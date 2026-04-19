Lagano, šareno i zasitno jelo koje prija i stomaku i liniji - taljatele sa povrćem pravi su primer kako mediteranska kuhinja može biti i ukusna i uravnotežena. Bogate vlaknima i sa niskim glikemijskim indeksom, mogu biti dobar izbor i za osobe koje vode računa o šećeru u krvi. Recept potpisuje Violeta Orešković Ćurčić, autorka više od 20 kuvara za osobe sa dijabetesom.

Taljatele sa povrćem

Potrebno vam je (za 4 osobe)

  • 40 g ulja od grožđanih koštica (ili maslinovog)
    170 g šargarepe
    150 g celera
    200 g tikvica
    70 g luka
    150 g crvene paprike
    450 g paradajza ili 400 g paradajz pelata u komadićima
    150 g patlidžana
    300 g taljatela (ili neke druge testenine)
žena secka praziluk na dasci, povrće na stolu
Različite vrste povrća ključ su za bogat ukus ovog laganog jela Foto: Shutterstock

Priprema

Šargarepu i celer iseći na štapiće, luk na rebarca, tikvice, patlidžan i crvenu papriku na kockice. Paradajz oljuštiti i iseći na komadiće ili koristiti paradajz pelat iz konzerve. Na ulju dinstati povrće bez paradajza oko dvadeset minuta uz stalno mešenje i dolivanje vode po potrebi. Zatim dodati paradajz i dinstati još oko deset minuta dok veći deo tečnosti ne ispari. Začiniti po ukusu.

Taljatele skuvati u slanoj vodi u kojoj je dodato malo ulja. Paziti da se ne raskuvaju. Isprati pod mlazom tople vode i ocediti. Poprskati maslinovim uljem i izmešati da se ne bi slepile. U veći plitki tanjir servirati taljatele i preliti ih prelivom od povrća. Dodati masline i služiti toplo.

Recept dana: Rižito s pečurkama, idealan ručak za osobe s dijabetesom

Ne propustiteIshranaPosni banana hleb bez brašna i šećera: Gotov za tren, a odličan za energiju i varenje
vekna i kriške banana hleba sa sastojcima na drvenom stolu
IshranaPosna čorba od sočiva bogata proteinima: Recept nutricioniste za zdrav ručak
Tatjana Popović/šerpica čorbe od sočiva na drvenom stolu sa sastojcima
IshranaZdrave bombice od 3 sastojka: Kombinacija vlakana, zdravih masti i prirodnog šećera
zdrave bombice od urmi, orašastih plodova i čokolade na drvenom poslužavniku, rustičan stil
Zdravlje iz PrirodeTri moćna sastojka za bolje raspoloženje: Recept čuvenog travara za kuru od 7 dana
teglica domaćeg čokoladnog krema sa lešnicima na vrhu, rustični ambijent