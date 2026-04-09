Probajte grilovane rolnice od tikvica po receptu nutricioniste: Ovo povrće čuva vid i pomaže u kontroli šećera u krvi
Tikvice su povrće koje se lako uklapa u skoro svaki obrok – bilo da ih pripremate kuvane, pržene, u supama, čorbama, salatama ili čak desertima. Svestrane i nutritivno bogate, tikvice su često neopevani junak zdravih jelovnika. Iako se najčešće smatraju povrćem, botanički su voće i pripadaju porodici tikvi (Cucurbitaceae), zajedno sa krastavcima, bundevama i dinjama.
Tikvice potiču iz Severne i Centralne Amerike, a ljudi ih koriste više od 10.000 godina. Današnje sorte su razvijene tokom vekova, uz najveći doprinos italijanskih baštovana.
Rolnice od grilovanih tikvica
Tatjana Popović, healthcoach i nutricionista, predlaže lagane i ukusne rolnice od tikvica sa sirom i spanaćem. Ovo je fantastična bezglutenska varijanta rolnica koju možete puniti različitim povrćem ili različitim vrstama sira i namaza.
Potrebno je:
- 3 manje tikvice
- 3 kašike maslinovog ulja
- himalajska so (dodati po želji)
- prsohvat mlevenog bibera
- 50 g tofu sira sa mirođijom ili nekog drugog sira po vašem izboru
- 1 kašika svežeg peršuna, sitno naseckanog
- 1/2 kašičice limunovog soka
- 2 šolje baby spanaća
- 1/3 šolje svežih listova bosiljka
Priprema
Ogulite tikvice i isecite na dužne trake. Od svake trake napravite rolnicu, koju ćete potom premazati maslinovim uljem, a zatim začiniti biberom i solju. Pecite ih u rerni na umerenoj temperaturi, po četir minuta sa svake strane, ili u tiganju, ako vam je tako lakše. Možete ih pripremiti i dan ranije i ostaviti u frižideru.
U manjoj posudi pomešajte sir, peršunovo lišće i limunov sok. Zatim 1/2 kašičice dobijene mešavine stavite na svaku rolnicu od tikvice, a preko toga stavite par listova baby spanaća i jedan list svežeg bosiljka. Urolajte tikvice jednu po jednu.
Nutritivni sastav
Tikvice imaju malo kalorija, ali su bogate hranljivim materijama, vitaminima A, C, K, B-kompleksom i mineralima kao što su mangan, kalijum, magnezijum, fosfor i bakar. Većina antioksidanata se nalazi u kori, pa se preporučuje konzumiranje tikvica bez ljuštenja, posebno tamnozelenih.
Zdravstvene koristi tikvica su brojne:
- Podrška digestivnom sistemu -Vlakna i visok sadržaj vode omekšavaju stolicu, hrane korisne crevne bakterije i smanjuju upalne procese. Redovna konzumacija može pomoći kod zatvora, sindroma iritabilnog creva, Kronove bolesti i ulceroznog kolitisa.
- Kontrola šećera u krvi - Niska energetska gustina i vlakna pomažu u stabilizaciji glukoze, što je važno za prevenciju i kontrolu dijabetesa tipa 2.
- Podrška kardiovaskularnom zdravlju - Rastvorljiva vlakna smanjuju LDL holesterol, a kalijum doprinosi održavanju optimalnog krvnog pritiska i elastičnosti krvnih sudova. Redovna konzumacija može smanjiti rizik od ateroskleroze, srčanog i moždanog udara.
- Očuvanje vida - Lutein, zeaksantin i beta-karoten štite mrežnjaču i smanjuju rizik od makularne degeneracije i katarakte, štiteći zdravlje očiju u bilo kom uzrastu.
- Regulacija težine - Nizak sadržaj kalorija, visok sadržaj vode i vlakna produžavaju osećaj sitosti i pomažu u smanjenju apetita.
- Protivupalno i detoksikaciono dejstvo - Fitonutrijenti smanjuju upalu, pomažu u eliminaciji toksina i održavanju zdravlja jetre i bubrega.
- Zdravlje kože i zarastanje rana - Mangan i vitamin C stimulišu sintezu kolagena, čineći kožu čvršćom i zdravijom. Povremeno nanošenje kriški tikvica na kožu može je hidrirati i osvežiti.
- Podržava funkciju prostate i reproduktivno zdravlje - Fitonutrijenti i minerali poput mangana poboljšavaju metabolizam, podržavaju libido i mogu ublažiti simptome uvećane prostate.
- Poboljšava energiju i raspoloženje - Vitamini i minerali B-kompleksa u tikvicama pomažu u stvaranju energije iz hrane i regulišu hormone, podržavajući vitalnost i mentalnu energiju.
- Zdravlje fetusa - Vitamini, minerali i antioksidansi doprinose optimalnom razvoju tokom trudnoće i podržavaju zdravlje majke.
Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje.
Izvor: ordinacija.vecernji.hr/totallywellness.rs/zdravlje.kurir.rs
