KORISNO JE DA ZNATE

Pravilna ishrana i dovoljna hidratacija mogu sprečiti stvaranje kamena u bubregu, ublažiti simptome i zaštititi bubrege

Ishrana igra ključnu ulogu ne samo u prevenciji kamena u bubregu, već i u njihovom lečenju. Ako imate kamen u bubregu ili ste u visokom riziku od razvoja kamena, neophodno je znati šta treba jesti, a šta izbegavati.

Kamen u bubregu je prilično često stanje koje pogađa milione ljudi širom sveta. Iako postoji nekoliko uzroka kamena u bubregu, glavni faktori rizika uključuju dehidrataciju i lošu ishranu. Zbog nedostatka svesti, ljudi ne vode računa o svom zdravlju, što može povećati rizik i pogoršati stanje kod pacijenata.

Hrana koju vaši bubrezi vole

Dijetetski tretman kamena u bubregu fokusira se na smanjenje prezasićenosti urina jedinjenjima koja stvaraju kamen, uz održavanje nutritivne adekvatnosti.

Stručnjak za ishranu Ritika Šarma, viši dijetetičar u bolnici Sarvodaja u Faridabadu, preporučuje sledeće dijetetske savete:

Adekvatan unos kalcijuma (1000–1200 mg/dan) iz hrane kao što su mleko i kiseli sir je neophodan, jer on vezuje oksalat u crevima i smanjuje njegovu apsorpciju i izlučivanje urinom.

Ishrana bogata voćem i povrćem obezbeđuje kalijum, magnezijum i citrat, koji inhibiraju stvaranje kamena smanjenjem izlučivanja kalcijuma urinom i povećanjem nivoa citrata u urinu.

Citrusno voće, posebno limun, korisno je zbog sadržaja citrata, koji je u kompleksu sa kalcijumom i sprečava agregaciju kristala.

Cela zrna i hrana biljnog porekla takođe doprinose poboljšanom sastavu urina i opštem zdravlju bubrega.

Citrusno voće, naročito limun, pomaže jer citrat u njemu vezuje kalcijum i sprečava stvaranje kristala u bubrezima Foto: Shutterstock

Šta treba izbegavati ako imate kamen u bubregu

Određeni faktori ishrane mogu povećati rizik od nefrolitijaze promenom hemije urina.

Istraživanje objavljeno u časopisu za porodičnu medicinu i primarnu zdravstvenu zaštitu ukazuje da visok unos natrijuma (>2.300 mg/dan) podstiče povećano izlučivanje kalcijuma urinom (hiperkalciurija), čime se povećava rizik od kamenaca na bazi kalcijuma.

Prekomerna konzumacija dodatih šećera, posebno fruktoze, može povećati nivo kalcijuma, oksalata i mokraćne kiseline u urinu.

Ishrana bogata životinjskim proteinima (posebno crvenim i prerađenim mesom) dovodi do povećanog opterećenja kiselinom, smanjenog citrata u urinu i povećanog izlučivanja mokraćne kiseline, što sve pogoduje stvaranju kamena.

Hrana koja izaziva kamen u bubregu

Na formiranje kamena u bubregu, posebno kamena kalcijum-oksalata, snažno utiče unos oksalata putem ishrane. Hrana poput spanaća, cvekle, orašastih plodova, čokolade, čaja i sojinih proizvoda sadrži mnogo oksalata i može doprineti povećanom izlučivanju oksalata urinom kada se konzumira u prekomernim količinama.

Povišeni oksalat u urinu podstiče prezasićenost i kristalizaciju kalcijumom. Potpuno izbegavanje nije uvek neophodno; umesto toga, ovu hranu treba konzumirati umereno i poželjno uz hranu koja sadrži kalcijum kako bi se smanjila apsorpcija oksalata. Individualna osetljivost i sastav kamena trebalo bi da vode specifična dijetetska ograničenja.

Hrana poput spanaća, cvekle, orašastih plodova, čokolade, čaja i soje sadrži oksalate koji mogu povećati njihovo izlučivanje urinom Foto: Profimedia

Dijeta za prevenciju kamena u bubregu

Dugoročna prevencija bubrežnih kamenaca zahteva multifaktorski dijetetski pristup usmeren na optimizaciju sastava urina.

Održavanje adekvatne hidratacije, uravnotežen unos kalcijuma i ograničavanje natrijuma i prekomernog unosa proteina su centralne strategije.

Uključivanje hrane bogate alkalijama, poput voća i povrća, pomaže u održavanju pH vrednosti urina i povećava izlučivanje citrata, što inhibira stvaranje kamena.

Kombinovanje hrane bogate oksalatom sa izvorima kalcijuma tokom obroka može smanjiti apsorpciju oksalata u crevima.

Kontrola telesne težine i metabolička kontrola su takođe važni, jer su gojaznost i insulinska rezistencija povezani sa povećanim rizikom od stvaranja kamena. Koliko vode treba piti da biste sprečili kamen u bubregu

Unos tečnosti je najvažniji faktor koji se može promeniti u prevenciji kamena u bubregu.

Prema istraživanju objavljenom u časopisu „Granice javnog zdravlja“, kliničke smernice preporučuju postizanje izlučivanja urina od najmanje 2–2,5 litara dnevno, što obično zahteva unos tečnosti od približno 2,5–3 litra dnevno, prilagođeno klimi i nivou aktivnosti.

Povećan unos tečnosti smanjuje prezasićenost urina kalcijumom, oksalatom i mokraćnom kiselinom, čime se smanjuje verovatnoća stvaranja kristala.

Praćenje boje urina (ciljajući na bledožutu) je praktičan pokazatelj adekvatne hidratacije.

Unos tečnosti kao što su voda, voda sa limunom (izvor citrata) i mlaćenica može dodatno pomoći u prevenciji kamena.

Voda sa limunom pomaže u prevenciji kamena u bubregu jer citrat iz limuna vezuje kalcijum i smanjuje stvaranje kristala Foto: Shutterstock

Vrste kamena u bubregu

Iako je dehidratacija glavni uzrok stvaranja kamena u bubregu, ishrana takođe može uticati na njih. Ovo su četiri vrste kamena u bubregu i različite dijete za svaku od njih.

Kamenje kalcijum-oksalata

Prema Nacionalnoj fondaciji za bubrege, ovi kamenci se formiraju zbog velike potrošnje oksalata i natrijuma.

ograničite ili izbegavajte hranu bogatu oksalatom

kombinujte je sa kalcijumom

povećajte unos kalcijuma

smanjite so

jedite meso, umereno Kamenje mokraćne kiseline

Primenjujte dijetu sa niskim sadržajem purina:

izbegavajte crveno meso, školjke, iznutrice i alkohol

jedite više voća i povrća

smanjite unos šećera

održavajte dobru hidrataciju Kamenje kalcijum-fosfata smanjite unos životinjskih proteina

ograničite so

smanjite unos fosfora

izbegavajte zamene za so

Kamen u bubregu nastaje taloženjem minerala i soli u bubrezima, što može izazvati bol i probleme sa mokrenjem Foto: Shutterstock

Struvitni kamen povezani su sa urinarnim infekcijama

održavanje adekvatne hidratacije je ključna Cistinski kamen retki i genetski uslovljeni

potrebna je ekstremna hidratacija Kada posetiti lekara?

Kamen u bubregu se može sprečiti i uspešno lečiti odgovarajućom ishranom i merama zaštite, ako ste u riziku ili imate simptome, obratite pažnju na:

promenljiv ili nepodnošljiv bol u leđima ili boku

osećaj peckanja ili bol pri mokrenju

groznicu sa drhtavicom

prisustvo krvi u urinu

Odmah se javite lekaru ako primetite bilo koji od ovih simptoma.