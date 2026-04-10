Rada je vegan već 27 godina – svoje bogato iskustvo pretočila je u jednostavne recepte koji dokazuju da zdrava hrana može biti i ukusna i inspirativna

Slušaj vest

Učiteljica Rada Rakovac iz Beograda već godinama s ljubavlju uči najmlađe prvim slovima, brojevima i lepotama sveta oko sebe. Ali njena misija ne završava se u učionici. Ona svoje đake strpljivo podučava i koliko je važno da vole prirodu i biraju zdravu hranu.

Čim se školsko zvono utiša, Rada se upućuje u svoj mali raj – povrtnjak u Dečkim vinogradima, nadomak Beograda. Tamo, okružena mirisima zemlje i šarenilom biljaka, sa rukama u zemlji i srcem punim ljubavi, pažljivo seje, zaliva i neguje svaku biljku.

Rada je vegan već 27 godina, a sve što je naučila tokom tog puta pretočila je u jednostavne, ukusne recepte koji slave bogatstvo biljnog sveta i pokazuju da zdrava hrana može biti i te kako ukusna i inspirativna.

Sa nama je nesebično podelila pet veganskih recepata koji mogu da oplemene svaku uskršnju trpezu i učine je zdravijom i radosnijom.

- Uskršnja trpeza je simbol zajedništva i novog početka. A priroda nam nudi najlepše ukuse koje samo treba umeti spojiti. Danas sa vama delim zvezdu mog prazničnog menija - kraljevski rižoto sa tri vrste pečuraka. Svilena tekstura, duboki zemljani ukusi i miris koji dom pretvara u najfiniji restoran. Ko kaže da posna jela ne mogu biti vrhunski gurmanluk- kaže učiteljica Rada Rakovac.

Rižoto sa tri vrste pečurka

Da bi rižoto bio neobičan i kremast bez putera i parmezana, učiteljica Rada koristi mali trik sa kremom od indijskog oraha i različitim teksturama pečuraka.

Sastojci

* pirinač: 300 g

* pečurke - miks svežih šampinjona, bukovača i suvih vrganja (vrganji daju tu "divlju" notu)

* povrtni bujon: oko 1 l (neka bude stalno topao)

* dodaci: 1 glavica crnog luka, 2 čena belog luka, 100 ml suvog belog vina

* tajni sastojci - nekoliko kapi ulja od tartufa, sveža majčina dušica i 2 kašike mlevenih pečenih lešnika (za teksturu i orašasti ukus)

Priprema

* Aroma baze: Na maslinovom ulju prodinstati sitno seckan crni luk. Dodati pečurke sečene na krupnije komade.

* Tostiranje: Dodati pirinač i mešati dva minuta dok ne postane staklast. Preliti vinom i pustiti da ispari.

* Dolivati bujon kutlaču po kutlaču, stalno mešajući - pirinač mora da pusti skrob.

Kada je pirinač al dente, skloniti sa vatre. Umešati malo ulja od tartufa i posuti mlevenim lešnicima i svežom majčinom dušicom.

Varivo od raštana sa leblebijom - zeleni eliksir

Da bi varivo bilo neobično i bogato, umesto klasičnog krompira Rada koristi leblebiju i jedan "tajni" začin.

Sastojci

* 1 veza svežeg raštana (očišćen od debelih žila i iseckan na trakice)

* 1 šolja kuvane leblebije (slanutka) – daje fenomenalnu teksturu

* 1 crveni luk, 2 šargarepe, 1 koren peršuna

* kašičica dimljene začinske paprike (daje aromu dima bez mesa), prstohvat kima (za lakše varenje) i so/biber

* Domaće maslinovo ulje i par kapi limuna pre služenja

Priprema

* Dinstanje: Na malo vode i ulja prodinstajte luk, šargarepu i peršun dok ne omekšaju.

* Aroma: Dodajte dimljenu papriku i kim, kratko propržite da puste miris.

* Kuvanje: Ubacite raštan i leblebiju, pa nalijte toplom vodom ili povrtnim bujonom.

* Krčkanje: Kuvajte na umerenoj vatri oko 25-30 minuta dok raštan potpuno ne omekša.

* Trik za gustinu: Izvadite jednu kutlaču povrća i leblebija, ispasirajte viljuškom i vratite u lonac – tako ćete dobiti savršenu gustinu bez zaprške i brašna.

Zeleni vitaminski miks: salata za vitalnost

Ova salata se brzo pravi i pruža neverovatne zdravstvene benefite.

Sastojci (količine po želji)

* Zelena baza: Sveža zelena salata (iseckana), velika šaka rukole

* Špargle isečene na manje komade

* Lekovito bilje: Po jedna veća veza svežeg peršuna i mirođije (grublje iseckanih).

* Divlje lekovite trave: Listovi žućenice (maslačka) – očistite i operite

* Dresing: Domaće maslinovo ulje i sok od celog limuna

Priprema (brzo i energetski)

- Sveže i seckano: U velikoj činiji pomešajte zelenu salatu, rukolu, peršun, mirođiju i listove žučenice, špargle.

- Energetski dresing: Preko svega prelijte velikodušnu količinu kvalitetnog maslinovog ulja i sveže isceđenog limuna, prstohvat susama.

- Aktivacija: Promešajte i odmah uživajte u svakom energetskom zalogaju.

Prolećna čorba od sočiva i povrća

Sastojci

* 1 šolja sočiva (crveno ili zeleno)

* 1 srednja šargarepa

* 1 manja tikvica

* 1/2 manjeg karfiola

* 1 manji crni luk

* 2 čena belog luka

* 1 kašičica svežeg rendanog đumbira

* 2 kašike maslinovog ulja

* 1 l povrtnog bujona ili vode

Začini

* so i biber po ukusu

* 1 kašičica kurkume

* 1/2 kašičice kumina

* 1/2 kašičice slatke paprike

* prstohvat čili pahuljica (po želji)

* peršun za serviranje

* malo limunovog soka (za svežinu)

Priprema

Sitno iseckati luk, beli luk i šargarepu. Tikvicu i karfiol iseckati na manje komade. U šerpi zagrejati maslinovo ulje, pa propržiti luk dok ne postane staklast. Dodati beli luk i đumbir, kratko propržiti (30 sekundi). Ubaciti šargarepu, tikvicu i karfiol, pa dinstaj nekoliko minuta. Dodati sočivo, začine i naliti bujonom. Kuvati na srednjoj vatri 20–25 minuta dok sve ne omekša. Po želji, deo čorbe izblendirati da se dobije kremastija teksturu. Na kraju dodati limunov sok i posuti svežim peršunom.

Prolećna salata sa sočivom, povrćem i limun dresingom

Sastojci

* 200 g zelenog ili crvenog sočiva

* 1 krastavac

* 10 čeri paradajza

* 1 šargarepa

* mladi luk (po želji)

* šaka rukole ili spanaća

* 2 kašike maslinovog ulja

* sok od 1 limuna

* 1 kašičica senfa

* so, biber

* prstohvat belog luka u prahu (ili svež)

Priprema

Sočivo isperite i skuvajte (15–20 min, da ostane blago čvrsto). Ocedite i ostavite da se ohladi. Povrće iseckajte na sitne komade. U posebnoj činiji napravite dresing: maslinovo ulje, limunov sok, senf, so, biber i beli luk. Pomešajte sočivo sa povrćem, dodajte rukolu i prelijte dresingom. Lagano promešajte i ostavite 10 minuta da se ukusi sjedine.

