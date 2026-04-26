Krompir paprikaš jedno je od onih jela koje gotovo svi vole, a posebno deca. Nutritivno može da bude uravnotežen obrok ako se pripremi od kvalitetnih sastojaka, uz dovoljno povrća i umeren unos masnoće. Recept koji deli Katarina Stojković sa svog Instagram naloga zasniva se na jednostavnim, domaćim namirnicama. Sitnije iseckan krompir, dosta povrća i mlevena paprika čine ovaj paprikaš gustim, mirisnim i baš onakvim kakav bi trebalo da bude.

Krompir paprikaš na zdrav način

Potrebno vam je

  • veći crni luk
    1/4 korena celera
    2 šargarepe
    2 kašike maslinovog ulja
    2 bataka i karabataka
    kašika suvih začina
    kašika peršuna
    2 pune kašike slatke mlevene paprike
    so i biber po ukusu
    3–4 krompira
    oko 1 l vode

Priprema

Šargarepu, celer i luk iseckati na kockice i prodinstati na ulju. Dodati začine i meso, pa nastaviti sa dinstanjem 15–20 minuta. Naliti vodu, dodati krompir i kuvati još oko 30 minuta.

dve činije krompir paprikaša sa kašikama na stolu
Ako želite lakšu varijantu, možete koristiti belo meso bez kože Foto: Shutterstock

Zasitno i lagano jelo koje možete prilagoditi sebi

Na prvi pogled jednostavno, ovo jelo može da bude i nutritivno uravnotežen obrok. Sadrži proteine iz mesa, složene ugljene hidrate iz krompira i vlakna iz povrća, što doprinosi dužem osećaju sitosti i stabilnijem nivou energije tokom dana. Uz to, priprema se kuvanjem i dinstanjem, bez prženja i teških masnoća, pa je lakše za varenje i pogodno za celu porodicu.

Na kraju, ovaj paprikaš može lako da se prilagodi i ličnim navikama u ishrani. Ako želite lakšu varijantu, možete koristiti belo meso bez kože, dok će batak i karabatak dati jači ukus i veću zasitnost.

