Magnezijum je mineral koji igra suštinsku ulogu u funkciji nerava, reakciji na stres, regulaciji šećera u krvi i krvnog pritiska, zdravlju kostiju i mnogim drugim važnim procesima, a dijetetičar otkriva u kojim namirnicama ga ima najviše

Magnezijumje mineral koji igra suštinsku ulogu u funkciji nerava, reakciji na stres, regulaciji šećera u krvi i krvnog pritiska, zdravlju kostiju i mnogim drugim važnim procesima.

- Semenke bundeve poznate su po impresivnom sadržaju magnezijuma, sadrže oko 550 miligrama magnezijuma na 100 grama, što pokriva 37% dnevne vrednosti. Iako vam seme bundeve može pomoći da zadovoljite svoje potrebe za magnezijumom, postoji nekoliko drugih namirnica koje sadrže više ovog minerala po porciji - kaže Džilijan Kubala, dijetetičarka.

5 namirnica sa više magnezijuma nego semenke bundeve:

Spanać

Zdravstvene koristi: Spanać je pun hranljivih materija. Ova tamnozelena lisnata biljka pruža dobar izvor folata, vitamina A, vitamina E, vitamina K, gvožđa i mangana. Spanać je prepun antioksidativnih biljnih jedinjenja, kao što su karotenoidi lutein i zeaksantin, koji štite od oštećenja ćelija.

Način upotrebe: Spanać je svestrano lisnato zeleno povrće koje se dobro uklapa u razne recepte. Sveži spanać možete dodati u salate, supe i smutije ili ga brzo propržiti sa seckanim belim lukom za jednostavan, hranljiv prilog.

Spanać je svestrano lisnato zeleno povrće koje se dobro uklapa u razne recepte. Foto: Shutterstock

Seme konoplje

Zdravstvene koristi: Pored magnezijuma, seme konoplje je puno esencijalnih hranljivih materija poput proteina, zdravih masti, vitamina B6 i cinka. Porcija od 30 grama semena konoplje obezbeđuje 9,5 grama biljnih proteina, što ih čini pogodnim izvorom proteina za one koji se pridržavaju veganske ili vegetarijanske ishrane. Seme konoplje je takođe bogato polinezasićenim masnim kiselinama, koje imaju antiinflamatorna svojstva.

Način upotrebe: Seme konoplje može se posuti po jelima poput ovsene kaše, čia pudinga, salata i smutija, a može se uključiti i u domaće energetske kuglice.

Amarant ( izgledom podseća na proso i najstarija je poljoprivredna kultura)

Zdravstvene koristi: Amarant se smatra pseudožitaricama, odnosno biljkom koja proizvodi seme ili plodove koji se koriste kao žitarice.

Ovaj prirodno bezglutenski izvor ugljenih hidrata sadrži 38% preporučenog dnevnog unosa magnezijuma po šolji, što prevazilazi količinu koja se nalazi u popularnijim žitaricama i pseudožitaricama poput kinoe i ovsa, takođe je bogat proteinima i vlaknima.

Način upotrebe: Amarant ima orašast i zemljani ukus i može se koristiti u slatkim i slanim receptima. Pokušajte da koristite kuvani amarant kao toplu žitaricu ujutru, ili kao kremasti prilog za ručak ili večeru. Kuvani amarant se takođe može dodati u supe, čorbe ili salate kako bi se povećao njihov sadržaj magnezijuma.

Kakao prah

Zdravstvene koristi: Kakao prah je minimalno obrađen, što mu daje bogatiji ukus i veću koncentraciju antioksidanata.

- Kakao prah je jedan od najbogatijih izvora flavonolnih antioksidanata, koji imaju snažna antioksidativna i antiinflamatorna svojstva. Studije pokazuju da ishrana bogata flavonolima može pomoći u smanjenju rizika od stanja poput srčanih oboljenja i određenih vrsta raka, iako je potrebno više istraživanja.

Način upotrebe: Kakao prah predstavlja dodatak vašoj ishrani bogat magnezijumom. Pokušajte da ga dodate pecivima kao što su hleb i mafini, pospite ga po jogurtu ili smutiju, ili ga umutite u svoje omiljeno mleko.

Kakao prah predstavlja dodatak vašoj ishrani bogat magnezijumo Foto: Shutterstock

Pirinčane mekinje

Zdravstvene koristi: Pirinčane mekinje su nusproizvod bogat hranljivim materijama koji se dobija od spoljašnjeg sloja i klice zrna pirinča. Pirinčane mekinje su bogate nekoliko hranljivih materija, uključujući magnezijum i vitamine B, i dobar su izvor vlakana. Dodavanje pirinčanih mekinja u ishranu može pomoći u kontroli telesne težine, poboljšanju nivoa šećera u krvi i lipida u krvi i snižavanju krvnog pritiska.



Način upotrebe: Pirinčane mekinje se mogu dodati pecivima, poput hleba, kolača i mafina, radi povećanja hranljivih materija, a mogu se pomešati i sa smutijima, ovsenim pahuljicama i jelima od jogurta.

- Dakle, seme bundeve je jedan od najboljih izvora magnezijuma koje možete jesti, ali nekoliko drugih namirnica pruža još više ovog esencijalnog minerala po porciji. Namirnice poput semena konoplje, spanaća, amaranta, kakao praha i pirinčanih mekinja ne samo da nadmašuju seme bundeve po sadržaju magnezijuma, već pružaju i dodatne hranljive materije i zdravstvene koristi. Da biste zadovoljili svoje dnevne potrebe, težite da u svoju ishranu uključite raznovrsnu hranu bogatu magnezijumom, kao što su semenke, pasulj, integralne žitarice, voće i lisnato zeleno povrće - savetuje Kubala.

Seme bundeve je jedan od najboljih izvora magnezijuma, ali namirnice poput semena konoplje, spanaća, amaranta, kakao praha i pirinčanih mekinja ih nadmašuju Foto: Shutterstock