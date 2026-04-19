Taljatele sa povrćem, idealan ručak za osobe s dijabetesom: Lagano, šareno i zasitno
Lagano, šareno i zasitno jelo koje prija i stomaku i liniji - taljatele sa povrćem pravi su primer kako mediteranska kuhinja može biti i ukusna i uravnotežena. Bogate vlaknima i sa niskim glikemijskim indeksom, mogu biti dobar izbor i za osobe koje vode računa o šećeru u krvi. Recept potpisuje Violeta Orešković Ćurčić, autorka više od 20 kuvara za osobe sa dijabetesom.
Taljatele sa povrćem
Potrebno vam je (za 4 osobe)
- 40 g ulja od grožđanih koštica (ili maslinovog)
170 g šargarepe
150 g celera
200 g tikvica
70 g luka
150 g crvene paprike
450 g paradajza ili 400 g paradajz pelata u komadićima
150 g patlidžana
300 g taljatela (ili neke druge testenine)
Priprema
Šargarepu i celer iseći na štapiće, luk na rebarca, tikvice, patlidžan i crvenu papriku na kockice. Paradajz oljuštiti i iseći na komadiće ili koristiti paradajz pelat iz konzerve. Na ulju dinstati povrće bez paradajza oko dvadeset minuta uz stalno mešenje i dolivanje vode po potrebi. Zatim dodati paradajz i dinstati još oko deset minuta dok veći deo tečnosti ne ispari. Začiniti po ukusu.
Taljatele skuvati u slanoj vodi u kojoj je dodato malo ulja. Paziti da se ne raskuvaju. Isprati pod mlazom tople vode i ocediti. Poprskati maslinovim uljem i izmešati da se ne bi slepile. U veći plitki tanjir servirati taljatele i preliti ih prelivom od povrća. Dodati masline i služiti toplo.