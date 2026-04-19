Lagano, šareno i zasitno jelo koje prija i stomaku i liniji - taljatele sa povrćem pravi su primer kako mediteranska kuhinja može biti i ukusna i uravnotežena. Bogate vlaknima i sa niskim glikemijskim indeksom, mogu biti dobar izbor i za osobe koje vode računa o šećeru u krvi. Recept potpisuje Violeta Orešković Ćurčić, autorka više od 20 kuvara za osobe sa dijabetesom.

Taljatele sa povrćem

Potrebno vam je (za 4 osobe)

40 g ulja od grožđanih koštica (ili maslinovog)

170 g šargarepe

150 g celera

200 g tikvica

70 g luka

150 g crvene paprike

450 g paradajza ili 400 g paradajz pelata u komadićima

150 g patlidžana

300 g taljatela (ili neke druge testenine)

Različite vrste povrća ključ su za bogat ukus ovog laganog jela Foto: Shutterstock

Priprema

Šargarepu i celer iseći na štapiće, luk na rebarca, tikvice, patlidžan i crvenu papriku na kockice. Paradajz oljuštiti i iseći na komadiće ili koristiti paradajz pelat iz konzerve. Na ulju dinstati povrće bez paradajza oko dvadeset minuta uz stalno mešenje i dolivanje vode po potrebi. Zatim dodati paradajz i dinstati još oko deset minuta dok veći deo tečnosti ne ispari. Začiniti po ukusu.