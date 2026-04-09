Dijeta za kamen u bubregu: Šta jesti, a šta izbegavati za brži oporavak?
Ishrana igra ključnu ulogu ne samo u prevenciji kamena u bubregu, već i u njihovom lečenju. Ako imate kamen u bubregu ili ste u visokom riziku od razvoja kamena, neophodno je znati šta treba jesti, a šta izbegavati.
Kamen u bubregu je prilično često stanje koje pogađa milione ljudi širom sveta. Iako postoji nekoliko uzroka kamena u bubregu, glavni faktori rizika uključuju dehidrataciju i lošu ishranu. Zbog nedostatka svesti, ljudi ne vode računa o svom zdravlju, što može povećati rizik i pogoršati stanje kod pacijenata.
Hrana koju vaši bubrezi vole
Dijetetski tretman kamena u bubregu fokusira se na smanjenje prezasićenosti urina jedinjenjima koja stvaraju kamen, uz održavanje nutritivne adekvatnosti.
Stručnjak za ishranu Ritika Šarma, viši dijetetičar u bolnici Sarvodaja u Faridabadu, preporučuje sledeće dijetetske savete:
- Adekvatan unos kalcijuma (1000–1200 mg/dan) iz hrane kao što su mleko i kiseli sir je neophodan, jer on vezuje oksalat u crevima i smanjuje njegovu apsorpciju i izlučivanje urinom.
- Ishrana bogata voćem i povrćem obezbeđuje kalijum, magnezijum i citrat, koji inhibiraju stvaranje kamena smanjenjem izlučivanja kalcijuma urinom i povećanjem nivoa citrata u urinu.
- Citrusno voće, posebno limun, korisno je zbog sadržaja citrata, koji je u kompleksu sa kalcijumom i sprečava agregaciju kristala.
- Cela zrna i hrana biljnog porekla takođe doprinose poboljšanom sastavu urina i opštem zdravlju bubrega.
Šta treba izbegavati ako imate kamen u bubregu
Određeni faktori ishrane mogu povećati rizik od nefrolitijaze promenom hemije urina.
Istraživanje objavljeno u časopisu za porodičnu medicinu i primarnu zdravstvenu zaštitu ukazuje da visok unos natrijuma (>2.300 mg/dan) podstiče povećano izlučivanje kalcijuma urinom (hiperkalciurija), čime se povećava rizik od kamenaca na bazi kalcijuma.
Prekomerna konzumacija dodatih šećera, posebno fruktoze, može povećati nivo kalcijuma, oksalata i mokraćne kiseline u urinu.
Ishrana bogata životinjskim proteinima (posebno crvenim i prerađenim mesom) dovodi do povećanog opterećenja kiselinom, smanjenog citrata u urinu i povećanog izlučivanja mokraćne kiseline, što sve pogoduje stvaranju kamena.
Hrana koja izaziva kamen u bubregu
Na formiranje kamena u bubregu, posebno kamena kalcijum-oksalata, snažno utiče unos oksalata putem ishrane. Hrana poput spanaća, cvekle, orašastih plodova, čokolade, čaja i sojinih proizvoda sadrži mnogo oksalata i može doprineti povećanom izlučivanju oksalata urinom kada se konzumira u prekomernim količinama.
Povišeni oksalat u urinu podstiče prezasićenost i kristalizaciju kalcijumom. Potpuno izbegavanje nije uvek neophodno; umesto toga, ovu hranu treba konzumirati umereno i poželjno uz hranu koja sadrži kalcijum kako bi se smanjila apsorpcija oksalata. Individualna osetljivost i sastav kamena trebalo bi da vode specifična dijetetska ograničenja.
Dijeta za prevenciju kamena u bubregu
Dugoročna prevencija bubrežnih kamenaca zahteva multifaktorski dijetetski pristup usmeren na optimizaciju sastava urina.
- Održavanje adekvatne hidratacije, uravnotežen unos kalcijuma i ograničavanje natrijuma i prekomernog unosa proteina su centralne strategije.
- Uključivanje hrane bogate alkalijama, poput voća i povrća, pomaže u održavanju pH vrednosti urina i povećava izlučivanje citrata, što inhibira stvaranje kamena.
- Kombinovanje hrane bogate oksalatom sa izvorima kalcijuma tokom obroka može smanjiti apsorpciju oksalata u crevima.
- Kontrola telesne težine i metabolička kontrola su takođe važni, jer su gojaznost i insulinska rezistencija povezani sa povećanim rizikom od stvaranja kamena.
Koliko vode treba piti da biste sprečili kamen u bubregu
Unos tečnosti je najvažniji faktor koji se može promeniti u prevenciji kamena u bubregu.
Prema istraživanju objavljenom u časopisu „Granice javnog zdravlja“, kliničke smernice preporučuju postizanje izlučivanja urina od najmanje 2–2,5 litara dnevno, što obično zahteva unos tečnosti od približno 2,5–3 litra dnevno, prilagođeno klimi i nivou aktivnosti.
- Povećan unos tečnosti smanjuje prezasićenost urina kalcijumom, oksalatom i mokraćnom kiselinom, čime se smanjuje verovatnoća stvaranja kristala.
- Praćenje boje urina (ciljajući na bledožutu) je praktičan pokazatelj adekvatne hidratacije.
- Unos tečnosti kao što su voda, voda sa limunom (izvor citrata) i mlaćenica može dodatno pomoći u prevenciji kamena.
Vrste kamena u bubregu
Iako je dehidratacija glavni uzrok stvaranja kamena u bubregu, ishrana takođe može uticati na njih. Ovo su četiri vrste kamena u bubregu i različite dijete za svaku od njih.
Kamenje kalcijum-oksalata
Prema Nacionalnoj fondaciji za bubrege, ovi kamenci se formiraju zbog velike potrošnje oksalata i natrijuma.
- ograničite ili izbegavajte hranu bogatu oksalatom
- kombinujte je sa kalcijumom
- povećajte unos kalcijuma
- smanjite so
- jedite meso, umereno
Kamenje mokraćne kiseline
Primenjujte dijetu sa niskim sadržajem purina:
- izbegavajte crveno meso, školjke, iznutrice i alkohol
- jedite više voća i povrća
- smanjite unos šećera
- održavajte dobru hidrataciju
Kamenje kalcijum-fosfata
- smanjite unos životinjskih proteina
- ograničite so
- smanjite unos fosfora
- izbegavajte zamene za so
Struvitni kamen
- povezani su sa urinarnim infekcijama
- održavanje adekvatne hidratacije je ključna
Cistinski kamen
- retki i genetski uslovljeni
- potrebna je ekstremna hidratacija
Kada posetiti lekara?
Kamen u bubregu se može sprečiti i uspešno lečiti odgovarajućom ishranom i merama zaštite, ako ste u riziku ili imate simptome, obratite pažnju na:
- promenljiv ili nepodnošljiv bol u leđima ili boku
- osećaj peckanja ili bol pri mokrenju
- groznicu sa drhtavicom
- prisustvo krvi u urinu
Odmah se javite lekaru ako primetite bilo koji od ovih simptoma.
Izvor: Onlymyhelth.com/Zdravlje.Kurir.rs
Može li previše proteina da ošteti bubrege? Doktor upozorava na tihe promene bez simptoma