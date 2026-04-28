Da biste smanjili rizik od gastrointestinalnih problema, stručnjaci savetuju da prestanete da jedete tri do četiri sata pre spavanja

Postoji mnogo razloga da ne jedete kasno noću kao način da se nosite sa stresom. Istraživanja su pokazala da ova navika može ometati prirodne ritmove vašeg tela, poremetiti san i povećati rizik od povećanja telesne težine.

Sada je novo istraživanje otkrilo još jedan razlog za izbegavanje grickalica kasno uveče - one mogu narušiti zdravlje creva i dovesti do problema sa varenjem.

Studija, koja je predstavljena na konferenciji Nedelje digestivnih bolesti 2026. godine, ali još nije recenzirana, otkrila je da su hronično stresirani odrasli koji često grickaju posle 21 čas imali veću verovatnoću da prijave zatvor ili dijareju, u poređenju sa sličnim odraslima koji nisu grickali nakon mraka.

- Za neke, stres koji ovi problemi sa varenjem izazivaju može dovesti do samoponavljajućeg ciklusa - kaže dr Aškan Farhadi, gastroenterolog u medicinskom centru MemorialCare Orange Coast u Fauntin Valiju, Kalifornija, koji nije bio uključen u studiju i dodaje:

- Kada jedete neposredno pre spavanja, creva nisu zadovoljna vama. Kada vaša creva nisu zadovoljna - vi ste u problemu.

Kada jedete neposredno pre spavanja, creva nisu zadovoljna

Stručnjaci kažu da ova povezanost nije slučajnost. Evo zašto.

Istraživači su analizirali podatke više od 15.000 odraslih iz dve velike studije (NHANES i Američki projekat za creva), fokusirajući se na osobe koje jedu više od 25% kalorija posle 21 čas. Pratili su stres, krvni pritisak, holesterol, BMI i navike pražnjenja creva prema Bristolskoj skali stolice.

Rezultati su pokazali da su osobe pod visokim stresom koje jedu kasno uveče imale 1,7 puta veći rizik od zatvora i dijareje, kao i 2,5 puta češće probleme sa crevima i značajno nižu raznovrsnost crevnog mikrobioma.

Istraživači navode da kasno jedenje, posebno uz stres, može poremetiti cirkadijalni ritam i usporiti „čišćenje“ creva tokom noći, što može dovesti do disbalansa mikrobioma i probavnih smetnji. Vrsta hrane (masna, slana, slatka) dodatno pogoršava efekat.

Zaključak je da kasne večernje grickalice, naročito uz hronični stres, mogu negativno uticati na varenje, mikrobiom i ritam rada creva.