 2 kašike maslinovog ulja
* 1 l povrtnog bujona ili vode
Začini
* so i biber po ukusu
* 1 kašičica kurkume
* 1/2 kašičice kumina
* 1/2 kašičice slatke paprike
* prstohvat čili pahuljica (po želji)
* peršun za serviranje
* malo limunovog soka (za svežinu)
Priprema
Sitno iseckati luk, beli luk i šargarepu. Tikvicu i karfiol iseckati na manje komade. U šerpi zagrejati maslinovo ulje, pa propržiti luk dok ne postane staklast. Dodati beli luk i đumbir, kratko propržiti (30 sekundi). Ubaciti šargarepu, tikvicu i karfiol, pa dinstaj nekoliko minuta. Dodati sočivo, začine i naliti bujonom. Kuvati na srednjoj vatri 20–25 minuta dok sve ne omekša. Po želji, deo čorbe izblendirati da se dobije kremastija teksturu. Na kraju dodati limunov sok i posuti svežim peršunom.
Prolećna salata sa sočivom, povrćem i limun dresingom
Sastojci
* 200 g zelenog ili crvenog sočiva
* 1 krastavac
* 10 čeri paradajza
* 1 šargarepa
* mladi luk (po želji)
* šaka rukole ili spanaća
* 2 kašike maslinovog ulja
* sok od 1 limuna
* 1 kašičica senfa
* so, biber
* prstohvat belog luka u prahu (ili svež)
Priprema
Sočivo isperite i skuvajte (15–20 min, da ostane blago čvrsto). Ocedite i ostavite da se ohladi. Povrće iseckajte na sitne komade. U posebnoj činiji napravite dresing: maslinovo ulje, limunov sok, senf, so, biber i beli luk. Pomešajte sočivo sa povrćem, dodajte rukolu i prelijte dresingom. Lagano promešajte i ostavite 10 minuta da se ukusi sjedine.
Zdravstvene koristi veganstva
Prema preporukama organizacija poput Academy of Nutrition and Dietetics, pravilno izbalansirana veganska ishrana može biti nutritivno adekvatna u svim životnim dobima. Ključ je u pažljivom planiranju obroka i obezbeđivanju izvora važnih nutrijenata poput vitamina B12, gvožđa, kalcijuma i omega-3 masnih kiselina.